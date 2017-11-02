Kızımın evleneceği gencin bir başkasından çocuğu var

Sevgili Güzin Hanım, ben bir işkadınıyım. 2 tane gül gibi evlat sahibiyim, oğlumu 2 sene önce evlendirdim. O mutluluğu yaşadım çok şükür.

Kızım da mühendistir.

Üniversiteden arkadaşı olan birisiyle güzel giden bir arkadaşlığı vardı.

Ailesi kızımı çok seviyordu.

Tam isteme aşamasına gelindiğinde sevgilisinin annesi, kızımla görüşmek istediğini söyledi ve buluştular.

Kızımla sohbetleri sırasında ona evlenmeden önce bir gerçeği bilmesi gerektiğini söylemiş.

Kadın, 3 sene önce evlerinde yardıma muhtaç bir kız getirmiş.

Bu sırada benim kızım, sevgilisiyle kısa bir ayrılık yaşadı.

Durumu fırsat bilen o yardıma muhtaç kız da müstakbel damadımla birlikte olmuş ve hamile kalmış.

Bu kız hamile olduğunu öğrenince bir bahaneyle yurtdışında yaşayan akrabasının yanına gitmiş. Ve bebeğini kimseye haber vermeden dünyaya getirmiş.

Çocuk doğunca aileye haber verip onlardan para istemeye başlamış...

Kızım bu gerçeği öğrenince çok sarsıldı. Fakat sevgilisinden de ayrılamıyor bir türlü.

Her gece ağlıyor, komodininde ıslak mendillerini buluyorum.

Çünkü sevgilisiyle birlikte beğenip ev bile almışlardı.

Bu hayalleri ve gıptayla bakılan ilişkisini bitirdiğinde çevresindeki kişilerden çok sevinen olacaktır.

Kızım bu durumu ısrarlarım sonucu, sadece bana söyledi.

Ancak bu yükü daha fazla taşıyamadım ve oğluma anlattım.

Oğlum bu ilişki bitecek diye ısrar etti.

Fakat kızım ilişkisine devam edince, oğlum kardeşiyle görüşmeyi kesti. Kızımın ruhu sanki çekilmiş gibi...

Halini gördükçe kahroluyorum. Böyle bir evlilik yapmasına çok karşıyız.

Eşime henüz söyleyemedim, ona da hayal kırıklığı yaşatmamak için...

Kızıma bir psikoloğa gidelim dediğimde reddediyor.

İlişkisine devam ediyor, üzerine gittikçe anlamsız bir harekette bulunmasından korkuyorum.

Bana bir yol göstermenizi rica edeceğim. Siz de annesiniz, beni anlarsınız...

◊ Rumuz: Acil cevap

YANIT

Sevgili hanımefendi, istediği kadar eğitimli olsun, istediği kadar iyi bir aile çevresinden gelsin, kadınlar bazen gönül meselelerinde çok zayıf, çok çaresiz davranabiliyorlar.

Bu olayda aslında evlenmeyi düşündüğü adamın yüzde yüz hatalı olduğunu söylemek haksızlık olur. Bir anlık bir zaaf, bir anlık bir çekilme, hele bilmiş ve fettan bir kadının davetkar davranışı, genellikle erkeklerin başını döndürebilir. Bu çok da şaşkınlık uyandıracak bir tutum değil, erkek ruhunu düşününce...

Elbette büyükler olarak bu durumu sizin kabullenmeniz oldukça zor. Ancak kızınız bu adamı seviyor, onunla da bu olay dışında ciddi bir sorun yaşamıyor.

Genç adamın ileride bu çocuğu evlat olarak kabullenmesi gerekebilir. Kabullenmek de zorunda zaten, çünkü o minik masum bebeğin hiçbir suçu yok. Bebeğin annesinin de bu evliliği duyduğu anda birtakım sorunlar çıkaracağını tahmin etmek hiç de zor değil.

Yine de size belirli bir yaşa gelmiş, iyi bir mesleği olan kızınızın kararına karşı çıkmamanızı öneririm.

Ona baskı yapmaktan vazgeçin. Eğer o adamla evlenmeye karar verdiyse sizin ters tutumunuz karşısında isyan edebilir, sizden uzaklaşabilir.

Bence bırakın kendi kararını kendi versin. İki arada kalmasın, bu yüzden size karşı çıkacağım diye, yanlış kararlar vermesin. Sonuçta bu onun hayatı. Belki de umduğunuzun aksine, o gençle mutlu olabilir.

Ben de artık anne olmak istiyorum

Sevgili Güzin Abla, ufacık bir yazı bile gündeme gelmemiz için çok önemli....

Ben 2 yıllık evliyim ancak sırf eşimin askerliği yüzünden bebek yapamıyoruz.

Okul önlerinde gelen geçenlere ağlayarak bakıyorum, çocuklarını kucaklayan annelere bakınca fena oluyorum.

Arkamda yanımda olacak kimsem yok.

Eşim eğer askere giderse kendi sağlığımın da bozulacağından eminim.

Sizden sadece istediğim bedelli askerliğe destek verip yanımızda olduğunuzu hissettirmeniz.

Ben de anne olmak istiyorum, artık.

Lütfen bize destek verin.

◊ Rumuz: Mağdurum

YANIT

Bugüne kadar bu konuda yüzlerce mektup aldım, almaya da devam ediyorum...

Bu arada biliyorum; birçok köşe yazarı meslektaşım da benimle aynı durumda.

Bu çok hassas konuyu köşemize taşımak istemiyoruz haliyle.

Çünkü sonuçta bu tamamen hükümeti ilgilendiren bir konu...

Sana gelince sevgili kızım, madem çocuk istiyordun, o zaman bekleseydin, sizin durumunuzdaki pek çokları gibi, sevdiğin askerliğini yapıp döndükten sonra evlenirdiniz.

Benim bu konudaki düşüncemi sorarsanız, bedelli askerlik bana haksızlık gibi geliyor.

Birçok genç her

türlü olumsuzluğa rağmen vatani görevini yapıyor.

Parası olanların askerlikten muaf tutulup, olmayanların askerlik yapması düşündüğünüzde size de yanlış görünmüyor mu?