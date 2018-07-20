Ömür boyu yalnız kalacağım

23 yaşındayım. Şimdiye kadar hiç gerçek bir ilişkim olmadı. Bu yüzden içimde hayatımı yalnız geçireceğime dair çok sağlam bir inanç var.
Merhaba Güzin Abla. Anlatacağım şeyleri dile getirmekten ben de çok sıkıldım aslında.
Ama hem kendi başıma bir çözüm bulamıyorum hem de kime anlatsam beni anlamıyor. Boş teselli hepsi.
23 yaşındayım. Daha gencim ama içimdeki boşluğu ne yapsam dolduramıyorum.
Şimdiye kadar hiç gerçek ilişkim olmadı.
Sayısız insanla flört etsem de gerçek anlamda bir sevgi birlikteliği içinde olmadım.
Sevdiğim insanlar tarafından hep reddedildim.
Bana gelenler de beni hep başkaları için basamak olarak kullanmaya çalıştı. “Neden onların sevgilileri var, benim yok” demiyorum.
Saçma bir düşünce.
İyi de herkesin kolayca yakaladığı mutluluk benim için niye sıkıntı? Sevilmek için yeterli değil miyim?
Çevremdekilere düşüncelerimi anlatmaya çalıştığımda “Saçmalama”dan başka cevap almıyorum.
İçimde hayatımı yalnız geçireceğime dair öyle sağlam bir inanç var ki.
Ömür boyu yalnız olacağım, bundan eminim.
İşin kötüsü bunu kabullenmeme rağmen hâlâ bazı geceler çektiğim acı yüzünden gözyaşı döküyorum.
Düştüğümde elimden tutup kaldıracak, sımsıkı sarılıp bana yalnız olmadığımı hissettirecek birini arıyorum ama sanırım öyle biri yok. En azından benim için... Artık çıldırma noktasına geldim.
◊ RUMUZ: YARDIM ET
YANIT
Yazının sonuna geldiğimde o kadar şaşkındım ki, bir kez daha başa dönüp yaşını yazdığın satırlara bakma gereği duydum.
Bunları yazan okurum gerçekten kaç yaşındaymış dedim.
23 yaşındasın ve bana ömür boyu yalnız kalmaktan, asla gerçek bir sevgiyi bulamayacağından, gerçek ilişki kuramayacağından söz ediyorsun.
Böylesine büyük bir umutsuzluk bana o kadar anlamsız geldi ki... Sakın sana bu kadar hayal kırıklığı yaşatan şey, o “sayısız flörtüm” dediğin ve bence hepsi birbirinden anlamsız beraberlikler olmasın.
Eminim bu kişiler sevgiden bihaber, sıcak bir ilişki sürdürmeyi beceremeyecek kadar yüzeysel, günübirlik beraberliklerle günlerini gün eden insanlardır.
Seni hayal kırıklığına uğratmış, herkesin de onlar gibi olduğunu düşünmene yol açmışlar.
Bir kadının hayatına giren her erkek onda olumlu ya da olumsuz etkiler bırakır. Bu erkeklerin sayısı ne kadar fazlaysa, ruhunda o kadar derin yaralar açılır.
Özellikle yaşadığı ilişki sevgiden yoksunsa, bu etkiler utançla, pişmanlıkla bütünleşir. Sonunda mutsuzluk gelip ruhuna yerleşir. Ve aynen senin gibi hayat boyu sevilmeyeceğine inanmaya başlar insan.
Bundan sonra sırf sevgiyi bulacağım diye karşındaki insanı iyi tanımadan, güvenmeden, inanmadan arkadaşlık etmekten kaçınmalısın sevgili kızım.
Acele etmemelisin. Mutlaka seni sevgiyle kucaklayacak, duygularını ve yaşamını paylaşabileceğin bir genç çıkacaktır karşına...
Hayvanseverler ve muhtar karşı karşıya
Merhaba Feyza Hanım, Şişli’ye bağlı bir mahallenin muhtarının 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ihlalinden soruşturulması talebimizi destekler misiniz? Şişli Belediyesi’nde tanıdığı olan birileri varsa bize yardım eder mi?
Bir muhtar, zavallı hayvanlar için koyduğumuz su kaplarını attırıyor, koyduğumuz mamaları süpürüp suları dökmeleri için belediye işçilerine talimat veriyor. Okmeydanı Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan bir mahalleden ve o mahalle muhtarlığından söz ediyoruz.
Bu muhtar; hayvanlara karşı çok duyarlı olan mahalle sakinleri ile işyerlerinin sahiplerine savaş açmış durumda. Oysa bu mahallede yol üzerinde mama ve su kapları eksik olmaz. Gerek mahalle sakinleri, gerekse civar işyerlerinin sahipleri hayvanlara karşı çok duyarlıdır.
