Ondan zaman istedim beni terk etti

Ben 26 yaşındayım. 37 yaşında, 2 çocuklu, eşinden boşanmış biriyle ilişkiye başladık.

İki buçuk ay sürdü. Bu süre içinde çok mutluyduk.

O benimle evlenmek istiyordu. Her konu açıldığında, “biraz daha zaman geçsin” diyordum. Çünkü ben evlilikten korkuyordum ve bu konuya onunla sıcak bakmaya başlamıştım. Bunu ona da söyledim. Sadece sevgili değil, aynı zamanda arkadaş, dost, baba gibiydi.

Sonra tayini çıktı, başka şehre gitti. Aradan birkaç gün geçti, “ayrılmak istiyorum” dedi.

O kadar çok seven bir insan bunu nasıl söyleyebilir?

Benim amaçlarımın olduğunu, ailemin bu evliliğe karşı çıkacağını dile getirdi bu sefer. Ben de ondan zaman istedim. “Belki işten ayrılıp evimde otururum” dedim, “benim beklemeye zamanım yok. Çocuklara bakamıyorum, zorlanıyorum” dedi. Ben biz evlenene kadar annesine ver” deyince ise çok sinirlendi, tartıştık.

Ardından akrabası olan biriyle konuşmaya başlamış. Bir insan “seni çok seviyorum, seni nasıl bırakıp gideceğim” dediği bir kadını iki günde nasıl unutur? Ben onu çok seviyorum, ona aşığım. Ama o bir başkasıyla görüşüyor. Bana da “senin yapamayacağın anneliği başkası yapıyor” dedi.

O kadar üzülüyorum ki, çok acımasızca davrandı. Beni bir kerede sildi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Onu düşünmeden bir saniye bile geçiremiyorum. Şimdi ne yapmam lazım, lütfen bir şey söyleyin.

◊ Rumuz: Bir

tuhaflık var

Yanıt

Sevgili kızım, başından beri bu ilişkinin amacının ne olduğunu anlamışsın zaten.

Adam, aslında kendine bir eş ararken, bir yandan da çocuklarına bir anne arıyormuş.

Bir anlamda o da haklı.

Ama senden 11 yaş büyük, üstelik iki çocuklu bir adamla evliliği düşünmekte zorlanmış olabilirsin.

Böyle bir evliliğe kendini hazır hissetmeyebilirsin. Gencecik bir kızken, evlenip birden kendini iki çocuğun sorumluluğunu taşımak zorunda kalan biri olarak görmen, pek de kolay değil.

Sana söyleyeceklerim pek de hoşuna gitmeyebilir, ama bu adamın sana karşı gerçek bir sevgi beslemediği ortada. Yoksa bu kadar çabuk vazgeçmezdi...

Aranızdaki bu arkadaşlık iyi ki sadece 2.5 ay sürmüş.

Bu kadar kısa bir süre içinde yaşadıklarınızı unutman nasıl olsa çok daha kolay olacaktır.

Seni sevmeyen, ama sadece seni çocuklarına anne olarak gören, bir anda seni bırakıp başka bir kadına yönelen bu adam, üstelik seninle istediğinde beraber olabileceğini söylüyorsa, bunu gurur meselesi yapıp, onu çabucak unutabileceğini düşünüyorum...

Benim ilgisizliğimden şikayetçi

Merhaba Güzin Abla, ben 25 yaşındayım, kız arkadaşım ise 19 yaşında. Son zamanlarda sık sık kavga ediyoruz. Benim ilgisizliğimden, düşüncesizliğimden ve bencilliğimden sıkılmış durumda.

Her kavgamızın ardından artık ilişkimizi bitirdiğini söyleyip, beni her türlü internet programından engelliyor. Ama her seferinde de bu yaptığına pişman oluyor.

Geçenlerde yine aynı sebepten kavga ettik. Ona ilgi göstermediğimi, hiç iltifat etmediğimi söyleyip duruyor.

Onun sinirlenince gözü hiçbir şeyi görmüyor.

Ona bir türlü ulaşamıyorum. Ancak sakinleşince ne kadar kırıcı davrandığının farkına varıyor. Ben ise onu her seferinde affediyorum. Sırf kavga uzamasın, huzurumuz kaçmasın diye... Bu durumu nasıl çözebilirim?

◊ Rumuz: Kandemir

Yanıt

Yaşın gereği sen daha olgunsun, o ise hâlâ çocukça davranıyor.

Ancak sürekli huzursuzluk çıkarması, senden ayrılmak istediğini söyleyip, kısa bir süre sonra pişman olup geri dönmesi gerçekten ilişkiniz açısından yorucu.

Bu vesileyle

bu tür davranışların aslında bir süre

sonra alışkanlık yaratıp, bıkkınlık getireceğini ve bu ayrılıp barışmaların eski önemini kaybedebileceğini genç kızlarımıza hatırlatmak isterim.

Öte yandan sevgilin sürekli senin ilgisizliğinden, bencilliğinden söz edip duruyorsa, sorunu biraz da kendinde aramalısın.

Demek ki, bu ilişkiye gereken değeri vermiyorsun.

Onu seviyorsan bile, sevdiğini ona yeteri kadar belli etmiyorsun.

Bunu bir kez daha düşün istersen.