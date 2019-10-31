Ona kendimi başka biri gibi tanıttım

Sosyal medyada farklı bir hesap üzerinden birisiyle yazışmaya başladım. Fotoğraf ve bilgiler başkasına aitti. Ama arkadaşlığımız ilerledi, bana âşık oldu. Ona gerçeği açıklayamadığım için ayrıldım. Çok ağladı, ahını aldım. Kendimi nasıl affettireceğimi bilmiyorum.
Merhaba ablacığım, umarım cevaplarsın çünkü derdimi kimselere anlatamıyorum, kendi kendimi yiyorum.
Ben öğretmenlik mezunuyum. Henüz birkaç ay oldu okulum biteli. Yaklaşık 6 ay önce de sosyal medyada biriyle tanıştım. Sohbet ettiğimiz hesap bana ait değildi. Fotoğraflar, bilgiler tamamen farklıydı.
Pek umursamadığım için sohbete bir süre o şekilde devam ettim. Daha sonra ona numaramı verdim. Hâlâ benim başka biri olduğumu sanıyordu. Konuşmalar, sohbetler derken arkadaşlığımız ilerledi. Hiç görmeden benimle ilgili evlilik hayalleri kurmaya başladı.
Açıkçası bu benim de hoşuma gitti, duygularına karşılık verdim.
Bana çok bağlandı, beni çok sevdi.
4 ay böyle devam ettik. Ben gerçeği itiraf etmeden de ayrıldık. Çok ağladı. Resmen duygularıyla oynamıştım. Aradan iki ay geçti, dayanamayıp ona gerçekleri itiraf ettim. “Ahımı aldın, hakkımı kesinlikle helal etmiyorum” dedi.
Çok kötüyüm, günlerdir gözyaşı döküyorum abla... Cesaretsizliğim, aslında hiç olmadığım biri gibi davranmama sebep oldu. Bunu kendime yakıştıramıyorum. Beni seven bir insanın duygularıyla oynadım, ahını aldım.
Sizce ona kendimi nasıl affettirebilirim? Harap oldum abla, bitik durumdayım... Ne olur bana bir akıl ver.
◊ RUMUZ: BEN KÖTÜ BİRİ DEĞİLİM
YANIT
Sevgili okurum, sizleri uyarmak adına tekrarlayıp durduğum bir konu işte yine karşıma çıktı. “İnternet aracılığıyla tanıştığınız kişilere inanmayın, güvenmeyin. Kim olduklarını, gerçek kimliklerini bilemezsiniz.
Karşılarındaki kişiye kendilerini bambaşka biri olarak tanıtabilirler” demez miyim hep?
Seninki de böyle bir örnek. Sırf eğlence olsun diye, sırf hoşça vakit geçirmek için böyle bir arkadaşlığı sürdürmüşsün.
Ama gerçek kimliğin başta olmak üzere sosyal medyadaki her şeyin yalanmış, sahteymiş.
Senin eğlence niyetiyle başladığın bu yazışmalar, karşındaki için aslında çok önemliymiş.
O seni ve yazdıklarını ciddiye almış, sana değer vermiş, sana inanmış, güvenmiş.
Sense onun seni ciddiye aldığını gördüğün halde “sahte yazışmaları” devam ettirmişsin.
Hatta seninle evlilik hayalleri kurmasını bile normal karşılamışsın. İtiraz etmemiş, iş bu raddeye gelmeden gerçeği açıklamamışsın.
Bu durum sanki hoşuna gitmiş, sürdürmekten kaçınmamışsın.
O sana bağlanmış, seni sevmiş, seninle gelecek hayalleri kurmuş. Vazgeçemeyecek hale gelmiş. Senin de sonunda aklın başına gelmiş ama maalesef çok geç kalmışsın.
Hayatını altüst etmişsin bir kere.
Şimdi sana düşen bu insanı yeniden kazanabilmek için gerçek kimliğinle ona yaklaşmak, kendini affettirmeye çalışmaktır. Tabii sen de gerçekten onu sevebileceğine inanıyorsan...
Yoksa unut gitsin, duygularıyla bir daha oynama...
Böye bir hatayı da hayatın boyunca asla tekrarlama...
