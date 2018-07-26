Onu benden kopardılar başkasıyla nişanlandı

Sevdiğim genç, ailemin bu ilişkiye gösterdiği tepkiye kırılıp beni terk etti. Şimdi bir başkasıyla nişanlı ama hâlâ beni unutamadığını söylüyor.
Sevgili ablacığım, ben 21 yaşında bir genç kızım. Derdimi kimseye anlatamıyorum, bu yüzden de size yazdım.
4 yıl önce bir gençle tanıştım. Birbirimizi çok sevdik. İleride evlenmeyi planlıyorduk.
Ben dayanamayıp onu aileme anlattım. Müthiş bir tepki gördüm.
Nedenini hâlâ anlayamıyorum. Çünkü ben ailemi asla utandıracak bir şey yapmadım. Eğitimimi de düzgün bir şekilde tamamlamaya çalışıyorum.
Sonuçta ailemin onu kabul etmemesi karşısında o da kırıldı. Ve ayrıldık.
Ben yıkıldım. Üstelik ailesi onu Almanya’da yaşayan bir akrabalarının kızıyla tanıştırdı bu yaz.
Sanırım pek çok genç gibi Almanya sevdasına kapıldı, o kızı kurtuluş gibi gördü. O kızla nişanlandılar.
Aradan birkaç hafta geçti. Bana mesajlar atmaya başladı, “Sensiz yapamıyorum, o kızı sevmiyorum, seni unutamıyorum” diye.
Ben de unutamadım ama ona güvenmiyorum artık.
Zaten o da benden vazgeçemediğini ama durumu nasıl düzelteceğini de bilemediğini söylüyor.
Fazla ümit beslememem gerektiğini hatırlatıyor bana.
Ama beni asla bırakmayacağını, beni başkasına yar edemeyeceğini de söylüyor.
Bu durumda ne yapacağımı, hayatıma nasıl bir yön vereceğimi bilmiyorum.
Onsuz olamıyorum ama onu beklesem bile bir geleceğimiz olmayacağının da farkındayım.
Belki de başka biriyle yakınlaşmamı istemediği için beni oyalıyor.
Çok mutsuzum, ne yapacağımı bilmiyorum, lütfen bana akıl ver. Senden başka umudum yok.
◊ RUMUZ: UMUTSUZUM
YANIT
Sevgili kızım, ailen beraberliğinize karşı çıkarak sanırım onun gururunu kırmış, o da bu öfkeyle karşısına çıkarılan o kızla nişanlanmış.
Onun ailesi de bu Almanya doğumlu kızla evlenmesini özellikle istemiş olmalı.
Bugün pek çok gencin hayali, bir şekilde yurtdışına kapağı atmak.
O seninle gerçek sevgiyi yaşamış olsa da, bir yandan aile baskısı bir yandan gelecek endişesi onu bu evliliğe sıcak bakmaya zorlamış olabilir.
Şimdi sana tekrar yaklaşmasının iki nedeni var bence: Gerçekten sensiz olamayacağını anlamıştır. Ne yapıp edip seninle evlenmeyi planlıyor, ama şimdilik sana umut vermek istemiyordur. Bu durumda onu beklemeli, ona destek olmalısın.
İkinci şık da şu (Bana kalırsa gerçeğe daha yakın): Bu genç adam evlenip Almanya’ya gitmeyi düşünüyor ama bu arada senin başkasıyla bir yaşam kurmanı da engellemek istiyor.
Seni gerçekten seviyor olabilir. Ama sonuçta seninle bir gelecek kurmasının mümkün olmadığını o da biliyor.
Asıl amacı seni bencilce kendisine bağlı tutmak...
Arada sırada gelip seni görmek dışında sana hiçbir vaatte bulunamaz.
Kısacası hayatın söner gider...
Bu yüzden iyi düşün, gerçeği görmeye çalış sevgili kızım.
Evli olduğumu öğrenince beni terk etti
Güzin Abla, ben bir kızı çok sevdim. Onunla internette tanıştım ama evli olduğumu söyleyemedim. Ben esnafım ama ona asker olduğumu söyledim ayrıca. Böyle bir yıl devam ettik ve zaman içinde her şeyi öğrendi. Haklı olarak benden ayrıldı. Beni sevdiğini de biliyorum abla, yaptığımın doğru olmadığını da. Ama onu unutamıyorum... Ne yapmam gerekiyor?
◊ RUMUZ: YALANLAR
YANIT
Yapabileceğin pek bir şey yok sevgili oğlum, çünkü bunca yalandan sonra onun sana güvenebileceğini düşünemezsin.
Bu genç kız, bir yıl süreyle beraber olduğu ve sevdiği adamın her bakımdan büyük bir yalancı olduğunu öğrenmiş.
En önemlisi de evli olman... Ne yapsın istiyorsun?
Seni seviyor olması neyi değiştirir? Sen onun uğruna evliliğini yıkmayı düşünüyor musun ki? Bundan hiç söz etmiyorsun da zaten...
Bana kalırsa en doğrusu onu unutman.
Muhtemelen senin çocukların da vardır. Hem eşini aldatıyorsun, hem de onunla da yaşamını pek güzel, hiçbir şey yokmuş gibi sürdürüyorsun...
Eşinle cinsel yaşamınız da devam ediyor, değil mi!
O halde beni dinle, bu genç kıza
verebileceğin hiçbir şey yok.
Bu durumda bırak hayatına geri dönsün. Seni unutması için de onun peşini bırakmalısın.
Lütfen bencilce davranma. Evli erkeğe kalbini kaptırmış pek çok genç kadın gibi onun da kaybolup gitmesine izin verme.
