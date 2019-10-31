Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Güzin Abla>Ona kendimi başka biri gibi tanıttım
"Güzin Abla" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Güzin Abla" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Ona kendimi başka biri gibi tanıttım

31 Ekim 2019

Sosyal medyada farklı bir hesap üzerinden birisiyle yazışmaya başladım. Fotoğraf ve bilgiler başkasına aitti. Ama arkadaşlığımız ilerledi, bana âşık oldu. Ona gerçeği açıklayamadığım için ayrıldım. Çok ağladı, ahını aldım. Kendimi nasıl affettireceğimi bilmiyorum.

Merhaba ablacığım, umarım cevaplarsın çünkü derdimi kimselere anlatamıyorum, kendi kendimi yiyorum.

Ben öğretmenlik mezunuyum. Henüz birkaç ay oldu okulum biteli. Yaklaşık 6 ay önce de sosyal medyada biriyle tanıştım. Sohbet ettiğimiz hesap bana ait değildi. Fotoğraflar, bilgiler tamamen farklıydı.

Pek umursamadığım için sohbete bir süre o şekilde devam ettim. Daha sonra ona numaramı verdim. Hâlâ benim başka biri olduğumu sanıyordu. Konuşmalar, sohbetler derken arkadaşlığımız ilerledi. Hiç görmeden benimle ilgili evlilik hayalleri kurmaya başladı.

Açıkçası bu benim de hoşuma gitti, duygularına karşılık verdim.

Bana çok bağlandı, beni çok sevdi.

4 ay böyle devam ettik. Ben gerçeği itiraf etmeden de ayrıldık. Çok ağladı. Resmen duygularıyla oynamıştım. Aradan iki ay geçti, dayanamayıp ona gerçekleri itiraf ettim. “Ahımı aldın, hakkımı kesinlikle helal etmiyorum” dedi.

Çok kötüyüm, günlerdir gözyaşı döküyorum abla... Cesaretsizliğim, aslında hiç olmadığım biri gibi davranmama sebep oldu. Bunu kendime yakıştıramıyorum. Beni seven bir insanın duygularıyla oynadım, ahını aldım.

Sizce ona kendimi nasıl affettirebilirim? Harap oldum abla, bitik durumdayım... Ne olur bana bir akıl ver.

RUMUZ: BEN KÖTÜ BİRİ DEĞİLİM

YANIT

Sevgili okurum, sizleri uyarmak adına tekrarlayıp durduğum bir konu işte yine karşıma çıktı. “İnternet aracılığıyla tanıştığınız kişilere inanmayın, güvenmeyin. Kim olduklarını, gerçek kimliklerini bilemezsiniz.

Karşılarındaki kişiye kendilerini bambaşka biri olarak tanıtabilirler” demez miyim hep?

Seninki de böyle bir örnek. Sırf eğlence olsun diye, sırf hoşça vakit geçirmek için böyle bir arkadaşlığı sürdürmüşsün.

Ama gerçek kimliğin başta olmak üzere sosyal medyadaki her şeyin yalanmış, sahteymiş.

Senin eğlence niyetiyle başladığın bu yazışmalar, karşındaki için aslında çok önemliymiş.

O seni ve yazdıklarını ciddiye almış, sana değer vermiş, sana inanmış, güvenmiş.

Sense onun seni ciddiye aldığını gördüğün halde “sahte yazışmaları” devam ettirmişsin.

Hatta seninle evlilik hayalleri kurmasını bile normal karşılamışsın. İtiraz etmemiş, iş bu raddeye gelmeden gerçeği açıklamamışsın.

Bu durum sanki hoşuna gitmiş, sürdürmekten kaçınmamışsın.

O sana bağlanmış, seni sevmiş, seninle gelecek hayalleri kurmuş. Vazgeçemeyecek hale gelmiş. Senin de sonunda aklın başına gelmiş ama maalesef çok geç kalmışsın.

Hayatını altüst etmişsin bir kere.

Şimdi sana düşen bu insanı yeniden kazanabilmek için gerçek kimliğinle ona yaklaşmak, kendini affettirmeye çalışmaktır. Tabii sen de gerçekten onu sevebileceğine inanıyorsan...

Yoksa unut gitsin, duygularıyla bir daha oynama...

Böye bir hatayı da hayatın boyunca asla tekrarlama...

 

 

 

X
Güzin Abla Güzin AblaTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Mabel Matiz’in Yeni İncisi: GözlerineHikmet DemirkolMabel Matiz’in Yeni İncisi: Gözlerine31.10.2019
ABD Kongresi’ndeki tablo çok rahatsız ediciSedat ERGİNABD Kongresi’ndeki tablo çok rahatsız edici31.10.2019
Kramp önleyen doğal destekler nelerOsman MÜFTÜOĞLUKramp önleyen doğal destekler neler?31.10.2019
Gerçeği arayanlara inanın ama bulduklarını iddia edenlerden çekininAygül AydınGerçeği arayanlara inanın ama bulduklarını iddia edenlerden çekinin31.10.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.