Kıskançlığım yüzünden beni aldatmaya kalktı

O kadar kıskancım ki, artık eşimin canına tak etti. Bu durumdan çok bunaldığı için beni aldatmaya kalktığını ama vazgeçtiğini söyledi. Bu kıskançlıktan nasıl kurtulacağım, ihanet korkusunu aklımdan nasıl atacağım bilemiyorum.
Merhaba Güzin abla... Ben 24 yaşında bir kadınım, eşim ise 30’unda... Eşimin ikinci evliliği ve ilk evliliğinden 3 çocuğu var. Bizim de 7 ay önce bir oğlumuz dünyaya geldi.
Ablacım biz büyük zorluklarla evlendik aslında. Eşim evlenip boşanmış olduğu için ailem beraber olmamıza çok karşı çıktı. Ama biz bütün zorlukları aştık, evlendik. Ailem eşimi istemediği için sürekli beni dolduruyordu. Benim de kafamda “Bu adam beni aldatacak” diye bir sabit fikir oluştu. İlk 2 yıl evliliğimiz çok güzeldi. Ama son 2 yıl ona “Beni aldatıyorsun” deyip durdum, telefonlarını karıştırdım. Sonunda bir gün gelip “Senin bu tavırlarına katlanamıyorum, sırf bu yüzden seni aldatmaya teşebbüs ettim ama yapamadım” dedi.
O günden sonra daha çok kuşkulanmaya başladım.
Aslında eve geç gelmiyor, aramızın iyi olmasını istiyor, bunun farkındayım.
Hatta ben ayrılmak istedim, o bırakmadı.
Beni çok sevdiğini söylüyor. Ama geçen ay şehir dışına gitti, döndüğünde telefonunu karıştırdım, bir sürü sahte sosyal medya hesabı çıktı karşıma...
“Arkadaşımın” dedi, inanmadım. Baktım mesajlara, gerçekten arkadaşının... Ayrıca Instagram’da kızlara hep mesaj atmış ama kimse cevap vermemiş. Israrla “O ben değilim” deyip duruyor ama kıza yazdığı tarihte arkadaşı ile kendisi farklı şehirlerdeydi.
Her şeyi döktüm önüne, yine de “Ben değilim. Yapsam bu kadar kavga çıkmaz, yapmadığım için böyle” diyor.
“Seni aşırı seviyorum” diyor ama güvenim sarsıldı bir kere... Lütfen bana yardım edin, her gün bunları düşünmekten yoruldum, 2 yılda 30 kilo verdim. Ayrıca böyle bir şey olduğunu bilsem bir dakika durmam; tek derdim kandırılmamak. Eğer beni kandırıyorsa bu evlilik bitsin. Yok eğer aldatmıyorsa, bu düşüncelerden arınmak istiyorum, çünkü dayanamıyorum. RUMUZ: KANDIRILMA KORKUSU
YANIT
Sevgili kızım, anlaşılan o ki eşine de kendine de hayatı zehir ediyorsun.
Evliliğinin en güzel yıllarını bu akıl almaz aldatılma korkusuyla mutsuz bir şekilde geçiriyorsun. Yazık değil mi sana ve eşine...
Belli ki bu düşünceleri kafana ailen sokmuş, seni işlemeye çalışmış ve başarmışlar da... Şimdi bu mutsuzluğunu görüp hiç üzülmüyorlar mı? Üstelik bir de bebeğin varmış.
“Yapsam bu kadar kavga çıkmaz” diye düşünmeye başlamış adam. Sırf sana karşı duyduğu öfkeden dolayı gidip seni aldatmayı bile düşünmüş...
Yanlışının farkında değil misin? Seninki normal bir kıskançlık değil, bir tür takıntı...
Sanki seni aldattığını öğrensen, haklı çıktığın için sevinecekmişsin gibi geldi bana...
Güzel kızım yazık değil mi, bak 30 kilo vermişsin.
Hastalanırsan bebeğine kim bakacak?
Bir insan eğer gerçekten aldatmak isterse aldatır. Çoğu zaman eşinin ruhu bile duymaz. Ben nelere şahit oluyorum, inan bana...
Eşinin telefonlarını karıştırmayı bırak, ailenin etkisinden kurtulmaya bak. Adam seni sevdiğini söylüyor.
Bak 3 çocuğuna rağmen ilk eşinden ayrılmış, demek ki mutlu değilmiş. Şimdi sen ona rahat huzur vermiyorsun, seni de terk ederse iyi mi olacak? Günah adama.
Şu canım gençlik yıllarını bu korkunç aldatılma korkusuyla harcamaktan vazgeç; vazgeçemiyorsan bir psikoloğun kapısını çal, yardım iste. Bu hayat böyle geçmez...
