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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Kimseyi sevemiyorum

28 Aralık 2019

16 yaşında bir genç kızım... Annem ve ablam başta olmak üzere çevremdeki birçok kişi bana değer veriyor. Buna rağmen onları sevemiyorum.

Merhaba Güzin Abla, ben 16 yaşında bir genç kızım... Annem ve ablam başta olmak üzere çevremdeki birçok kişi bana değer veriyor. Buna rağmen onları sevemiyorum.
Küçüklüğümden beri hep hata yaptım, yanlış olduğunu bile bile devam ediyorum hata yapmaya... Kendimi bu yüzden sevemiyorum...
Çoğu zaman düşünmeden konuşuyor ve hareket ediyorum. Bu daha da fazla hata yapmama neden oluyor.
Dış görünüşümü de beğenmiyorum, kendimi sevmediğim için etrafımdaki insanları çok fazla kırıyor, üzüyorum. Etrafımdakiler bana doğru yolu gösterseler de onları dinlemek istemiyorum...
Şu ana kadar kendimle ilgili sorunları kimseye anlatmadım; kendimi sorunlu biri olarak görüyorum ve üzülüyorum. Hiçbir şeyi sevmemek çok kötü. Sadece insanlar için değil, hayvanları da sevemiyorum; daha da doğrusu hiçbir şeye değer veremiyorum.
Bana yardım eder misin lütfen? Ben de diğer insanlar gibi hayata mutlu bakmak ve kendime değer vermek istiyorum.
◊ Rumuz: Çığlık

YANIT

Sevgili kızım 16 yaş, her şeyi problem etmek, çevreye uyum sağlayamamak, bedeniyle barışık olmamak, kısacası buluğ çağının getirdiği bir sürü sorunla mücadele etmek demektir. Oysa sevmek ve sevilmek, insanın en temel ihtiyacıdır.
Ben bu durumun geçici olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendini sevemezsen başkalarını sevmeyi de beceremezsin...
Ancak bana 16 yaşında 100 genç getir... Bunların 90’ı senin bu anlattıklarını anlatacak, özellikle de anneleriyle, büyükleriyle büyük sorunlar yaşadıklarını söyleyeceklerdir.
16 yaşındaki genç kız, bedenindeki büyük değişimin farkına vardıkça, dehşete kapılır. Bu değişim onun için kolay uyum sağlayamayacağı bir sorun haline gelebilir.
Kendini beğenmedikçe de sevmeyecek, kendini sevemedikçe de başkalarını da sevemeyecektir.
“Bencillik ve Kendini Sevme” başlıklı kitabında Erich Fromm, bencilliğin ve kendine aşırı düşkün olmanın derinlerdeki kendinden nefret etme duygusundan kaynaklandığını vurgulamıştır. Fromm’a göre bencillik ve kendini sevme aynı olmadığı gibi aslında tamamen zıt şeylerdir. İç dünyasında değersiz olduğunu hisseden insan, kendini yüceltmek ihtiyacında olan insandır. Kendini seven insan ise karşısındakine nazik ve cömert davranmak için gereken temele sahiptir.
Bu kitabı bulup okumanı öneririm.
Aslında bu sevgisizlik halinin tıpta bir terimi de vardır. Bu duruma aleksitimi denir. Bu sorunu yaşayanlar, duygularını tanımlamada zorluk çeker ve bu sebeple de karşısındakilerle iletişim kurmakta zorlanır.
Aleksitimi’nin Türkçe karşılığı “duygu sağırı”dır. Hayata başlarken, bazıları için bu yetiştikleri ortamdan ya da travmadan kaynaklı olabilir.
Bu duygu körlüğünü anlamak için önce beynin duygulara bir anlam yüklediğini bilmek gerekir. Bugün artık bazıları duygularını açıklamakta sorun yaşarlarken, bazıları da bu duyguların varlığından bile haberdar değiller. Uzmanlar bunu, duyguları işlemekle görevli sinirsel devrelerde hasar olması ihtimaline bağlıyor.
Ancak ben sendeki bu durumun bu denli ciddi bir sorun olduğunu düşünmüyorum.
Yaşın gereği ortaya çıktığını sanıyorum. Yine de buluğ çağı sorunları yaşayan pek çok gencin yaptığı gibi, zaman içinde kendi kendine çözüme ulaşamazsan, bir uzmanın yardımına başvurabilirsin.

 

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