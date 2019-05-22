Ona bir şans vermeli miyim?

Uzun süredir birlikte olduğum biri var. Ancak ailem bu ilişkiyi onaylamıyor. Beni seven bir başka gence şans vermemi söylüyorlar. Ancak o gence de ben bir şey hissetmiyorum. Yine de ona şans vermeli miyim?
Merhaba Güzin Abla, ben 26 yaşındayım... Uzun süredir biriyle görüşüyordum.
Ancak annem ve çevremdekiler bu ilişkiyi onaylamıyordu. Çünkü sevgilimi, herkes işsiz güçsüz evine bakamayacak biri olarak görüyordu.
Bunların ben de farkındaydım ama insan kimi seveceğini seçemiyor. Mantıklı bir ilişki olmasa da sevgimiz çok güçlüydü. Kendisi beni ailesiyle tanıştırmak ve evlenmek istiyordu.
Üç kardeşler... Abisi evli, kardeşi de yeni evlendi. O da bu yüzden hemen evlenmek istiyordu. Ama ben artık ‘sadece evlenmek için mi benimle acaba’ diye düşünmeye başladım.
Gitgide onunla mutlu olamayacağıma inandım. Her şeyden iyice emin olmak için onu tanıyan birilerine sordum. “Evine bakamaz, uzun süre aynı işte çalışamıyor” gibi imada bulundular. Zaten bana karşı çok fazla bir ilgisi de yoktu. Sadece güzel sözler söylerdi. Ama hepsi bu...
Bana kendimi değersiz hissettirmeye başladı.
Bir defa ayrıldık. Sonra ilişkimizi toparlayacağımız süreçte yeniden aramıza soğukluk girdi. Yakın zamanda doğum günümdü ve bilmesine rağmen kutlamadı. Mesaj dahi atmadı.
Öte yandan beni arkadaş ortamında beğenen bir genç vardı. Arkadaşımdan ev adresimi alıp doğum günümde bana çiçek gönderdi. Herkes, “Çok iyi bir genç, ona bir şans ver” diyor. Gerçekten iyi biri. Daha önce gördüğümde hiçbir şey hissetmedim ona karşı.
Bir ara buluştuk bir grup halinde, yine hiçbir şey hissetmedim onu... Şimdi bu sevdiğim gençten iyice soğumaya başladım. Artık bana yazmasını da istemiyorum. Ama diğer genç de benimle konuşmak, görüşmek istiyor. Ben ona karşı bir şey hissetmediğimi söyledim.
O da “Belki zamanla hissedersin” diyor. Annem ve çevremdekiler diğerini tamamen bırakmamı, bu yeni gence şans vermemi istiyorlar. Ama benim onunla bir yakınlık kurmak hiç içimden gelmiyor... Ne konuşmak ne de görüşmek istiyorum...
◊ Rumuz: Kafası karışık
YANIT
Sevgili kızım, anlaşılan çevrenin baskısı ve aranıza giren zaman senin ondan uzaklaşmana neden olmuş. Onun hakkında söylenenler de seni etkilemiş olmalı.
Gerçekten işinde gücünde olmayan, biraz serseri ruhlu biriyse seni mutlu edebilir mi, evlilik sorumluluğunu taşıyabilir mi? Tereddüt etmekte haklısın.
Üstelik o da giderek seni daha çok ihmal ediyor belli ki. Doğum gününü kutlamayarak çok ayıp etmiş.
Ondan uzaklaşmış olman, hemen hayatına yeni birini alman için bir bahane değil. Şu anda belki de kendi kendine kalmak, düşünmek, zaman içinde de yeni birini sevebilecek duruma gelmek istiyorsundur. Haklısın da. Acelen ne?
Bu genç adam seni gerçekten seviyor olabilir, ama şu anda ona karşı bir şeyler hissetmiyorsan, bu zorlanacak bir durum değil. Belki de zamanla, eğer üzerine çok fazla düşmezse, kendiliğinden bir duygu oluşabilir yüreğinde. Ama sanırım şu anda bunun için çok erken.
Bana kalırsa seni seven ve seninle olmak isteyen bu gence, bunu anlatabilmelisin.
Seni gerçekten seviyorsa, bekleyebilir.
Biraz sabırlı olabilir.
Üstelik anladığım kadarıyla, daha önce beraber olduğun o gençle de henüz tüm bağlarını koparmış da değilsin…
Ona bir şans vermeli miyim?
