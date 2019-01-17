Karısından boşandı ama yine benimle evlenmiyor

10 yıldır evli bir adamla beraberim. Eşi de benden haberdardı, zaten sonunda boşanma davası açtı. O artık bekar biri ama şimdi de “Çocuklarım seni istemiyor” diyerek benimle evlenmekten kaçıyor.
Sevgili Güzin Abla... Belki bana kızacaksın, “İkinci kadın olmayın diye kaç kere yazdım” diyeceksiniz.
Evet, haklısınız ama ne yazık ki o hataya düştüm.
10 yıldır evli bir adamla beraberim.
Yaşım şu an 28... Kendisi benden 12 yaş büyük... İki kızı var ve karısı ilişkimizi en başından beri biliyor.
Sürekli ayrılmak istediğimi söyledim, ayrıldım da.
Bunu kendimi temize çekmek için söylemiyorum; asıl suçlu benim ama yapamadım işte, olmadı. Her seferinde “bitti” desem bile tekrar başa sardım.
En sonunda karısı boşanma davası açtı ve çocuklarını da bırakıp gitti. Sevgilim ne mi yaptı bu durumda, hiçbir şey. “Giden gider” dedi.
Sorunum şu aslında; boşanmış olmasına rağmen ben hâlâ evlenemiyorum. “Çocuklarım seni istemiyor” diyor.
İstememe nedenleri de anne-babalarının benim yüzünden boşandığını bilmeleri.
Sadece o değil, sevgilimin annesi, babası, kız kardeşi, kimse istemiyor beni. Gerçi 10 yıldır inkâr ettiği, “Yok öyle bir şey” dediği için insanların benim onun peşinden koştuğumu düşünmeleri de söz konusu.
Abla çok uzattım ama ne yapacağımı bilmiyorum, yalvarırım bir yol göster.
◊ RUMUZ: BOĞA BURCU
YANIT
Sevgili kızım, evet söylediklerimi hatırlıyorsun ama hiçbirini kale almamışsın ne yazık ki... Hep demiyor muyum “evli erkek aslında ikinci kadınla evlenmeyi düşünmüyordur” diye...
Eğer eşi boşanmasaydı, bu böyle devam edip gidecekti. Ama kadıncağız sonuna dayanamamış anlaşılan. “Bu adamın aklının başına geleceği yok” demiş, çekmiş gitmiş. Çok da iyi yapmış. Eminim çocuklarının biraz daha büyümesini beklemiştir.
Bakma “Giden gider” dediğine, o adam şimdi bu boşanmanın şokunu atlatmaya çalışıyordur. Çocuklar da ona kalmış ya... Bunu atlatmak kolay değil aslında. Zaten eşi, çocukları özellikle bırakıp gitmiştir. Bunun üstesinden gelemeyeceğini bilerek...
Seninle evlenmesini istemeyen çocuklar değildir, o istemiyordur.
Eşinin tekrar geri döneceği umudu içindedir. Onun için sen eskimiş bir ilişkisin artık. Muhtemelen ya yeni birini bulur ya da eşine döner. Sen de ona adadığın o en güzel 10 yılın yasını tutarsın.
Acımasız mıyım? Hayır! “Söylememiş miydim” demek hiç hoşuma gitmiyor sevgili kızım ama, sana söyleyebileceğim başka bir şey de kalmıyor bu durumda.
Karısından boşandı ama yine benimle evlenmiyor
10 yıldır evli bir adamla beraberim. Eşi de benden haberdardı, zaten sonunda boşanma davası açtı. O artık bekar biri ama şimdi de “Çocuklarım seni istemiyor” diyerek benimle evlenmekten kaçıyor.
Sevgili Güzin Abla... Belki bana kızacaksın, “İkinci kadın olmayın diye kaç kere yazdım” diyeceksiniz.
Evet, haklısınız ama ne yazık ki o hataya düştüm.
10 yıldır evli bir adamla beraberim.
Yaşım şu an 28... Kendisi benden 12 yaş büyük... İki kızı var ve karısı ilişkimizi en başından beri biliyor.
Sürekli ayrılmak istediğimi söyledim, ayrıldım da.
Bunu kendimi temize çekmek için söylemiyorum; asıl suçlu benim ama yapamadım işte, olmadı. Her seferinde “bitti” desem bile tekrar başa sardım.
En sonunda karısı boşanma davası açtı ve çocuklarını da bırakıp gitti. Sevgilim ne mi yaptı bu durumda, hiçbir şey. “Giden gider” dedi.
Sorunum şu aslında; boşanmış olmasına rağmen ben hâlâ evlenemiyorum. “Çocuklarım seni istemiyor” diyor.
İstememe nedenleri de anne-babalarının benim yüzünden boşandığını bilmeleri.
Sadece o değil, sevgilimin annesi, babası, kız kardeşi, kimse istemiyor beni. Gerçi 10 yıldır inkâr ettiği, “Yok öyle bir şey” dediği için insanların benim onun peşinden koştuğumu düşünmeleri de söz konusu.
Abla çok uzattım ama ne yapacağımı bilmiyorum, yalvarırım bir yol göster.
◊ RUMUZ: BOĞA BURCU
YANIT
Sevgili kızım, evet söylediklerimi hatırlıyorsun ama hiçbirini kale almamışsın ne yazık ki... Hep demiyor muyum “evli erkek aslında ikinci kadınla evlenmeyi düşünmüyordur” diye...
Eğer eşi boşanmasaydı, bu böyle devam edip gidecekti. Ama kadıncağız sonuna dayanamamış anlaşılan. “Bu adamın aklının başına geleceği yok” demiş, çekmiş gitmiş. Çok da iyi yapmış. Eminim çocuklarının biraz daha büyümesini beklemiştir.
Bakma “Giden gider” dediğine, o adam şimdi bu boşanmanın şokunu atlatmaya çalışıyordur. Çocuklar da ona kalmış ya... Bunu atlatmak kolay değil aslında. Zaten eşi, çocukları özellikle bırakıp gitmiştir. Bunun üstesinden gelemeyeceğini bilerek...
Seninle evlenmesini istemeyen çocuklar değildir, o istemiyordur.
Eşinin tekrar geri döneceği umudu içindedir. Onun için sen eskimiş bir ilişkisin artık. Muhtemelen ya yeni birini bulur ya da eşine döner. Sen de ona adadığın o en güzel 10 yılın yasını tutarsın.
Acımasız mıyım? Hayır! “Söylememiş miydim” demek hiç hoşuma gitmiyor sevgili kızım ama, sana söyleyebileceğim başka bir şey de kalmıyor bu durumda.