Ona kendimi başka biri gibi tanıttım
Sosyal medyada farklı bir hesap üzerinden birisiyle yazışmaya başladım. Fotoğraf ve bilgiler başkasına aitti. Ama arkadaşlığımız ilerledi, bana âşık oldu. Ona gerçeği açıklayamadığım için ayrıldım. Çok ağladı, ahını aldım. Kendimi nasıl affettireceğimi bilmiyorum.
Merhaba ablacığım, umarım cevaplarsın çünkü derdimi kimselere anlatamıyorum, kendi kendimi yiyorum.
Ben öğretmenlik mezunuyum. Henüz birkaç ay oldu okulum biteli. Yaklaşık 6 ay önce de sosyal medyada biriyle tanıştım. Sohbet ettiğimiz hesap bana ait değildi. Fotoğraflar, bilgiler tamamen farklıydı.
Pek umursamadığım için sohbete bir süre o şekilde devam ettim. Daha sonra ona numaramı verdim. Hâlâ benim başka biri olduğumu sanıyordu. Konuşmalar, sohbetler derken arkadaşlığımız ilerledi. Hiç görmeden benimle ilgili evlilik hayalleri kurmaya başladı.
Açıkçası bu benim de hoşuma gitti, duygularına karşılık verdim.
Bana çok bağlandı, beni çok sevdi.
4 ay böyle devam ettik. Ben gerçeği itiraf etmeden de ayrıldık. Çok ağladı. Resmen duygularıyla oynamıştım. Aradan iki ay geçti, dayanamayıp ona gerçekleri itiraf ettim. “Ahımı aldın, hakkımı kesinlikle helal etmiyorum” dedi.
Çok kötüyüm, günlerdir gözyaşı döküyorum abla... Cesaretsizliğim, aslında hiç olmadığım biri gibi davranmama sebep oldu. Bunu kendime yakıştıramıyorum. Beni seven bir insanın duygularıyla oynadım, ahını aldım.
Sizce ona kendimi nasıl affettirebilirim? Harap oldum abla, bitik durumdayım... Ne olur bana bir akıl ver.
◊ RUMUZ: BEN KÖTÜ BİRİ DEĞİLİM
YANIT
Sevgili okurum, sizleri uyarmak adına tekrarlayıp durduğum bir konu işte yine karşıma çıktı. “İnternet aracılığıyla tanıştığınız kişilere inanmayın, güvenmeyin. Kim olduklarını, gerçek kimliklerini bilemezsiniz.
Karşılarındaki kişiye kendilerini bambaşka biri olarak tanıtabilirler” demez miyim hep?
Seninki de böyle bir örnek. Sırf eğlence olsun diye, sırf hoşça vakit geçirmek için böyle bir arkadaşlığı sürdürmüşsün.
Ama gerçek kimliğin başta olmak üzere sosyal medyadaki her şeyin yalanmış, sahteymiş.
Senin eğlence niyetiyle başladığın bu yazışmalar, karşındaki için aslında çok önemliymiş.
O seni ve yazdıklarını ciddiye almış, sana değer vermiş, sana inanmış, güvenmiş.
Sense onun seni ciddiye aldığını gördüğün halde “sahte yazışmaları” devam ettirmişsin.
Hatta seninle evlilik hayalleri kurmasını bile normal karşılamışsın. İtiraz etmemiş, iş bu raddeye gelmeden gerçeği açıklamamışsın.
Bu durum sanki hoşuna gitmiş, sürdürmekten kaçınmamışsın.
O sana bağlanmış, seni sevmiş, seninle gelecek hayalleri kurmuş. Vazgeçemeyecek hale gelmiş. Senin de sonunda aklın başına gelmiş ama maalesef çok geç kalmışsın.
Hayatını altüst etmişsin bir kere.
Şimdi sana düşen bu insanı yeniden kazanabilmek için gerçek kimliğinle ona yaklaşmak, kendini affettirmeye çalışmaktır. Tabii sen de gerçekten onu sevebileceğine inanıyorsan...
Yoksa unut gitsin, duygularıyla bir daha oynama...
Böye bir hatayı da hayatın boyunca asla tekrarlama...