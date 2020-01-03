Kilom yüzümden sevgilimle ayrıldık

Sevdiğim genç evlenmek için kilo vermemi şart koştu. Sonunda bu konu yüzünden ayrıldık. O beni umutla beklediğini söylüyor hâlâ. Ama zayıflamam konusunda da ısrarını sürdürüyor.
Güzin Abla, 4 yıl önce bir gençle tanıştım. Arkadaşlığımız ilerledikçe evlilik planları yapmaya başladık. Ama ailelerimiz arasında ciddi farklar vardı.
Benim ailem beni özgür, ayakları yere basan, modern bir genç kız olarak yetiştirdi. O nedenle onların üzerimde kurmaya çalıştığı baskıyı kabul etmem mümkün değildi.
Sevdiğim gencin evlenmemiz için öne sürdüğü şart ise çok daha farklıydı. Bana “Eğer kilo vermezsen, evlenemeyiz” dedi. Çok kırıldım.
Evet, gerçekten 7-8 kilo fazlalığım var. Ama verilmeyecek gibi değil ki... Üstelik çevresi tarafından beğenilen bir genç kızım.
İnadına kilo vermekten vazgeçtim. O ise kilo veremezsem ileride özellikle de çocuğumuz olduktan sonra daha fazla kilo alacağımı ve bu durumun cinsel hayatımızı bitireceğini söyleyip durdu. Bu beni çok yıprattı.
Evliliğe artık sıcak bakmıyorum. Eskiden çok neşeli bir insandım. Ama şimdi mutsuzum.
Biz cinsel birliktelik de yaşıyorduk. Ama bu tavrı beni çok soğuttu, ona yaklaşamaz oldum. Bu yüzden de tartışmalar başladı aramızda. Sonunda ayrıldık.
O beni umutla beklediğini söylüyor hâlâ. Ama zayıflamam konusunda da ısrarını sürdürüyor.
Her ne kadar onu sevsem de, bu tavrı yüzünden, üstelik ailesinin beni istemediğini bile bile geri dönemem.
Bir yandan da artık bakire olmadığım için bu durum beni çok üzüyor. Ailemin bunu öğrenmesi halinde sarsılacaklarını biliyorum.
Lütfen bana bir yol göster, ne yapabilirim. Ondan ayrılmakla hata mı ettim?
◊ Rumuz: Kilo sorunu
YANIT
Samimiyetle cevap vermem gerekirse; hayır kızım, hata etmemişsin. Çok İyi etmişsin...
Erkek arkadaşının kilo vermen konusundaki bu tavrı gerçekten çok kırıcı ve çok kaba.
Tamam! Bir erkek evleneceği kadının daha zayıf, daha güzel, daha çekici olmasını isteyebilir.
Ama söyleme şekli böyle olamaz, olmamalı.
Özellikle de kiloların yüzünden cinsel hayatınızın biteceğini belirtmesi, sende elbette ki ters bir tepki yaratmış.
İlişkinizi olumsuz etkilemiş, ona sevgiyle yaklaşmanı engellemiş.
Bu da çok doğal.
Sen yarın öbür gün gerçekten karar verip kilo verebilirsin. Ama ona olan kırgınlığın ve sana bu söyledikleri aklından çıkmayacaktır. İnsan böyle bir şart koşabilir mi?
O halde incecik, zarif birer genç kızken evlendikten sonra arka arkaya gelen bebekler yüzünden kilo alan ve bir türlü zayıflayamayan kadınlar ne yapsın?
Kocaları onları yatakta istemeyecek mi? Evlilik hayatları sona mı erecek?
Hayatta her şey olabilir.
Bakalım o da zayıf bir erkek olarak
kalabilecek mi...
Birkaç sene sonra göbek bağlayıp saçları dökülünce ne olacak?
O zaman da sen mi onu istemeyeceksin?
Ne kadar saçma ve yaralayıcı şeyler bunlar.
Evlilik, aile kurmak bu kadar basit mi?
Bir de üstüne üstlük ailesinin senin üzerinde baskı kurmaya çalıştığını söylüyorsun.
Senin bu gençle mutlu olman zaten mümkün değilmiş. Madem modern bir genç kızsın, böyle şeyleri kafana takma, sana daha uygun birini bul.
Bu süreçte biraz üzüntü yaşayabilirsin ama merak etme, zaman içinde tüm yaraların kabuk bağlayacaktır.
