“Nişanı atarsan adın kötüye çıkar” diyorlar

Ailemin ısrarıyla bir gençle nişanlandım ama ona bir türlü ısınamadım. Bu evliliği istemiyorum. Ailem ise “Nişanı atarsan adın kötüye çıkar” diyerek gözümü korkutuyor.
Sevgili Güzin Abla... Sana 8 Mart’tan beri devam eden bir sıkıntımdan bahsetmek istiyorum.
Ben 19 yaşındayım. Birkaç ay önce akrabalarım beni oğullarına istemeye geldi. Ablam da o evin gelini, yani aynı zamanda eltim olacak. Başta kabul etmedim, zaten babam da pek yanaşmadı bu işe.
Ama annem ve ablalarım çok istiyordu. Sonunda “İşi gücü yerinde, iyi bir çocuk. Hiçbir sıkıntısı da yok” diyerek beni bir şekilde ikna ettiler. Ne yapıp edip sözlendirdiler.
Yine de aileme sürekli o gence ısınamadığımı söylüyordum. Dayanamadım, sözü atmak istedim ama karşı çıktılar. “Nişanlanınca düzelir her şey, seversin” dediler. Nişan oldu, üzerinden 1,5 ay geçti, hâlâ ona ısınamıyorum, hiçbir şey hissetmiyorum. İnan bana konuşmak bile istemiyorum, tiksiniyorum resmen.
Gel gör ki ailem sürekli nişanı atmanın bize ters olduğunu söylüyor, “Madem istemiyordun neden nişanda kalkıp oynadın, neden başta istedin de sonradan vazgeçtin?” diye sorup duruyor. Bir de “Nişanı atarsan adın kötüye çıkar. Sonrasında başka biriyle olursan ve o da istediğin gibi biri çıkmazsa bizi unut, artık sana bakmayız” deyip gözdağı veriyorlar.
Dediğim gibi bu gencin ailesi çok yakın akrabalarım; onlar da böyle bir şeyi hak etmiyor. Çok pişmanım. Keşke o zaman tepki gösterseydim, sözü atsaydım, nişanı kabul etmeseydim.
Ne olur bana yardım et abla. Ne kadar iyi olursa olsun hoşlanmıyorum ben o insandan. Şu an kendimi çok yalnız hissediyorum. Sevmediğim, istemediğim biriyle evleneceğime ölürüm daha iyi...
◊ RUMUZ: OLMAYACAK EVLİLİK
YANIT
Sevgili kızım, gerçekten de neden en başından bu evliliği istemediğini söylemedin? Ailenin ısrarlarına neden zamanında karşı çıkmadın? Nişanlanarak en başta o gence ve ailesine umut vermişsin. Senin ailen de bu evliliği oldu bilmiş. Onlara göre her şey yoluna girecekmiş.
Ama ben ailene de katılmıyorum. Özellikle nişanı atarsan herkesin sana kötü gözle bakacağı iddiasına...
Nişan zaten iki insanın birbirine uyum sağlayıp sağlayamayacaklarını anlayabilmeleri için evlilik öncesi yaşadıkları bir süreçtir.
O iki insan bu süreçte ya anlaşabileceklerine karar verip evlilik hazırlıklarına başlar ya da evliliğin yürümeyeceğini düşünür ve nişanı bozar.
Nişanı bozmak ailenin söylediği gibi seni lekeleyecek ya da sana kötü gözle bakılmasına yol açacak bir davranış değil. Son derece doğal bir durum. Evlilikler bile yıllar sonra yıkılabiliyor ve insanlar bunu gayet doğal karşılıyor, “Evlenmek kadar boşanmak da normal” diyorlar.
Bu nedenle sevgili kızım, “Ailem ne der? Akrabalarım ne der? Çevre ne der?” diye tasalanıp, ömrünü hiç sevmediğin bir adamla geçirmeyi düşünme bile. Kim ne derse desin, önemli olan senin mutluluğun. Ailenin tehditlerine de kulak asma.
Başkasıyla evlenir de mutsuz olursan seni silebilirler mi gerçekten? Hem ne biliyorsun o seçeceğin adamın iyi biri olmayacağını ve seni mutlu etmeyeceğini...
