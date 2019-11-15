Kocalarından şikayetçi üç kadın

Sevgili okurlarım, o kadar çok mektup birikiyor ki, hepsini cevaplayamadığım için üzülüyorum. Bir süreden beri çareyi aynı konuları mümkün olduğu kadar bir araya getirip toplu cevaplamakta buldum. İşte kocalarından ilgisizliğinden şikayet eden üç kadının mektubu...
Çocuk olunca çok değişti
◊ Merhaba Güzin Abla, 3 yıllık evliyim eşim ilk başta melek gibiydi, bir dediğimi iki etmezdi.
Evlendikten kısa bir süre sonra çocuk sahibi olduk. Çocuğumuz doğunca eşim çok değişti.
Ailesinin sözünden çıkmaz, onların izni olmadan eve erzak bile almaz oldu. Her fırsatta bana küsüyor, benimle konuşmuyor. Gece geç vakitlere kadar çalışıyor, eve geç geliyor. Çok çaresizim...
◊ Rumuz: Mutsuz aile
Sadece işine önem veriyor
◊ Merhaba Güzin Abla, 9 senelik evliyim... Kocam bana karşı çok ilgisiz. Benimle hiç vakit geçirmiyor, yanıma yaklaşmıyor.
Beni aldattığını düşünmüyorum ama bu durum çok canımı acıtıyor. İki çocuğumuz var.
Ama onun için sadece işi, telefonu ve telefonda oynadığı oyunlar önemli... Çocuklarımızla bile ilgilenmiyor. ◊ Rumuz: Ne yapmam gerekiyor
Evin tüm sorumluluğu bende
◊ Ablacığım ben 26 yaşındayım, eşim ise 37 yaşında... 5 yıllık evliyiz, iki de çocuğum var. Eşim ilk zamanlar benimle çok ilgilenen biriydi ama evlendikten sonra çok değişti. Çok para harcayan, ilgisiz bir adam oldu. Akşam eve geldikten sonra yemeğini yiyor ardından TV karşısında uyukluyor...
Çocuklarla bile hiç ilgilenmiyor, bütün sorumluluk bana kalıyor.
Çevresi tarafından çok sevilen, çok güler yüzlü biri ama bana karşı öyle değil.
Çok mutsuzum bana yardım et. ◊ Rumuz: Kocamın ilgisizliği
YANIT
Sevgili kızlarım, belki siz de farkındasınız ama, günümüzde bu hayat mücadelesi içinde insan giderek duygulara, romantizme, hatta ne yazık ki sevgiye, aşka pek fazla zaman ayıramıyor.
Bugünün genç insanı rahat yaşamak, her istediğini alabilmek, kendi ve evinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, toplumda kendini kanıtlayabilmek için çok çalışmak zorunda.
Siz de eşlerinize bana yazdığınız bütün bu duygularınızı anlatmaya çalışmalısınız.
Hayatın çok kısa olduğunu, sevgi, ilgi ve şefkate ihtiyacınız olduğunu söylerseniz, belki erkeğiniz bu gerçeği o zaman görebilir.
Çünkü o büyük ihtimalle bunun farkında bile değildir.
Bir de acaba çocuk olduktan sonra siz de eşlerinizi biraz fazla ihmal etmeye mi başladınız, bir düşünün bakalım.
Kocalarından şikayetçi üç kadın
Sevgili okurlarım, o kadar çok mektup birikiyor ki, hepsini cevaplayamadığım için üzülüyorum. Bir süreden beri çareyi aynı konuları mümkün olduğu kadar bir araya getirip toplu cevaplamakta buldum. İşte kocalarından ilgisizliğinden şikayet eden üç kadının mektubu...
Çocuk olunca çok değişti
◊ Merhaba Güzin Abla, 3 yıllık evliyim eşim ilk başta melek gibiydi, bir dediğimi iki etmezdi.
Evlendikten kısa bir süre sonra çocuk sahibi olduk. Çocuğumuz doğunca eşim çok değişti.
Ailesinin sözünden çıkmaz, onların izni olmadan eve erzak bile almaz oldu. Her fırsatta bana küsüyor, benimle konuşmuyor. Gece geç vakitlere kadar çalışıyor, eve geç geliyor. Çok çaresizim...
◊ Rumuz: Mutsuz aile
Sadece işine önem veriyor
◊ Merhaba Güzin Abla, 9 senelik evliyim... Kocam bana karşı çok ilgisiz. Benimle hiç vakit geçirmiyor, yanıma yaklaşmıyor.
Beni aldattığını düşünmüyorum ama bu durum çok canımı acıtıyor. İki çocuğumuz var.
Ama onun için sadece işi, telefonu ve telefonda oynadığı oyunlar önemli... Çocuklarımızla bile ilgilenmiyor. ◊ Rumuz: Ne yapmam gerekiyor
Evin tüm sorumluluğu bende
◊ Ablacığım ben 26 yaşındayım, eşim ise 37 yaşında... 5 yıllık evliyiz, iki de çocuğum var. Eşim ilk zamanlar benimle çok ilgilenen biriydi ama evlendikten sonra çok değişti. Çok para harcayan, ilgisiz bir adam oldu. Akşam eve geldikten sonra yemeğini yiyor ardından TV karşısında uyukluyor...
Çocuklarla bile hiç ilgilenmiyor, bütün sorumluluk bana kalıyor.
Çevresi tarafından çok sevilen, çok güler yüzlü biri ama bana karşı öyle değil.
Çok mutsuzum bana yardım et. ◊ Rumuz: Kocamın ilgisizliği
YANIT
Sevgili kızlarım, belki siz de farkındasınız ama, günümüzde bu hayat mücadelesi içinde insan giderek duygulara, romantizme, hatta ne yazık ki sevgiye, aşka pek fazla zaman ayıramıyor.
Bugünün genç insanı rahat yaşamak, her istediğini alabilmek, kendi ve evinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, toplumda kendini kanıtlayabilmek için çok çalışmak zorunda.
Siz de eşlerinize bana yazdığınız bütün bu duygularınızı anlatmaya çalışmalısınız.
Hayatın çok kısa olduğunu, sevgi, ilgi ve şefkate ihtiyacınız olduğunu söylerseniz, belki erkeğiniz bu gerçeği o zaman görebilir.
Çünkü o büyük ihtimalle bunun farkında bile değildir.
Bir de acaba çocuk olduktan sonra siz de eşlerinizi biraz fazla ihmal etmeye mi başladınız, bir düşünün bakalım.