Kilom yüzümden sevgilimle ayrıldık
Sevdiğim genç evlenmek için kilo vermemi şart koştu. Sonunda bu konu yüzünden ayrıldık. O beni umutla beklediğini söylüyor hâlâ. Ama zayıflamam konusunda da ısrarını sürdürüyor.
Güzin Abla, 4 yıl önce bir gençle tanıştım. Arkadaşlığımız ilerledikçe evlilik planları yapmaya başladık. Ama ailelerimiz arasında ciddi farklar vardı.
Benim ailem beni özgür, ayakları yere basan, modern bir genç kız olarak yetiştirdi. O nedenle onların üzerimde kurmaya çalıştığı baskıyı kabul etmem mümkün değildi.
Sevdiğim gencin evlenmemiz için öne sürdüğü şart ise çok daha farklıydı. Bana “Eğer kilo vermezsen, evlenemeyiz” dedi. Çok kırıldım.
Evet, gerçekten 7-8 kilo fazlalığım var. Ama verilmeyecek gibi değil ki... Üstelik çevresi tarafından beğenilen bir genç kızım.
İnadına kilo vermekten vazgeçtim. O ise kilo veremezsem ileride özellikle de çocuğumuz olduktan sonra daha fazla kilo alacağımı ve bu durumun cinsel hayatımızı bitireceğini söyleyip durdu. Bu beni çok yıprattı.
Evliliğe artık sıcak bakmıyorum. Eskiden çok neşeli bir insandım. Ama şimdi mutsuzum.
Biz cinsel birliktelik de yaşıyorduk. Ama bu tavrı beni çok soğuttu, ona yaklaşamaz oldum. Bu yüzden de tartışmalar başladı aramızda. Sonunda ayrıldık.
O beni umutla beklediğini söylüyor hâlâ. Ama zayıflamam konusunda da ısrarını sürdürüyor.
Her ne kadar onu sevsem de, bu tavrı yüzünden, üstelik ailesinin beni istemediğini bile bile geri dönemem.
Bir yandan da artık bakire olmadığım için bu durum beni çok üzüyor. Ailemin bunu öğrenmesi halinde sarsılacaklarını biliyorum.
Lütfen bana bir yol göster, ne yapabilirim. Ondan ayrılmakla hata mı ettim?
◊ Rumuz: Kilo sorunu
YANIT
Samimiyetle cevap vermem gerekirse; hayır kızım, hata etmemişsin. Çok İyi etmişsin...
Erkek arkadaşının kilo vermen konusundaki bu tavrı gerçekten çok kırıcı ve çok kaba.
Tamam! Bir erkek evleneceği kadının daha zayıf, daha güzel, daha çekici olmasını isteyebilir.
Ama söyleme şekli böyle olamaz, olmamalı.
Özellikle de kiloların yüzünden cinsel hayatınızın biteceğini belirtmesi, sende elbette ki ters bir tepki yaratmış.
İlişkinizi olumsuz etkilemiş, ona sevgiyle yaklaşmanı engellemiş.
Bu da çok doğal.
Sen yarın öbür gün gerçekten karar verip kilo verebilirsin. Ama ona olan kırgınlığın ve sana bu söyledikleri aklından çıkmayacaktır. İnsan böyle bir şart koşabilir mi?
O halde incecik, zarif birer genç kızken evlendikten sonra arka arkaya gelen bebekler yüzünden kilo alan ve bir türlü zayıflayamayan kadınlar ne yapsın?
Kocaları onları yatakta istemeyecek mi? Evlilik hayatları sona mı erecek?
Hayatta her şey olabilir.
Bakalım o da zayıf bir erkek olarak
kalabilecek mi...
Birkaç sene sonra göbek bağlayıp saçları dökülünce ne olacak?
O zaman da sen mi onu istemeyeceksin?
Ne kadar saçma ve yaralayıcı şeyler bunlar.
Evlilik, aile kurmak bu kadar basit mi?
Bir de üstüne üstlük ailesinin senin üzerinde baskı kurmaya çalıştığını söylüyorsun.
Senin bu gençle mutlu olman zaten mümkün değilmiş. Madem modern bir genç kızsın, böyle şeyleri kafana takma, sana daha uygun birini bul.
Bu süreçte biraz üzüntü yaşayabilirsin ama merak etme, zaman içinde tüm yaraların kabuk bağlayacaktır.