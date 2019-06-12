Karısı ilişkimizi öğrendi

Üç yıl önce evli birine âşık oldum. Bana boşanacağını söyledi. Ancak daha sonra sosyal medyada eşiyle mutluluk pozlarını gördüm. Üstelik karısı da ilişkimizi öğrendi.
Merhaba Güzin Abla, ben 28 yaşında bekâr bir kadınım. Üç yıl önce biri ile tanıştım ve bu kişiye âşık oldum.
İlk tanıştığımızda bana eşiyle sürekli kavga ettiğini ve artık boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Beni ikna etti, bir yanlışın içine girdim.
Ancak bir süre sonra onun eşiyle mutluluk pozlarını sosyal medyada gördüm. İlişkimizi bitirmek istedim. Yalan söylemediğine beni ikna etti. Defalarca karşıma çıkıp af diledi.
Evliliğini kısa süre içinde bitireceğine söz verdi. Ona inandım çünkü çok âşıktım. Ancak boşanma süresi uzadıkça psikolojim bozuldu.
Onu karşıma alıp açıkça konuştum. Beni oyaladığını söyleyip ayrıldım. Ama peşimi bırakmadı... Sonunda da eşi bizi öğrendi... Bana evlilikleri ile ilgili gerçekleri anlattı. Onun söylediği yalanları öğrendim, aslında boşanma aşamasında olmadıklarını anladım.
Eşi şu anda benden destek bekliyor. Ben de ona evliliği ile alakalı yardımcı olacağımı söyledim.
Asla o adamı istemediğimi, beni kandırmasaydı bu ilişkinin çoktan bitmiş olacağını anlattım. Ama hâlâ o adam peşimi bırakmıyor. Şu an eşini kaybettiğini düşünüyor, bari bunu mu elimde tutayım mı diyor acaba?
Kafam çok karışık, büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Karısına da söyledim, ben çekip giderim, ona evliliğini kurtarması için yardım da ederim. Yuva yıkacak bir kadın değilim. Lütfen bana yardımcı olun, ben ne yapmalıyım?
◊ Rumuz: Yalan dolan
YANIT
Sevgili kızım, sana tek bir şey söyleyeceğim, bütün bu yaşananları bir köşeye
koy, ardında bırak, sırtını dön ve git.
Asla o adamla ya da eşiyle hiçbir şekilde ilişkini sürdürme.
O kadının da doğru söyleyip, söylemediğini bilemeyiz.
Ancak senin sosyal medyada gördüğün fotoğraflar bir anlamda gerçeği yansıtabilir.
Bunca yıldır boşanamadığına göre de kadın belki de doğruyu söylüyordur.
Ama ne olursa olsun, sen bütün bunlardan uzak dur kızım. İstemeden de olsa bir yuvanın yıkılmasına sebep olmamalısın.
Ayrıca sen belli ki, aklı başında, dürüst ve düzeyli bir insansın.
Bu karmaşık ilişkilerle kendini yıpratmamalısın.
Bugüne kadar ne yaşadınsa yaşadın.
Dediğin gibi, insan sevince her şeye inanmak ister. Senin tek suçun sevmek ve güvenmek olmuş.
Belki de senin durumundaki pek çok kadının yaptığını yapmışsın.
Ama artık yeter, ne o adam tarafından daha fazla kandırılmanı isterim, ne de o kadına, güya evliliğini kurtaracağım diye yardımcı olmaya çalışmanı. Bırak ne halleri varsa görsünler. Onları unut, hayatından tamamen çıkart.
Gerekirse telefon numaranı, sosyal medya hesaplarını, her şeyini değiştir.
Sana ulaşamasınlar.
Sen de sevdiklerinden, arkadaşlarından, dostlarından destek görmeye çalışarak bu hayal kırıklığını atlatmaya bak.
Unutma ki, senin durumunda pek çok kadın var.
Hepsi de bunu başarabildiler, sen niye atlatamayacaksın ki, güzel kızım?