Kıskançlığım yüzünden beni aldatmaya kalktı
O kadar kıskancım ki, artık eşimin canına tak etti. Bu durumdan çok bunaldığı için beni aldatmaya kalktığını ama vazgeçtiğini söyledi. Bu kıskançlıktan nasıl kurtulacağım, ihanet korkusunu aklımdan nasıl atacağım bilemiyorum.
Merhaba Güzin abla... Ben 24 yaşında bir kadınım, eşim ise 30’unda... Eşimin ikinci evliliği ve ilk evliliğinden 3 çocuğu var. Bizim de 7 ay önce bir oğlumuz dünyaya geldi.
Ablacım biz büyük zorluklarla evlendik aslında. Eşim evlenip boşanmış olduğu için ailem beraber olmamıza çok karşı çıktı. Ama biz bütün zorlukları aştık, evlendik. Ailem eşimi istemediği için sürekli beni dolduruyordu. Benim de kafamda “Bu adam beni aldatacak” diye bir sabit fikir oluştu. İlk 2 yıl evliliğimiz çok güzeldi. Ama son 2 yıl ona “Beni aldatıyorsun” deyip durdum, telefonlarını karıştırdım. Sonunda bir gün gelip “Senin bu tavırlarına katlanamıyorum, sırf bu yüzden seni aldatmaya teşebbüs ettim ama yapamadım” dedi.
O günden sonra daha çok kuşkulanmaya başladım.
Aslında eve geç gelmiyor, aramızın iyi olmasını istiyor, bunun farkındayım.
Hatta ben ayrılmak istedim, o bırakmadı.
Beni çok sevdiğini söylüyor. Ama geçen ay şehir dışına gitti, döndüğünde telefonunu karıştırdım, bir sürü sahte sosyal medya hesabı çıktı karşıma...
“Arkadaşımın” dedi, inanmadım. Baktım mesajlara, gerçekten arkadaşının... Ayrıca Instagram’da kızlara hep mesaj atmış ama kimse cevap vermemiş. Israrla “O ben değilim” deyip duruyor ama kıza yazdığı tarihte arkadaşı ile kendisi farklı şehirlerdeydi.
Her şeyi döktüm önüne, yine de “Ben değilim. Yapsam bu kadar kavga çıkmaz, yapmadığım için böyle” diyor.
“Seni aşırı seviyorum” diyor ama güvenim sarsıldı bir kere... Lütfen bana yardım edin, her gün bunları düşünmekten yoruldum, 2 yılda 30 kilo verdim. Ayrıca böyle bir şey olduğunu bilsem bir dakika durmam; tek derdim kandırılmamak. Eğer beni kandırıyorsa bu evlilik bitsin. Yok eğer aldatmıyorsa, bu düşüncelerden arınmak istiyorum, çünkü dayanamıyorum. RUMUZ: KANDIRILMA KORKUSU
YANIT
Sevgili kızım, anlaşılan o ki eşine de kendine de hayatı zehir ediyorsun.
Evliliğinin en güzel yıllarını bu akıl almaz aldatılma korkusuyla mutsuz bir şekilde geçiriyorsun. Yazık değil mi sana ve eşine...
Belli ki bu düşünceleri kafana ailen sokmuş, seni işlemeye çalışmış ve başarmışlar da... Şimdi bu mutsuzluğunu görüp hiç üzülmüyorlar mı? Üstelik bir de bebeğin varmış.
“Yapsam bu kadar kavga çıkmaz” diye düşünmeye başlamış adam. Sırf sana karşı duyduğu öfkeden dolayı gidip seni aldatmayı bile düşünmüş...
Yanlışının farkında değil misin? Seninki normal bir kıskançlık değil, bir tür takıntı...
Sanki seni aldattığını öğrensen, haklı çıktığın için sevinecekmişsin gibi geldi bana...
Güzel kızım yazık değil mi, bak 30 kilo vermişsin.
Hastalanırsan bebeğine kim bakacak?
Bir insan eğer gerçekten aldatmak isterse aldatır. Çoğu zaman eşinin ruhu bile duymaz. Ben nelere şahit oluyorum, inan bana...
Eşinin telefonlarını karıştırmayı bırak, ailenin etkisinden kurtulmaya bak. Adam seni sevdiğini söylüyor.
Bak 3 çocuğuna rağmen ilk eşinden ayrılmış, demek ki mutlu değilmiş. Şimdi sen ona rahat huzur vermiyorsun, seni de terk ederse iyi mi olacak? Günah adama.
Şu canım gençlik yıllarını bu korkunç aldatılma korkusuyla harcamaktan vazgeç; vazgeçemiyorsan bir psikoloğun kapısını çal, yardım iste. Bu hayat böyle geçmez...