Ama bu muhtar hayvanlara mama bırakılmasına karşı. Bizim sokağın çok uzak bir köşesine tek bir mama kulübesi kondu ama civardaki kediler nasıl akıl edip de sokağın ta dibindeki kutuya gidecek? Hem etraftaki park ve sokaklarda da kediler var ve doğal olarak ürüyorlar.
O muhtar eğer bir yarar sağlamak istiyorsa, belediye ile işbirliği yapıp kısırlaştırma işlerine ağırlık versin. Bizler birkaç kediyi kendi imkanlarımızla götürüp kısırlaştırdık ama hepsine nasıl yetişelim?
Bu muhtar birkaç kere arkadaşlarımızın yoluna çıkıp onlarla tartışmış da. Başa çıkamayınca belediye işçilerine mamaları süpürüp suları dökmeleri için talimat vermiş. İşçiler de bunu istemeye istemeye yapıyor aslında.
Çevre kirliliği falan diyorsa, mahallenin değişik noktalarına birkaç mama yeri yapsınlar, biz de mamaları oraya koyalım.
Kaldı ki kedi mamasının neresi çevre kirliliği yaratacak?
Biz mahalle sakinleri 3-4 senedir bu adamla uğraşmaktan çok yorulduk. Yazınızın bir etkisi olacağına eminim. Şimdiden teşekkürler.
◊ RUMUZ: BERNA Ö.
YANIT
Okulum Notre Dame De Sion grubumdan gelen bu yardım çağrısını köşeme almak istedim.
Hükümet yetkilileri, son zamanlarda giderek artan hayvana şiddet vakaları nedeniyle bu konuyu ciddiyetle ele alacaklarını, hayvan koruma yasasında önemli değişiklikler yapılacağını belirttiler. Biz hayvanseverlere söz verdiler. Artık hayvanların vicdan yoksunu kişiler tarafından, çeşitli şekillerde zarar görmelerine fırsat vermeyeceklerini açıkladılar. Ben de sizler gibi bu konuya acil olarak eğilmelerini heyecan ve umutla bekliyorum.
Umarım bu muhtar beye en azından bir ihtarda bulunulur.
Şişli Belediyesi’nin aslında hayvanlar konusunda çok duyarlı olduğunu biliyordum, bu muhtarın tutumu hakkında bilgileri yok sanırım.
Ömür boyu yalnız kalacağım
23 yaşındayım. Şimdiye kadar hiç gerçek bir ilişkim olmadı. Bu yüzden içimde hayatımı yalnız geçireceğime dair çok sağlam bir inanç var.
Merhaba Güzin Abla. Anlatacağım şeyleri dile getirmekten ben de çok sıkıldım aslında.
Ama hem kendi başıma bir çözüm bulamıyorum hem de kime anlatsam beni anlamıyor. Boş teselli hepsi.
23 yaşındayım. Daha gencim ama içimdeki boşluğu ne yapsam dolduramıyorum.
Şimdiye kadar hiç gerçek ilişkim olmadı.
Sayısız insanla flört etsem de gerçek anlamda bir sevgi birlikteliği içinde olmadım.
Sevdiğim insanlar tarafından hep reddedildim.
Bana gelenler de beni hep başkaları için basamak olarak kullanmaya çalıştı. “Neden onların sevgilileri var, benim yok” demiyorum.
Saçma bir düşünce.
İyi de herkesin kolayca yakaladığı mutluluk benim için niye sıkıntı? Sevilmek için yeterli değil miyim?
Çevremdekilere düşüncelerimi anlatmaya çalıştığımda “Saçmalama”dan başka cevap almıyorum.
İçimde hayatımı yalnız geçireceğime dair öyle sağlam bir inanç var ki.
Ömür boyu yalnız olacağım, bundan eminim.
İşin kötüsü bunu kabullenmeme rağmen hâlâ bazı geceler çektiğim acı yüzünden gözyaşı döküyorum.
Düştüğümde elimden tutup kaldıracak, sımsıkı sarılıp bana yalnız olmadığımı hissettirecek birini arıyorum ama sanırım öyle biri yok. En azından benim için... Artık çıldırma noktasına geldim.
◊ RUMUZ: YARDIM ET
YANIT
Yazının sonuna geldiğimde o kadar şaşkındım ki, bir kez daha başa dönüp yaşını yazdığın satırlara bakma gereği duydum.
Bunları yazan okurum gerçekten kaç yaşındaymış dedim.
23 yaşındasın ve bana ömür boyu yalnız kalmaktan, asla gerçek bir sevgiyi bulamayacağından, gerçek ilişki kuramayacağından söz ediyorsun.