Karısı ilişkimizi öğrendi
Üç yıl önce evli birine âşık oldum. Bana boşanacağını söyledi. Ancak daha sonra sosyal medyada eşiyle mutluluk pozlarını gördüm. Üstelik karısı da ilişkimizi öğrendi.
Merhaba Güzin Abla, ben 28 yaşında bekâr bir kadınım. Üç yıl önce biri ile tanıştım ve bu kişiye âşık oldum.
İlk tanıştığımızda bana eşiyle sürekli kavga ettiğini ve artık boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Beni ikna etti, bir yanlışın içine girdim.
Ancak bir süre sonra onun eşiyle mutluluk pozlarını sosyal medyada gördüm. İlişkimizi bitirmek istedim. Yalan söylemediğine beni ikna etti. Defalarca karşıma çıkıp af diledi.
Evliliğini kısa süre içinde bitireceğine söz verdi. Ona inandım çünkü çok âşıktım. Ancak boşanma süresi uzadıkça psikolojim bozuldu.
Onu karşıma alıp açıkça konuştum. Beni oyaladığını söyleyip ayrıldım. Ama peşimi bırakmadı... Sonunda da eşi bizi öğrendi... Bana evlilikleri ile ilgili gerçekleri anlattı. Onun söylediği yalanları öğrendim, aslında boşanma aşamasında olmadıklarını anladım.
Eşi şu anda benden destek bekliyor. Ben de ona evliliği ile alakalı yardımcı olacağımı söyledim.
Asla o adamı istemediğimi, beni kandırmasaydı bu ilişkinin çoktan bitmiş olacağını anlattım. Ama hâlâ o adam peşimi bırakmıyor. Şu an eşini kaybettiğini düşünüyor, bari bunu mu elimde tutayım mı diyor acaba?
Kafam çok karışık, büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Karısına da söyledim, ben çekip giderim, ona evliliğini kurtarması için yardım da ederim. Yuva yıkacak bir kadın değilim. Lütfen bana yardımcı olun, ben ne yapmalıyım?
◊ Rumuz: Yalan dolan
YANIT
Sevgili kızım, sana tek bir şey söyleyeceğim, bütün bu yaşananları bir köşeye
koy, ardında bırak, sırtını dön ve git.
Asla o adamla ya da eşiyle hiçbir şekilde ilişkini sürdürme.
O kadının da doğru söyleyip, söylemediğini bilemeyiz.
Ancak senin sosyal medyada gördüğün fotoğraflar bir anlamda gerçeği yansıtabilir.
Bunca yıldır boşanamadığına göre de kadın belki de doğruyu söylüyordur.
Ama ne olursa olsun, sen bütün bunlardan uzak dur kızım. İstemeden de olsa bir yuvanın yıkılmasına sebep olmamalısın.
Ayrıca sen belli ki, aklı başında, dürüst ve düzeyli bir insansın.
Bu karmaşık ilişkilerle kendini yıpratmamalısın.
Bugüne kadar ne yaşadınsa yaşadın.
Dediğin gibi, insan sevince her şeye inanmak ister. Senin tek suçun sevmek ve güvenmek olmuş.
Belki de senin durumundaki pek çok kadının yaptığını yapmışsın.
Ama artık yeter, ne o adam tarafından daha fazla kandırılmanı isterim, ne de o kadına, güya evliliğini kurtaracağım diye yardımcı olmaya çalışmanı. Bırak ne halleri varsa görsünler. Onları unut, hayatından tamamen çıkart.
Gerekirse telefon numaranı, sosyal medya hesaplarını, her şeyini değiştir.
Sana ulaşamasınlar.
Sen de sevdiklerinden, arkadaşlarından, dostlarından destek görmeye çalışarak bu hayal kırıklığını atlatmaya bak.
Unutma ki, senin durumunda pek çok kadın var.
Hepsi de bunu başarabildiler, sen niye atlatamayacaksın ki, güzel kızım?