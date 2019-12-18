3 yaşındaki kızım doğduğundan beri eşim ayrı odada yatıyor. Benimle beraber olmak istediğinde yanıma geliyor, sonra tekrar uyumak için ayrı odaya gidiyor.
Merhaba Güzin ablacığım, köşende yazılan mektupları ağzım açık, şaşkınlıkla okurken bir gün benim de sana yazacağım hiç aklıma gelmezdi. Ben 34 yaşında 3 çocuk annesiyim. 14 senelik evliyim... En büyük oğlum 12 yaşında, onun küçüğü kızım 3 yaşında... En küçüğü de henüz 9 aylık bir bebek...
3 yaşındaki kızım doğduğundan beri eşim ayrı odada yatıyor. Benimle beraber olmak istediğinde yanıma geliyor, sonra tekrar uyumak için ayrı odaya gidiyor. Bu durum benim çok çok zoruma gidiyor, kendimi kötü hissediyorum.
Nedenini sorduğumda “alıştım ben buraya, senin odanda bebeğin yanında uyuyamıyorum” diyor.
Ben kolay kolay kavga etmem en sonunda patladım ve “böyle olmaz ayrılalım” dedim... Ama adam beni dikkate bile almıyor, hiç iyi değilim Güzin Abla.
3 yaşındaki kızım daha annesiyle babasının aynı yatakta uyuduğunu görmedi. O çocukların odasında yattığı için kızım ve bebeğim de benimle kalıyor. Ben de artık bana dokunmasına izin vermiyorum. Lütfen bana yardım et lütfen Güzin Abla.
◊ Rumuz: Zoruma gidiyor
YANIT
Sevgili kızım, elbette eşinin bu tutumu seni zorluyordur. Seni rencide etmesi normal. Çünkü bir erkeğin eşinin odasında yatmayıp sadece seks için yanına gelmesi, kadını ruhen yaralar, ona ağır gelebilir. Bu durumda sevilmediği, sadece cinselliği bir görev gibi yerine getirmeye zorlandığı düşüncesi onu rahatsız edebilir.
Senin de bu şekilde düşündüğünün farkındayım zaten. Ancak senin de yanlış yaptığını söylemeden edemeyeceğim. Ben doğumdan en fazla 1-2 ay sonra, bebeklerin anne ve babalarının yatak odasında yatmalarını sakıncalı görenlerdenim.
Bebek kendi odasına taşınmalı, ayrı yatmaya erkenden alıştırılmalı. Aksi halde, işte bu tür sorunlar ortaya çıkabiliyor.
Sanırım sen her çocuğunda böyle bir yanlışa düşmüşsün. Çocukların büyüyünceye kadar hep sizinle birlikte odanızı paylaşmışlar. Bu durumda eşinin de böyle bir tepki göstermesini haliyle normal karşılamak gerekir.
Erkekler hiç büyümeyen çocuklardır kızım, her zaman ön planda olmak isterler. Evlendikten sonra art arda çocuklar dünyaya geldiğinde, önce mutlu olsalar da, bir süre sonra evde önemsenmediklerini, pabuçlarının dama atıldığını düşünmeye başlarlar.
Eskiden sadece kendileri ile ilgilenen eşlerinin artık çocuklara daha fazla zaman ayırdığını fark ederler. Hele bir de işten yorgun argın eve döndüklerinde, dinlenmek için derin bir uyku özlemi çektiklerinde, sürekli vızıldayan, ağlayan bir bebeğin yanında uyuyamayınca başka çareler arayabilirler.
Senin durumunda beni rahatlatan en önemli şey, her ne kadar seni rencide ettiğini söylesen de, eşinin cinsellik içgüdüsü nedeniyle yine de seni araması... Bir başka kadına gitmeyi düşünmemesi. “Böyle şey olur mu” deme sakın. Maalesef bu tür vakalarla o kadar çok karşılaşılıyor ki... Her şeye rağmen şükretmelisin, diyebilirim.
Bu durumda madem eşini kaybetmek istemiyorsun, onu seviyor ve sana değer vermesini bekliyorsun, çocuklarını acilen yatak odanızdan çıkarıp kendi yatak odalarında yatırmaya karar vermelisin. Eşini de o zaman seninle aynı odada uyumaya ikna edebilirsin.