“Nişanı atarsan adın kötüye çıkar” diyorlar
Ailemin ısrarıyla bir gençle nişanlandım ama ona bir türlü ısınamadım. Bu evliliği istemiyorum. Ailem ise “Nişanı atarsan adın kötüye çıkar” diyerek gözümü korkutuyor.
Sevgili Güzin Abla... Sana 8 Mart’tan beri devam eden bir sıkıntımdan bahsetmek istiyorum.
Ben 19 yaşındayım. Birkaç ay önce akrabalarım beni oğullarına istemeye geldi. Ablam da o evin gelini, yani aynı zamanda eltim olacak. Başta kabul etmedim, zaten babam da pek yanaşmadı bu işe.
Ama annem ve ablalarım çok istiyordu. Sonunda “İşi gücü yerinde, iyi bir çocuk. Hiçbir sıkıntısı da yok” diyerek beni bir şekilde ikna ettiler. Ne yapıp edip sözlendirdiler.
Yine de aileme sürekli o gence ısınamadığımı söylüyordum. Dayanamadım, sözü atmak istedim ama karşı çıktılar. “Nişanlanınca düzelir her şey, seversin” dediler. Nişan oldu, üzerinden 1,5 ay geçti, hâlâ ona ısınamıyorum, hiçbir şey hissetmiyorum. İnan bana konuşmak bile istemiyorum, tiksiniyorum resmen.
Gel gör ki ailem sürekli nişanı atmanın bize ters olduğunu söylüyor, “Madem istemiyordun neden nişanda kalkıp oynadın, neden başta istedin de sonradan vazgeçtin?” diye sorup duruyor. Bir de “Nişanı atarsan adın kötüye çıkar. Sonrasında başka biriyle olursan ve o da istediğin gibi biri çıkmazsa bizi unut, artık sana bakmayız” deyip gözdağı veriyorlar.
Dediğim gibi bu gencin ailesi çok yakın akrabalarım; onlar da böyle bir şeyi hak etmiyor. Çok pişmanım. Keşke o zaman tepki gösterseydim, sözü atsaydım, nişanı kabul etmeseydim.
Ne olur bana yardım et abla. Ne kadar iyi olursa olsun hoşlanmıyorum ben o insandan. Şu an kendimi çok yalnız hissediyorum. Sevmediğim, istemediğim biriyle evleneceğime ölürüm daha iyi...
◊ RUMUZ: OLMAYACAK EVLİLİK
YANIT
Sevgili kızım, gerçekten de neden en başından bu evliliği istemediğini söylemedin? Ailenin ısrarlarına neden zamanında karşı çıkmadın? Nişanlanarak en başta o gence ve ailesine umut vermişsin. Senin ailen de bu evliliği oldu bilmiş. Onlara göre her şey yoluna girecekmiş.
Ama ben ailene de katılmıyorum. Özellikle nişanı atarsan herkesin sana kötü gözle bakacağı iddiasına...
Nişan zaten iki insanın birbirine uyum sağlayıp sağlayamayacaklarını anlayabilmeleri için evlilik öncesi yaşadıkları bir süreçtir.
O iki insan bu süreçte ya anlaşabileceklerine karar verip evlilik hazırlıklarına başlar ya da evliliğin yürümeyeceğini düşünür ve nişanı bozar.
Nişanı bozmak ailenin söylediği gibi seni lekeleyecek ya da sana kötü gözle bakılmasına yol açacak bir davranış değil. Son derece doğal bir durum. Evlilikler bile yıllar sonra yıkılabiliyor ve insanlar bunu gayet doğal karşılıyor, “Evlenmek kadar boşanmak da normal” diyorlar.
Bu nedenle sevgili kızım, “Ailem ne der? Akrabalarım ne der? Çevre ne der?” diye tasalanıp, ömrünü hiç sevmediğin bir adamla geçirmeyi düşünme bile. Kim ne derse desin, önemli olan senin mutluluğun. Ailenin tehditlerine de kulak asma.
Başkasıyla evlenir de mutsuz olursan seni silebilirler mi gerçekten? Hem ne biliyorsun o seçeceğin adamın iyi biri olmayacağını ve seni mutlu etmeyeceğini...