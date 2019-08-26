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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Nişanlımı çok kıskanıyorum

26 Ağustos 2019

Nişanlımı çok kıskanıyorum. O da bu durumdan çok şikayetçi; “Hep yanımdasın, bana nefes aldırmıyorsun” diyor. Onu kaybetmek istemiyorum...

Merhaba Güzin Abla, yardımınıza ihtiyacım var...
Nişanlımı aşırı kıskanıyorum. Çok fazla üzerine gidiyorum, onu çok sıkıyorum.
Hep “beni çok boğuyorsun, rahat bırak, biraz kendi başıma kalayım” diyor ama onu dinlemiyorum, elimde değil. Bizim işimiz turizm... İkimiz de aynı yerde çalışıyoruz. Nişanlım işinden dolayı müşterilerle samimi oluyor, gülerek konuşuyor.
Ben de hemen yanına gidip “Neden samimi konuşuyorsun” diye kızıyorum.
Aslında ona güveniyorum ama nedense bu huyumdan vazgeçemiyorum.
Öte yandan nişanlımın birkaç defa sosyal medyada başka kızlarla konuştuğunu gördüm.
Tabii ki zaman geçirme amaçlı yazışmalardı...
Ama ben yine kavga çıkardım, “Neden yazıyorsun, dalga geçiyorsun” diye... Sonra da hepsini engelledim.
Nişanlım da gülüp geçiyor.
“Benim evleneceğim sensin, onlar sadece eğlence için. Sadece boş yazışmalar, aldırma. Ben asla sana ihanet etmem, vicdanım buna izin vermez” diyor.
Ben de “Eğlence için bile olsa yazışma” diyorum. Hep bu yüzden kavga ediyoruz.
Sonunda sevgilim “Sen çok üzerime gelmezsen hiçbir zaman böyle yazışmalar da olmaz, bırakmıyorsun kafamı dinleyeyim.
Hep yanımdasın, nefes aldırmıyorsun” diyor.
O da haklı, gerçekten ona nefes aldırmıyorum.
Onu kaybetmek istemiyorum ama bu kıskançlık bizi yıpratıyor... Ne yapmam gerekir abla?
Nişanlımı çok kıskanıyorum

◊ Rumuz: Kıskançlık
YANIT
Sevgili kızım, sen de farkındasın ki, sevdiğin adamı boğuyorsun.
O seni sevdiğini ancak üzerine çok fazla gittiğini ve bu yüzden rahatsız olduğunu söylüyor...
Hatanı da kabul ediyorsun aslında.
İşiniz gereği kadınlarla görüşmek zorunda olan bu genç adam, ne yapsın? Sırf sen kıskanma diye işini mi bıraksın?
Her ne kadar sana şimdiye kadar aşırı tepki göstermese de, alttan alıp olgun davransa da, seni üzmek istemese de, sonuçta bıkkınlık yaratır bu davranışın.
Sana “beni boğuyorsun” diyorsa, bir süre sonra da senden kurtulmaya çalışacaktır. Seni çok sevse bile, inan bana hiç kimse bu aşırı kıskançlığa katlanamaz, hiç kimse özgürlüğünün bu kadar kısıtlanmasına dayanamaz.
Sosyal medya üzerinden başka kadınlarla yazışmasının tek nedeni, sana da söylediği gibi, kendini özgür hissetme isteği.
Sana karşı duyduğu isyanı böyle gideriyor.
Onu kaybetmek istemiyorsan, vazgeç kızım.
Bu biraz da kendine güvensizliğinden kaynaklanıyor, bu
yüzden kendine güvenmek için eksiklik duyduğun ne varsa, onu gidermeye, düzeltmeye bak...

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