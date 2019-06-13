Karşılıksız sevgilerden dolayı aşka inancımı yitirmiştim. Ama sevgilisinin ihanetine uğrayan bir kadın bana yeniden sevginin kapılarını açtı. Tam “Bu benim yol arkadaşım” derken, o da beni terk etti.
Merhaba Güzin abla... Ben, yaşadığı karşılıksız sevgilerden dolayı aşka inancını yitirmiş biriydim.
Sonrasında ortak bir arkadaşımız vasıtasıyla bir kadınla görüşmeye başladım.
O kadın da ruhen yaralıydı. 4 yıllık bir ilişkinin sonunda aldatılmıştı.
Ben her şeyi göze aldım.
O ilişkisini tamamen bitirdikten 3 ay sonra konuşmaya başladık.
Farklı illerde oturuyoruz. İlk o benim yanıma geldi, beraber 6 gün vakit geçirdik.
3 hafta sonra ben onun yanına gittim. 1 hafta içinde birbirimize iyice ısındık, alıştık. Hatta vedalaşmak ikimize de çok zor geldi.
Teknolojik imkanlar sayesinde sürekli görüşüyor, birbirimize sonsuz güveniyorduk. Ben onu gerçekten seviyordum.
Hatta kendi kendime “Tamam, bu kadın senin yol arkadaşın” bile dedim.
Ama sonrasında benim de çevresindekilerin de bilmediği bir sebeple psikolojik bunalıma sürüklendi. Beni görmek istemedi. Aramamaya, yazmamaya başladı.
Ben üsteleyince eskisi gibi hissetmediğini, ciddi bir ilişkiye hazır olmadığını söyledi. Söylediği hiçbir şey beni tatmin etmedi ama ayrılık kapıyı çaldı bir kere.
Uzun süre konuşmadık. Doğum gününde kısa bir kutlama mesajı attım.
O da kısa bir teşekkürle karşılık verdi.
Güzin ablam, ben hâlâ fotoğraflarına bakınca acı çekiyorum. Sesini unutmaya başlamanın ıstırabını yaşıyorum.
Halen çok seviyorum.
Neden böyle yaptı, aklım almıyor. Çok çaresizim.
Düzelir mi bu durum? Onu kazanmak için uğraşmalı mıyım? Yoksa köşeme çekilip zamanın bu sevdayı da silip gitmesini mi bekleyeyim?
◊ RUMUZ: MANTIK MI AŞK MI?
YANIT
Sevgili oğlum, dediğin gibi bu hanım kötü biten bir ilişki sonunda yara almış.
Belki de dediği gibi kendini yeni bir ilişkiye hazır hissetmiyor.
Sen ona bağlanmışsın, sevmişsin ama o henüz yüreğini yeni bir sevgiye hazırlayamamış olabilir.
Çekiniyor, güvenmiyor, korkuyor belki de...
Seni çok az tanıyor sonuçta...
Belki senin de onu kıracağını, üzeceğini, aldatacağını düşünüyordur.
Bu yüzden hemen köşene çekilme, mümkünse yanına git. Karşılıklı görüşüp konuşarak onu ikna etmeye çalış, yüreğini kazanmaya bak.
Ona güven vermek için çabala.
Çünkü sanırım onun her şeyden çok güven sorunu var.
Uzun yıllarını verdiği bir adamın ihanetiyle sarsılmış.
Bu sorunu hâlâ atlatamamış belli ki.
Bütün bunları karşılıklı olarak konuşup anlaşmaya çalışmanız en doğrusu.
Ona sevgini anlatmalı, duygularını göstermeli, yüreğini yumuşatmalısın.
Ancak bir de şu var sevgili oğlum...
Sen onu çok sevmiş olabilirsin ama belki o sana karşı aynı duyguları taşımıyordur.
Bu belki hâlâ yaralı olmasından, belki sende aradıklarını bulamamış olmasından kaynaklanıyordur.
Bilemeyiz ki...
Bence bunu anlamanın en iyi yolu, yanına gidip onunla yüz yüze konuşman olur.
Bunu denemeden karar verme.
Ama ona rağmen ısrarla ayrılmak istiyorsa, yapabileceğin bir şey yok... Kabulleneceksin.