Uzun süredir birlikte olduğum biri var. Ancak ailem bu ilişkiyi onaylamıyor. Beni seven bir başka gence şans vermemi söylüyorlar. Ancak o gence de ben bir şey hissetmiyorum. Yine de ona şans vermeli miyim?
Merhaba Güzin Abla, ben 26 yaşındayım... Uzun süredir biriyle görüşüyordum.
Ancak annem ve çevremdekiler bu ilişkiyi onaylamıyordu. Çünkü sevgilimi, herkes işsiz güçsüz evine bakamayacak biri olarak görüyordu.
Bunların ben de farkındaydım ama insan kimi seveceğini seçemiyor. Mantıklı bir ilişki olmasa da sevgimiz çok güçlüydü. Kendisi beni ailesiyle tanıştırmak ve evlenmek istiyordu.
Üç kardeşler... Abisi evli, kardeşi de yeni evlendi. O da bu yüzden hemen evlenmek istiyordu. Ama ben artık ‘sadece evlenmek için mi benimle acaba’ diye düşünmeye başladım.
Gitgide onunla mutlu olamayacağıma inandım. Her şeyden iyice emin olmak için onu tanıyan birilerine sordum. “Evine bakamaz, uzun süre aynı işte çalışamıyor” gibi imada bulundular. Zaten bana karşı çok fazla bir ilgisi de yoktu. Sadece güzel sözler söylerdi. Ama hepsi bu...
Bana kendimi değersiz hissettirmeye başladı.
Bir defa ayrıldık. Sonra ilişkimizi toparlayacağımız süreçte yeniden aramıza soğukluk girdi. Yakın zamanda doğum günümdü ve bilmesine rağmen kutlamadı. Mesaj dahi atmadı.
Öte yandan beni arkadaş ortamında beğenen bir genç vardı. Arkadaşımdan ev adresimi alıp doğum günümde bana çiçek gönderdi. Herkes, “Çok iyi bir genç, ona bir şans ver” diyor. Gerçekten iyi biri. Daha önce gördüğümde hiçbir şey hissetmedim ona karşı.
Bir ara buluştuk bir grup halinde, yine hiçbir şey hissetmedim onu... Şimdi bu sevdiğim gençten iyice soğumaya başladım. Artık bana yazmasını da istemiyorum. Ama diğer genç de benimle konuşmak, görüşmek istiyor. Ben ona karşı bir şey hissetmediğimi söyledim.
O da “Belki zamanla hissedersin” diyor. Annem ve çevremdekiler diğerini tamamen bırakmamı, bu yeni gence şans vermemi istiyorlar. Ama benim onunla bir yakınlık kurmak hiç içimden gelmiyor... Ne konuşmak ne de görüşmek istiyorum...
◊ Rumuz: Kafası karışık
YANIT
Sevgili kızım, anlaşılan çevrenin baskısı ve aranıza giren zaman senin ondan uzaklaşmana neden olmuş. Onun hakkında söylenenler de seni etkilemiş olmalı.
Gerçekten işinde gücünde olmayan, biraz serseri ruhlu biriyse seni mutlu edebilir mi, evlilik sorumluluğunu taşıyabilir mi? Tereddüt etmekte haklısın.
Üstelik o da giderek seni daha çok ihmal ediyor belli ki. Doğum gününü kutlamayarak çok ayıp etmiş.
Ondan uzaklaşmış olman, hemen hayatına yeni birini alman için bir bahane değil. Şu anda belki de kendi kendine kalmak, düşünmek, zaman içinde de yeni birini sevebilecek duruma gelmek istiyorsundur. Haklısın da. Acelen ne?
Bu genç adam seni gerçekten seviyor olabilir, ama şu anda ona karşı bir şeyler hissetmiyorsan, bu zorlanacak bir durum değil. Belki de zamanla, eğer üzerine çok fazla düşmezse, kendiliğinden bir duygu oluşabilir yüreğinde. Ama sanırım şu anda bunun için çok erken.
Bana kalırsa seni seven ve seninle olmak isteyen bu gence, bunu anlatabilmelisin.
Seni gerçekten seviyorsa, bekleyebilir.
Biraz sabırlı olabilir.
Üstelik anladığım kadarıyla, daha önce beraber olduğun o gençle de henüz tüm bağlarını koparmış da değilsin…