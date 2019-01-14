O kadını takıntı haline getirdim

Hoşlandığım erkeğin sevgilisini takıntı haline getirdim. O kızın benden daha güzel ve uzun olması yüreğimi acıttı.
Merhaba Güzin Abla, ben 27 yaşında bir kadınım. Bundan 6 yıl önce bir erkekle tanıştım.
Çok etkilenmiştim ama sonraları bir sevgilisinin olduğunu öğrendim, oysa ona çok alışmıştım. İkinci kadın olmayı kendime yediremedim ve bitirdim.
Onun sevgilisiyle aynı binada oturmamız ise sadece bir tesadüftü. Onun hiçbir şeyden haberi yokken, ben o kadını her gün görüyordum.
Hatta sohbet etmişliğimiz bile vardı.
İlk zamanlar onu sevip de kaybetmenin acısını yaşarken sonraları onun tercih ettiği kadının benden güzel olması yüreğimi acıttı. Benden daha uzun, daha güzel ve daha iyi bir statüdeydi. Yüzünün güzelliğine, gülüşüne değinmiyorum bile...
Benim yerime tercih edilecek bir kadındı, kabul etmek gerek. Ama bunu kendime yediremiyorum sanırım. Artık o adam benim için bitti, gitti ama kadın hâlâ aklımda aradan yıllar geçmesine rağmen.
Bazen rüyamda görüyorum, kadını uzun uzun izliyorum ve “evet o çok güzel” diyorum ve rüya bitiyor. Kadını hâlâ sosyal medya hesaplarından takip ediyorum, psikologlar nafile...
Takıntı oldu bende. Ona benzeyen veya onun kadar güzel bulduğum bir kadınla muhatap bile olamıyorum.
Ona karşı kin besliyorum ve neden diyorum, neden ben böyle değilim?
Ne yapmalıyım, nasıl bitecek bunlar?
◊ Rumuz: Güzel ve Çirkin,
YANIT
Sevgili kızım, mektubun gerçekten kadınların ruh halini ve bazı takıntılarını anlatması açısından çok ilginç geldi bana. Sevgili kızım, mektubun gerçekten kadınların ruh halini ve bazı takıntılarını anlatması açısından çok ilginç geldi bana. Hani neredeyse sevdiğin adamın sevgilisi olan o kadına hayranlık duyar gibisin. Sevdiğinin seni bırakmasından çok, böyle anlattığın gibi, senden üstün gördüğün bir kadını sana tercih etmesini haklı görüp, önemsiyorsun.Bu gerçekten, bunca yıldır kadınlarla haşır neşir olmuş bir dert ablası olarak, benim pek sık rastladığım bir sorun değil. Seni üzen, düşündüren, yıllardır kafanı hatta ruhunu altüst eden, bu kadının sana gerçek anlamda güzel, başarılı ve her anlamda senden üstün görünmesi. Ki kadınlar kolay kolay bunu kabul etmezler. O adama, böyle bir kadını sana tercih ettiği için hak veriyorsun neredeyse...Bence kendini çok fazla küçümsüyor, haksızlık ediyorsun. O kadın çok güzel olabilir. Statü olarak da senden üstün olabilir. Ama bu sen değersizsin, sen çirkinsin anlamına gelmez. Üstelik şu yazdıklarından ve tarzından senin akıllı ve eğitimli biri olduğunu anlamak da mümkün. O adam senin değerini bilememişse, bu onun sorunu. Hem unutma, o kadın senden önce de onun hayatındaymış...Belki o kadınla ten uyumu seninle olduğundan çok daha fazlaydı, belki onunla bazı alışkanlıkları vardı, kim bilir... Ayrıca şunu da söylemeliyim ki, güzel kadınlar genellikle mutluluğu kolay yakalayamıyor. Akıllı bir kadınsın, lütfen saçmalamaktan vazgeç...
O kadını takıntı haline getirdim
Hoşlandığım erkeğin sevgilisini takıntı haline getirdim. O kızın benden daha güzel ve uzun olması yüreğimi acıttı.
Merhaba Güzin Abla, ben 27 yaşında bir kadınım. Bundan 6 yıl önce bir erkekle tanıştım.
Çok etkilenmiştim ama sonraları bir sevgilisinin olduğunu öğrendim, oysa ona çok alışmıştım. İkinci kadın olmayı kendime yediremedim ve bitirdim.
Onun sevgilisiyle aynı binada oturmamız ise sadece bir tesadüftü. Onun hiçbir şeyden haberi yokken, ben o kadını her gün görüyordum.
Hatta sohbet etmişliğimiz bile vardı.
İlk zamanlar onu sevip de kaybetmenin acısını yaşarken sonraları onun tercih ettiği kadının benden güzel olması yüreğimi acıttı. Benden daha uzun, daha güzel ve daha iyi bir statüdeydi. Yüzünün güzelliğine, gülüşüne değinmiyorum bile...
Benim yerime tercih edilecek bir kadındı, kabul etmek gerek. Ama bunu kendime yediremiyorum sanırım. Artık o adam benim için bitti, gitti ama kadın hâlâ aklımda aradan yıllar geçmesine rağmen.
Bazen rüyamda görüyorum, kadını uzun uzun izliyorum ve “evet o çok güzel” diyorum ve rüya bitiyor. Kadını hâlâ sosyal medya hesaplarından takip ediyorum, psikologlar nafile...
Takıntı oldu bende. Ona benzeyen veya onun kadar güzel bulduğum bir kadınla muhatap bile olamıyorum.
Ona karşı kin besliyorum ve neden diyorum, neden ben böyle değilim?
Ne yapmalıyım, nasıl bitecek bunlar?
◊ Rumuz: Güzel ve Çirkin,
YANIT
Sevgili kızım, mektubun gerçekten kadınların ruh halini ve bazı takıntılarını anlatması açısından çok ilginç geldi bana. Sevgili kızım, mektubun gerçekten kadınların ruh halini ve bazı takıntılarını anlatması açısından çok ilginç geldi bana. Hani neredeyse sevdiğin adamın sevgilisi olan o kadına hayranlık duyar gibisin. Sevdiğinin seni bırakmasından çok, böyle anlattığın gibi, senden üstün gördüğün bir kadını sana tercih etmesini haklı görüp, önemsiyorsun.Bu gerçekten, bunca yıldır kadınlarla haşır neşir olmuş bir dert ablası olarak, benim pek sık rastladığım bir sorun değil. Seni üzen, düşündüren, yıllardır kafanı hatta ruhunu altüst eden, bu kadının sana gerçek anlamda güzel, başarılı ve her anlamda senden üstün görünmesi. Ki kadınlar kolay kolay bunu kabul etmezler. O adama, böyle bir kadını sana tercih ettiği için hak veriyorsun neredeyse...Bence kendini çok fazla küçümsüyor, haksızlık ediyorsun. O kadın çok güzel olabilir. Statü olarak da senden üstün olabilir. Ama bu sen değersizsin, sen çirkinsin anlamına gelmez. Üstelik şu yazdıklarından ve tarzından senin akıllı ve eğitimli biri olduğunu anlamak da mümkün. O adam senin değerini bilememişse, bu onun sorunu. Hem unutma, o kadın senden önce de onun hayatındaymış...Belki o kadınla ten uyumu seninle olduğundan çok daha fazlaydı, belki onunla bazı alışkanlıkları vardı, kim bilir... Ayrıca şunu da söylemeliyim ki, güzel kadınlar genellikle mutluluğu kolay yakalayamıyor. Akıllı bir kadınsın, lütfen saçmalamaktan vazgeç...