O da beni terk etti
Karşılıksız sevgilerden dolayı aşka inancımı yitirmiştim. Ama sevgilisinin ihanetine uğrayan bir kadın bana yeniden sevginin kapılarını açtı. Tam “Bu benim yol arkadaşım” derken, o da beni terk etti.
Merhaba Güzin abla... Ben, yaşadığı karşılıksız sevgilerden dolayı aşka inancını yitirmiş biriydim.
Sonrasında ortak bir arkadaşımız vasıtasıyla bir kadınla görüşmeye başladım.
O kadın da ruhen yaralıydı. 4 yıllık bir ilişkinin sonunda aldatılmıştı.
Ben her şeyi göze aldım.
O ilişkisini tamamen bitirdikten 3 ay sonra konuşmaya başladık.
Farklı illerde oturuyoruz. İlk o benim yanıma geldi, beraber 6 gün vakit geçirdik.
3 hafta sonra ben onun yanına gittim. 1 hafta içinde birbirimize iyice ısındık, alıştık. Hatta vedalaşmak ikimize de çok zor geldi.
Teknolojik imkanlar sayesinde sürekli görüşüyor, birbirimize sonsuz güveniyorduk. Ben onu gerçekten seviyordum.
Hatta kendi kendime “Tamam, bu kadın senin yol arkadaşın” bile dedim.
Ama sonrasında benim de çevresindekilerin de bilmediği bir sebeple psikolojik bunalıma sürüklendi. Beni görmek istemedi. Aramamaya, yazmamaya başladı.
Ben üsteleyince eskisi gibi hissetmediğini, ciddi bir ilişkiye hazır olmadığını söyledi. Söylediği hiçbir şey beni tatmin etmedi ama ayrılık kapıyı çaldı bir kere.
Uzun süre konuşmadık. Doğum gününde kısa bir kutlama mesajı attım.
O da kısa bir teşekkürle karşılık verdi.
Güzin ablam, ben hâlâ fotoğraflarına bakınca acı çekiyorum. Sesini unutmaya başlamanın ıstırabını yaşıyorum.
Halen çok seviyorum.
Neden böyle yaptı, aklım almıyor. Çok çaresizim.
Düzelir mi bu durum? Onu kazanmak için uğraşmalı mıyım? Yoksa köşeme çekilip zamanın bu sevdayı da silip gitmesini mi bekleyeyim?
◊ RUMUZ: MANTIK MI AŞK MI?
YANIT
Sevgili oğlum, dediğin gibi bu hanım kötü biten bir ilişki sonunda yara almış.
Belki de dediği gibi kendini yeni bir ilişkiye hazır hissetmiyor.
Sen ona bağlanmışsın, sevmişsin ama o henüz yüreğini yeni bir sevgiye hazırlayamamış olabilir.
Çekiniyor, güvenmiyor, korkuyor belki de...
Seni çok az tanıyor sonuçta...
Belki senin de onu kıracağını, üzeceğini, aldatacağını düşünüyordur.
Bu yüzden hemen köşene çekilme, mümkünse yanına git. Karşılıklı görüşüp konuşarak onu ikna etmeye çalış, yüreğini kazanmaya bak.
Ona güven vermek için çabala.
Çünkü sanırım onun her şeyden çok güven sorunu var.
Uzun yıllarını verdiği bir adamın ihanetiyle sarsılmış.
Bu sorunu hâlâ atlatamamış belli ki.
Bütün bunları karşılıklı olarak konuşup anlaşmaya çalışmanız en doğrusu.
Ona sevgini anlatmalı, duygularını göstermeli, yüreğini yumuşatmalısın.
Ancak bir de şu var sevgili oğlum...
Sen onu çok sevmiş olabilirsin ama belki o sana karşı aynı duyguları taşımıyordur.
Bu belki hâlâ yaralı olmasından, belki sende aradıklarını bulamamış olmasından kaynaklanıyordur.
Bilemeyiz ki...
Bence bunu anlamanın en iyi yolu, yanına gidip onunla yüz yüze konuşman olur.
Bunu denemeden karar verme.
Ama ona rağmen ısrarla ayrılmak istiyorsa, yapabileceğin bir şey yok... Kabulleneceksin.