Kızım doğduğundan beri eşim ayrı odada yatıyor
3 yaşındaki kızım doğduğundan beri eşim ayrı odada yatıyor. Benimle beraber olmak istediğinde yanıma geliyor, sonra tekrar uyumak için ayrı odaya gidiyor.
Merhaba Güzin ablacığım, köşende yazılan mektupları ağzım açık, şaşkınlıkla okurken bir gün benim de sana yazacağım hiç aklıma gelmezdi. Ben 34 yaşında 3 çocuk annesiyim. 14 senelik evliyim... En büyük oğlum 12 yaşında, onun küçüğü kızım 3 yaşında... En küçüğü de henüz 9 aylık bir bebek...
3 yaşındaki kızım doğduğundan beri eşim ayrı odada yatıyor. Benimle beraber olmak istediğinde yanıma geliyor, sonra tekrar uyumak için ayrı odaya gidiyor. Bu durum benim çok çok zoruma gidiyor, kendimi kötü hissediyorum.
Nedenini sorduğumda “alıştım ben buraya, senin odanda bebeğin yanında uyuyamıyorum” diyor.
Ben kolay kolay kavga etmem en sonunda patladım ve “böyle olmaz ayrılalım” dedim... Ama adam beni dikkate bile almıyor, hiç iyi değilim Güzin Abla.
3 yaşındaki kızım daha annesiyle babasının aynı yatakta uyuduğunu görmedi. O çocukların odasında yattığı için kızım ve bebeğim de benimle kalıyor. Ben de artık bana dokunmasına izin vermiyorum. Lütfen bana yardım et lütfen Güzin Abla.
◊ Rumuz: Zoruma gidiyor
YANIT
Sevgili kızım, elbette eşinin bu tutumu seni zorluyordur. Seni rencide etmesi normal. Çünkü bir erkeğin eşinin odasında yatmayıp sadece seks için yanına gelmesi, kadını ruhen yaralar, ona ağır gelebilir. Bu durumda sevilmediği, sadece cinselliği bir görev gibi yerine getirmeye zorlandığı düşüncesi onu rahatsız edebilir.
Senin de bu şekilde düşündüğünün farkındayım zaten. Ancak senin de yanlış yaptığını söylemeden edemeyeceğim. Ben doğumdan en fazla 1-2 ay sonra, bebeklerin anne ve babalarının yatak odasında yatmalarını sakıncalı görenlerdenim.
Bebek kendi odasına taşınmalı, ayrı yatmaya erkenden alıştırılmalı. Aksi halde, işte bu tür sorunlar ortaya çıkabiliyor.
Sanırım sen her çocuğunda böyle bir yanlışa düşmüşsün. Çocukların büyüyünceye kadar hep sizinle birlikte odanızı paylaşmışlar. Bu durumda eşinin de böyle bir tepki göstermesini haliyle normal karşılamak gerekir.
Erkekler hiç büyümeyen çocuklardır kızım, her zaman ön planda olmak isterler. Evlendikten sonra art arda çocuklar dünyaya geldiğinde, önce mutlu olsalar da, bir süre sonra evde önemsenmediklerini, pabuçlarının dama atıldığını düşünmeye başlarlar.
Eskiden sadece kendileri ile ilgilenen eşlerinin artık çocuklara daha fazla zaman ayırdığını fark ederler. Hele bir de işten yorgun argın eve döndüklerinde, dinlenmek için derin bir uyku özlemi çektiklerinde, sürekli vızıldayan, ağlayan bir bebeğin yanında uyuyamayınca başka çareler arayabilirler.
Senin durumunda beni rahatlatan en önemli şey, her ne kadar seni rencide ettiğini söylesen de, eşinin cinsellik içgüdüsü nedeniyle yine de seni araması... Bir başka kadına gitmeyi düşünmemesi. “Böyle şey olur mu” deme sakın. Maalesef bu tür vakalarla o kadar çok karşılaşılıyor ki... Her şeye rağmen şükretmelisin, diyebilirim.
Bu durumda madem eşini kaybetmek istemiyorsun, onu seviyor ve sana değer vermesini bekliyorsun, çocuklarını acilen yatak odanızdan çıkarıp kendi yatak odalarında yatırmaya karar vermelisin. Eşini de o zaman seninle aynı odada uyumaya ikna edebilirsin.