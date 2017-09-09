İzmir’in göbeğinde köpek dövüşleri düzenleniyor



Bir hayvanseverin ölü köpeğin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşması üzerine ortaya çıkan korkunç olayın, bu bölgede yaşanan ilk köpek cinayeti olmadığı belirlendi.

Bu ölümler, bölgede “Köpek dövüşleri düzenleniyor” iddiasını kuvvetlendirdi.

Olayın şahidi bir hayvansever, bölgede pitbull başta olmak üzere çeşitli ırklardan köpeklerin dövüştürüldüğünü ve başarısız olanların işkence edilip öldürüldüğünü söylüyor.

Alınan bilgiye göre dövüşler, İzmir Gıda Çarşısı içinde oluyormuş.

Görgü şahidi hayvansever, “Bu hassasiyetimin sebebi benim de bir pitbull cinsi oğlumun olması. Motosikletimle turlarken bu olayı gördüm. Hemen olay yerine gittim, ama vardığımda köpek maalesef ölmüştü.

Etraf çok ağır bir şekilde kokuyordu. Bazı hayvanseverler bu dövüşlere engel olmayı denediler ama nafile” dedi.

Bu konuda ilgililerin dikkatini çekmek gerekmiyor mu, ilginizi bekliyoruz.

◊ Rumuz: İzmir’den bir hayvansever

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Yalnız İzmir mi? Ne yazık ki, defalarca yetkililer tarafından yasak getirilmesine rağmen, köpek dövüşleri engel-lenemiyor.

Bunun sebebi de hayvanlara yönelik zulme karşı hâlâ gerçek anlamda ciddi bir yasa olmaması.

Hayvanlara karşı girişilen tüm bu acımasız davranışlara karşı bugün uygulanan para cezası elbette ki yeterli olmuyor.

Bu nedenle yetkililerden yeni bir yasa ile ciddi hapis cezası getirilmesini bekliyoruz.

Umarım Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba hayvan hakları konusuna da bir an önce eğilirler.

Sokak hayvanlarına yapılan yardımlar neden yetersiz

Kısa bir süre önce sokak hayvanlarına onca yardım yağdığı halde neden yetersiz kalındığı konusu aklıma takılmıştı. Araştırdım, düşündüm ve bulgularımı birleştirdim.

Ortaya küçük menfaatlerini yaptırabilmek için rantlara göz yuman yüzlerce hayvansever olduğu sonucu çıktı.

Ama artık Bursa’da ranta savaş açan güçlü, cesur ve maddiyatını mağdur canlara harcamaya çekinmeyen biri var.

Kendisini tanıdım Nuhun Gemisi Derneği isimli derneğine gözüm kapalı üye oldum. Zafer Bey aynı zamanda siyasi kişiliğiyle de saygın biri.

Halkın vicdanına çöreklenmiş bazı kişilere karşı girişilen bu savaşta sesimizin yetkili mercilerce duyurulmasına lütfen destek olunuz.

◊ Şükriye Aydın Vergi Denetmeni

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Yapılan yardımların yerine ulaşmadığı endişesi hayvanseverler arasında çok yaygın. Ne yazık ki bazı dernek ya da kişilerce, yapılan yardımları ranta çevirdiklerinden insanlar üzerinde bu kötü izlenim yayılıyor.

Derneğin barınağı varsa, resmi olarak belgeli ve ruhsatlıysa, gönül rahatlığıyla yardım yapılabilmeli.

Şu da unutmamalı ki, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan yüzlerce barınaktaki hayvanların, hayvanseverlerin mama ve ilaç yardımına inanılmaz ihtiyacı var. Bildiğim birkaçı dışında, belediyelerin sanıldığının aksine, bu konuda çok fazla desteği olamıyor.

Onları mutlu etmek elimizde

10 Eylül Mutlu Patiler Günü, İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Bahçeköy mahallesinde bulunan İstanbul Lifepark’ta düzenleniyor. Hem eğlenceli hem de eğitici faaliyetleriyle ön plana çıkan “Mutlu Patiler Günü”, tüm patili dostları, çocukları ve aileleri dolu dolu bir pazar günü geçirmek için Lifepark’a davet ediyor. Bilet gelirlerinin tamamı da hayvan barınaklarına bağışlanıyor.