Merhaba Güzin Abla, 22 yaşına geldim, hiç sevgilim olmadı. Ya benim çok soğuk durmamdan kaynaklıydı ya da doğru olduğunu düşünmediğim için kimseyi istemedim.

Gelip geçici olanlara hiç fırsat tanımadım. Bu biraz da annemin, daha çok da babamın baskısından oldu. Sevgilimin olmasını felaket bir olay gibi gördüler. Hatta babam, hayatıma biri girerse beni döveceğini söyledi.

Şu an tanıştığım kimse yok. Ve ben kiminle evleneceğim diye kara kara düşünüyorum. Evlilik benim için bir gaye değil ama olması gereken bir şey. Yaşım ilerliyor ve ben kimseyle birlikte değilim.

Görücü usulü evlenmek de bana çok garip geliyor. Bu konuda da bir olay yaşadım. Geçen yıl biri istemeye geldi. İyi aile olabilirler, lafım yok. Ama aile bir kadının çalışmasına karşı.

Bense okulumu bitirip çalışmak, dünyayı eşimle gezmek, eğlenmek, bol bol kitap okumak istiyorum. Beni kısıtlamayan, birbirimize saygıyla bağlanacağımız bir evlilik düşlüyorum. Annem, istemediğimi söylediğimde bana kızıp surat astı.

Sonra da annemin amcasının oğlu benimle evlenmek istedi. Ama menfaat için, biliyorum.

Biz ailece 6 yıl önce yurtdışına taşındık. Ve ne hikmetse ben Türkiye’deyken beni hiç beğenmeyenler buraya gelince benimle evlenmek istiyor.

Ben akraba olmayan, küçüklükten beri tanımadığım, yeni biriyle evlenmek istiyorum. Evleneceğim kişiye ailemin karar vermesini istemiyorum.

Kendim karar vermek istiyorum. Bana akıl ver abla, ne olur.

◊ Rumuz: Kafası karışık

YANIT

Çok haklısın güzel kızım, büyük ihtimalle seninle şimdi evlenmeye pek hevesli görünen bu akraba çocukları, sizin yurtdışına yerleşmiş olmanızdan yararlanmak için sana talip olmuşlardır. Bunun pek çok örnekleri var.

Ayrıca gerçekten artık üniversitede okuyan, 22 yaşına gelmiş bir genç kızın, görücü usulüyle evlenmesi pek uygun görünmedi bana da... Ancak mektubunda beni rahatsız eden en önemli bölüm, hâlâ evlenmemiş olmayı ya da bir erkek arkadaşın olmamasını çok önemsemen. Sanki geç kalmışsın gibi düşünmen...

Henüz yaşamın o kadar başındasın ki güzel kızım, eğer böyle bir düşünceye kapılıp gidersen, yanlış bir adım atmandan endişe ederim. Sırf evlenmiş olmak için evlenmeye kalkışırsan, kendine yazık edersin.

Bugün artık gençler eğitimlerini tamamlamadan, belirli bir olgunluğa ermeden evlenmiyorlar. Senin de zaten önünde önce üniversiteyi bitirmek gibi bir önemli dönem var...

Görümcemin davranışları beni çok rahatsız ediyor

Güzin Abla merhaba, eşimle 3 yıldır evliyim ve bir de çocuğumuz var. Ben kalabalık bir ailede doğup büyüdüğüm için önce ailesiyle beraber oturmayı kabul ettim ama keşke etmeseydim.

İlk sene her şey iyi geçti ama sonra görümceme bir şeyler oldu. Ben 19 yaşında evlendim, o ise 24 yaşındaydı. Son zamanlarda her şeyime karışıyor. Odama istediği gibi girip çıkıyor. Benden yaşça büyük olmasına rağmen her şeyi benden bekliyor.

En önemlisi de eşimle yalnız kalamıyorum. Sadece kendi odamda rahatım derken şimdi odamda da rahat yok... Hemen içeri girer, sözde çocuğu sever...

Anlamıyorum, neden hep eşimle yalnız kaldığımda o odaya giriyor ve hemen de çıkmıyor? Eşim de bu duruma pek bir şey söylemiyor. Her şeyimi izinsiz alır kullanır, yine de bir şey demem ama artık bir yere kadar... ◊ Rumuz: Bıktım

YANIT

Sevgili kızım, burada sorun biraz da eşinden kaynaklanıyor. Kız kardeşine bu davranışları nedeniyle uyarıda bulunmalı. Sen hem yaşça küçük olduğun hem de onlarla bir arada oturmak zorunda olduğun için tatsızlık yaşamamalısın. Bunun için de bu konuya sen değinmemelisin.

Ama eşin ona odanıza öyle olur olmaz girip çıkmamasını, bunun doğru olmadığını söylemeli. Gerçekten genç bir çiftin odasına böyle fütursuzca girip çıkmak ayıp sayılabilir. Görümcen ya düşüncesizce davranıyor ya da kıskançlık nedeniyle, özellikle yapıyor bunu. Bu duruma engel olacak tek kişi de eşin.