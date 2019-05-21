Kendimi kullanılmış hissediyorum

1 yıl önce erkek arkadaşımla birlikte olduk. Benim ilk birlikteliğimdi... Evleneceğimizi sanıyordum ama çok yanılmışım. Benden ayrıldı, kendimi kullanılmış ve atılmış gibi hissediyorum.
Sevgili Güzin Abla, 1 yıl kadar önce birini sevdim. Daha önceden de tanıdığım biriydi... Arkadaşlığımız zamanla aşka döndü ve çıkmaya başladık.. Aşktan gözüm o kadar kördü ki, onun için her şeyi yapardım.
Bir gün evlerine gittik... Ailesi orada değildi, birlikte olduk. Benim ilk birlikteliğimdi... Evleneceğimizi sanıyordum ama çok yanılmışım.
Zaman geçti benden ayrıldı, kendimi kullanılmış ve atılmış gibi hissediyordum, her gün ağlıyordum ne yapacağımı bilemez oldum...
Zaman geçti, karşıma yeni biri çıktı... Ona dürüst oldum, yaşadıklarımı anlattım. O güne kadar bana değer veren insan, beni kabul edemeyeceğini söyledi. Sanki dünyam başıma yıkıldı. Kimse beni bu şekilde kabul etmeyecek diye düşündüm... Aradan zaman geçti...
Beni kabul etmeyen kişi, “Hata yaptım, sen dürüst olup anlattın, böyle davranmamalıydım” dedi...
Ve yeniden çıkmaya başladık. Şimdi o kadar güzel bir ilişkim var ki, evlilik yoluna girdik artık...
Çok mutluyum ama bir yandan benim hayatımı altüst eden ve beni terk eden o insana ders vermek istiyorum. Dilerim hiç mutlu olmasın...
Sizce ben ona ne yapmalıyım?
Bu yaşadıklarımı unutup yoluma devam mı etmeliyim, yoksa ona bir ders mi vermeliyim? Lütfen yardım edin... Bu arada kızlara sesleniyorum.
Hiç kimseye mecbur değilsiniz. Unutmayın ki namus kafadadır…
◊ Rumuz: Namus bu mu?
YANIT
Sevgili kızım, gerçekten sürekli geriye dönüp bakman ve bu yaşadığın üzücü olayı anımsaman, bugününün mutluluğunu yaşayabilmeni engelliyor. İlk erkek arkadaşın olduğunu söylediğin genç adamın seni terk etmesi bir travma yaratmış.
Ne yazık ki böyle erkekler, genç kızların tecrübesizliğinden yararlanarak, günümüz koşullarında bile, evlenme vaadiyle onlara bu travmayı yaşatabiliyorlar.
Ancak sen bu olayı unutmaya çalışmalısın. Çünkü bu yeni sevgilin önceleri tepki göstermiş olsa da, artık seni olduğun gibi kabul ettiğini söylüyor. Seni seviyor ve yaşadığın bu ilk deneyimi de artık önemsemiyor. Bu onun olgunluğunu gösteriyor ve takdir edilecek bir davranış.
Şimdi mutluymuşsun ve böyle bir mutluluğu yaşadığın için şanslısın.
Bu ilk ilişkinden en az zararla kurtulabildiğin için sevinmeli, dönüp de arkana bakmamalısın. O gence zarar vereceğim derken, kendine zarar verirsin ve bir o kadar da küçülürsün. Bırak herkes yaptığının karşılığını görsün.
Seni evlenme vaadiyle daha uzun süre kullanmadığı için de Allah’a şükretmelisin...
Kendimi kullanılmış hissediyorum
1 yıl önce erkek arkadaşımla birlikte olduk. Benim ilk birlikteliğimdi... Evleneceğimizi sanıyordum ama çok yanılmışım. Benden ayrıldı, kendimi kullanılmış ve atılmış gibi hissediyorum.
Sevgili Güzin Abla, 1 yıl kadar önce birini sevdim. Daha önceden de tanıdığım biriydi... Arkadaşlığımız zamanla aşka döndü ve çıkmaya başladık.. Aşktan gözüm o kadar kördü ki, onun için her şeyi yapardım.
Bir gün evlerine gittik... Ailesi orada değildi, birlikte olduk. Benim ilk birlikteliğimdi... Evleneceğimizi sanıyordum ama çok yanılmışım.
Zaman geçti benden ayrıldı, kendimi kullanılmış ve atılmış gibi hissediyordum, her gün ağlıyordum ne yapacağımı bilemez oldum...
Zaman geçti, karşıma yeni biri çıktı... Ona dürüst oldum, yaşadıklarımı anlattım. O güne kadar bana değer veren insan, beni kabul edemeyeceğini söyledi. Sanki dünyam başıma yıkıldı. Kimse beni bu şekilde kabul etmeyecek diye düşündüm... Aradan zaman geçti...
Beni kabul etmeyen kişi, “Hata yaptım, sen dürüst olup anlattın, böyle davranmamalıydım” dedi...
Ve yeniden çıkmaya başladık. Şimdi o kadar güzel bir ilişkim var ki, evlilik yoluna girdik artık...
Çok mutluyum ama bir yandan benim hayatımı altüst eden ve beni terk eden o insana ders vermek istiyorum. Dilerim hiç mutlu olmasın...
Sizce ben ona ne yapmalıyım?
Bu yaşadıklarımı unutup yoluma devam mı etmeliyim, yoksa ona bir ders mi vermeliyim? Lütfen yardım edin... Bu arada kızlara sesleniyorum.
Hiç kimseye mecbur değilsiniz. Unutmayın ki namus kafadadır…
◊ Rumuz: Namus bu mu?
YANIT
Sevgili kızım, gerçekten sürekli geriye dönüp bakman ve bu yaşadığın üzücü olayı anımsaman, bugününün mutluluğunu yaşayabilmeni engelliyor. İlk erkek arkadaşın olduğunu söylediğin genç adamın seni terk etmesi bir travma yaratmış.
Ne yazık ki böyle erkekler, genç kızların tecrübesizliğinden yararlanarak, günümüz koşullarında bile, evlenme vaadiyle onlara bu travmayı yaşatabiliyorlar.
Ancak sen bu olayı unutmaya çalışmalısın. Çünkü bu yeni sevgilin önceleri tepki göstermiş olsa da, artık seni olduğun gibi kabul ettiğini söylüyor. Seni seviyor ve yaşadığın bu ilk deneyimi de artık önemsemiyor. Bu onun olgunluğunu gösteriyor ve takdir edilecek bir davranış.
Şimdi mutluymuşsun ve böyle bir mutluluğu yaşadığın için şanslısın.
Bu ilk ilişkinden en az zararla kurtulabildiğin için sevinmeli, dönüp de arkana bakmamalısın. O gence zarar vereceğim derken, kendine zarar verirsin ve bir o kadar da küçülürsün. Bırak herkes yaptığının karşılığını görsün.
Seni evlenme vaadiyle daha uzun süre kullanmadığı için de Allah’a şükretmelisin...