Böylesine büyük bir umutsuzluk bana o kadar anlamsız geldi ki... Sakın sana bu kadar hayal kırıklığı yaşatan şey, o “sayısız flörtüm” dediğin ve bence hepsi birbirinden anlamsız beraberlikler olmasın.
Eminim bu kişiler sevgiden bihaber, sıcak bir ilişki sürdürmeyi beceremeyecek kadar yüzeysel, günübirlik beraberliklerle günlerini gün eden insanlardır.
Seni hayal kırıklığına uğratmış, herkesin de onlar gibi olduğunu düşünmene yol açmışlar.
Bir kadının hayatına giren her erkek onda olumlu ya da olumsuz etkiler bırakır. Bu erkeklerin sayısı ne kadar fazlaysa, ruhunda o kadar derin yaralar açılır.
Özellikle yaşadığı ilişki sevgiden yoksunsa, bu etkiler utançla, pişmanlıkla bütünleşir. Sonunda mutsuzluk gelip ruhuna yerleşir. Ve aynen senin gibi hayat boyu sevilmeyeceğine inanmaya başlar insan.
Bundan sonra sırf sevgiyi bulacağım diye karşındaki insanı iyi tanımadan, güvenmeden, inanmadan arkadaşlık etmekten kaçınmalısın sevgili kızım.
Acele etmemelisin. Mutlaka seni sevgiyle kucaklayacak, duygularını ve yaşamını paylaşabileceğin bir genç çıkacaktır karşına...
Hayvanseverler ve muhtar karşı karşıya
Merhaba Feyza Hanım, Şişli’ye bağlı bir mahallenin muhtarının 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ihlalinden soruşturulması talebimizi destekler misiniz? Şişli Belediyesi’nde tanıdığı olan birileri varsa bize yardım eder mi?
Bir muhtar, zavallı hayvanlar için koyduğumuz su kaplarını attırıyor, koyduğumuz mamaları süpürüp suları dökmeleri için belediye işçilerine talimat veriyor. Okmeydanı Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan bir mahalleden ve o mahalle muhtarlığından söz ediyoruz.
Bu muhtar; hayvanlara karşı çok duyarlı olan mahalle sakinleri ile işyerlerinin sahiplerine savaş açmış durumda. Oysa bu mahallede yol üzerinde mama ve su kapları eksik olmaz. Gerek mahalle sakinleri, gerekse civar işyerlerinin sahipleri hayvanlara karşı çok duyarlıdır.
Ama bu muhtar hayvanlara mama bırakılmasına karşı. Bizim sokağın çok uzak bir köşesine tek bir mama kulübesi kondu ama civardaki kediler nasıl akıl edip de sokağın ta dibindeki kutuya gidecek? Hem etraftaki park ve sokaklarda da kediler var ve doğal olarak ürüyorlar.
O muhtar eğer bir yarar sağlamak istiyorsa, belediye ile işbirliği yapıp kısırlaştırma işlerine ağırlık versin. Bizler birkaç kediyi kendi imkanlarımızla götürüp kısırlaştırdık ama hepsine nasıl yetişelim?
Bu muhtar birkaç kere arkadaşlarımızın yoluna çıkıp onlarla tartışmış da. Başa çıkamayınca belediye işçilerine mamaları süpürüp suları dökmeleri için talimat vermiş. İşçiler de bunu istemeye istemeye yapıyor aslında.
Çevre kirliliği falan diyorsa, mahallenin değişik noktalarına birkaç mama yeri yapsınlar, biz de mamaları oraya koyalım.
Kaldı ki kedi mamasının neresi çevre kirliliği yaratacak?
Biz mahalle sakinleri 3-4 senedir bu adamla uğraşmaktan çok yorulduk. Yazınızın bir etkisi olacağına eminim. Şimdiden teşekkürler.
◊ RUMUZ: BERNA Ö.
YANIT
Okulum Notre Dame De Sion grubumdan gelen bu yardım çağrısını köşeme almak istedim.
Hükümet yetkilileri, son zamanlarda giderek artan hayvana şiddet vakaları nedeniyle bu konuyu ciddiyetle ele alacaklarını, hayvan koruma yasasında önemli değişiklikler yapılacağını belirttiler. Biz hayvanseverlere söz verdiler. Artık hayvanların vicdan yoksunu kişiler tarafından, çeşitli şekillerde zarar görmelerine fırsat vermeyeceklerini açıkladılar. Ben de sizler gibi bu konuya acil olarak eğilmelerini heyecan ve umutla bekliyorum.
Umarım bu muhtar beye en azından bir ihtarda bulunulur.
Şişli Belediyesi’nin aslında hayvanlar konusunda çok duyarlı olduğunu biliyordum, bu muhtarın tutumu hakkında bilgileri yok sanırım.