Onu benden kopardılar başkasıyla nişanlandı
Sevdiğim genç, ailemin bu ilişkiye gösterdiği tepkiye kırılıp beni terk etti. Şimdi bir başkasıyla nişanlı ama hâlâ beni unutamadığını söylüyor.
Sevgili ablacığım, ben 21 yaşında bir genç kızım. Derdimi kimseye anlatamıyorum, bu yüzden de size yazdım.
4 yıl önce bir gençle tanıştım. Birbirimizi çok sevdik. İleride evlenmeyi planlıyorduk.
Ben dayanamayıp onu aileme anlattım. Müthiş bir tepki gördüm.
Nedenini hâlâ anlayamıyorum. Çünkü ben ailemi asla utandıracak bir şey yapmadım. Eğitimimi de düzgün bir şekilde tamamlamaya çalışıyorum.
Sonuçta ailemin onu kabul etmemesi karşısında o da kırıldı. Ve ayrıldık.
Ben yıkıldım. Üstelik ailesi onu Almanya’da yaşayan bir akrabalarının kızıyla tanıştırdı bu yaz.
Sanırım pek çok genç gibi Almanya sevdasına kapıldı, o kızı kurtuluş gibi gördü. O kızla nişanlandılar.
Aradan birkaç hafta geçti. Bana mesajlar atmaya başladı, “Sensiz yapamıyorum, o kızı sevmiyorum, seni unutamıyorum” diye.
Ben de unutamadım ama ona güvenmiyorum artık.
Zaten o da benden vazgeçemediğini ama durumu nasıl düzelteceğini de bilemediğini söylüyor.
Fazla ümit beslememem gerektiğini hatırlatıyor bana.
Ama beni asla bırakmayacağını, beni başkasına yar edemeyeceğini de söylüyor.
Bu durumda ne yapacağımı, hayatıma nasıl bir yön vereceğimi bilmiyorum.
Onsuz olamıyorum ama onu beklesem bile bir geleceğimiz olmayacağının da farkındayım.
Belki de başka biriyle yakınlaşmamı istemediği için beni oyalıyor.
Çok mutsuzum, ne yapacağımı bilmiyorum, lütfen bana akıl ver. Senden başka umudum yok.
◊ RUMUZ: UMUTSUZUM
YANIT
Sevgili kızım, ailen beraberliğinize karşı çıkarak sanırım onun gururunu kırmış, o da bu öfkeyle karşısına çıkarılan o kızla nişanlanmış.
Onun ailesi de bu Almanya doğumlu kızla evlenmesini özellikle istemiş olmalı.
Bugün pek çok gencin hayali, bir şekilde yurtdışına kapağı atmak.
O seninle gerçek sevgiyi yaşamış olsa da, bir yandan aile baskısı bir yandan gelecek endişesi onu bu evliliğe sıcak bakmaya zorlamış olabilir.
Şimdi sana tekrar yaklaşmasının iki nedeni var bence: Gerçekten sensiz olamayacağını anlamıştır. Ne yapıp edip seninle evlenmeyi planlıyor, ama şimdilik sana umut vermek istemiyordur. Bu durumda onu beklemeli, ona destek olmalısın.
İkinci şık da şu (Bana kalırsa gerçeğe daha yakın): Bu genç adam evlenip Almanya’ya gitmeyi düşünüyor ama bu arada senin başkasıyla bir yaşam kurmanı da engellemek istiyor.
Seni gerçekten seviyor olabilir. Ama sonuçta seninle bir gelecek kurmasının mümkün olmadığını o da biliyor.
Asıl amacı seni bencilce kendisine bağlı tutmak...
Arada sırada gelip seni görmek dışında sana hiçbir vaatte bulunamaz.
Kısacası hayatın söner gider...
Bu yüzden iyi düşün, gerçeği görmeye çalış sevgili kızım.
Evli olduğumu öğrenince beni terk etti
Güzin Abla, ben bir kızı çok sevdim. Onunla internette tanıştım ama evli olduğumu söyleyemedim. Ben esnafım ama ona asker olduğumu söyledim ayrıca. Böyle bir yıl devam ettik ve zaman içinde her şeyi öğrendi. Haklı olarak benden ayrıldı. Beni sevdiğini de biliyorum abla, yaptığımın doğru olmadığını da. Ama onu unutamıyorum... Ne yapmam gerekiyor?
◊ RUMUZ: YALANLAR
YANIT
Yapabileceğin pek bir şey yok sevgili oğlum, çünkü bunca yalandan sonra onun sana güvenebileceğini düşünemezsin.
Bu genç kız, bir yıl süreyle beraber olduğu ve sevdiği adamın her bakımdan büyük bir yalancı olduğunu öğrenmiş.
En önemlisi de evli olman... Ne yapsın istiyorsun?
Seni seviyor olması neyi değiştirir? Sen onun uğruna evliliğini yıkmayı düşünüyor musun ki? Bundan hiç söz etmiyorsun da zaten...
Bana kalırsa en doğrusu onu unutman.
Muhtemelen senin çocukların da vardır. Hem eşini aldatıyorsun, hem de onunla da yaşamını pek güzel, hiçbir şey yokmuş gibi sürdürüyorsun...
Eşinle cinsel yaşamınız da devam ediyor, değil mi!
O halde beni dinle, bu genç kıza
verebileceğin hiçbir şey yok.
Bu durumda bırak hayatına geri dönsün. Seni unutması için de onun peşini bırakmalısın.
Lütfen bencilce davranma. Evli erkeğe kalbini kaptırmış pek çok genç kadın gibi onun da kaybolup gitmesine izin verme.