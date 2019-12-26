İyi ki doğdun anneciğim

Dünyanın en özel insanı olduğunu düşündüğüm anneciğim 55 yaşına basıyor. Sizin aracılığınızla ona unutamayacağı bir yaş günü hediyesi vermek istiyorum.
Sevgili Güzin Abla, küçüklüğümden beri köşenizi takip ediyorum ve bu alışkanlığımı çok sevdiğim anneciğimden edindim.
Bu yeni yıla girerken ise dünyanın en özel insanı olduğunu düşündüğüm anneciğim 55 yaşına basıyor. Öğütleriniz herkese ders niteliğinde ama ben bu sefer bir evladın annesine olan hayranlığını, sizin aracılığınızla dile getirmek ve ona unutamayacağı bir yaş günü hediyesi vermek istiyorum.
Benim annem ünlü biri değil ama inanın ki çevresindeki herkes ona hayran. O fakiriyle cebindeki son kuruşu paylaşa-bilecek, zenginin olduğu ortamda mütevazılığı ile herkesi şaşırtabilecek, büyük küçük demeden herkesin yaş seviyesine inebilecek biri.
Düşünün ki hayatındaki en büyük arzusu bir huzurevi açmak. Tanısın tanımasın yaşlılara karşı öyle bir şefkati ve sabrı var ki onun...
Tüm aile büyüklerimizin hasta bakımları bir yana bırakın, gittiği şehirlerde uğramadan dönmediği yerdir onun huzurevi. Sadece maddi yardım yapmaz.
Eğer ki oradan bir büyüğünün kalbine dokunabilirse, birinin bile yüzünü güldürebilirse esas mutluluk odur onun için...
Biliyor musunuz, çok uzun zamana kadar kıskandım ben annemi. Başta abimden, tüm sevdiklerimden, onu seven herkesten. Hep korktum birini benden daha çok severse diye. Başkalarına vakit ayırmaktan bana vakti kalmayınca hep kızdım ona. Öyle çok haksızlık ettim ki.
Şimdi aklım başıma geliyor. Onun kalbinin büyüklüğünü bunca sene nasıl anlayamamışım, diye kızıyorum kendime.
Çok şükür rahat bir yaşantımız var ama o da çok bedeller ödedi. İsterdim ki annemi herkes tanısın, herkesin hayatına dokunsun. O dokunduğu her insanın dünyasında fark yaratabilen, onu güçlendiren, yüreklendiren, ayağa kaldıran biri. Oysa meziyetlerinin o kadar farkında değil ki.
İnsanların kendini gerçekten bir şey sandığı şu günümüzde “ben sevgiden başka bir şeyden anlamam” der hep. İşte bu yüzden hayatta ki en büyük mutluluğu ve zenginliği sevgi olan, bu güzel insanın doğum gününü buradan kutlamak istedim.
Onu tanımasanız bile belki bu satırlar sayesinde hayatınıza dokunabilsin diye... Bence o yeryüzündeki gerçek bir melek.
◊ Rumuz: Seni çok seven derya gözlün
YANIT
Ne mutlu annene ki, senin gibi değerini bilen bir kızı var. Çünkü inan bu dünyada annen gibi insanlar olsa bile, bunu anlamayan, değerlendiremeyen, kıymetini bilmeyen evlatlar da pek çok...
Annenin de gerçekten bu anlattığın gibi bir insan olması ayrıca kutlanması gereken bir ayrıcalık. Ben de onun yeni yıla girerken, hem doğum gününü hem de yeni yılını kutluyorum.
Bu vesileyle de tüm okurlarımın 2020 yılının tüm isteklerini, hayallerini ve beklentilerini getirmesini dilerim.
İyi ki doğdun anneciğim
Dünyanın en özel insanı olduğunu düşündüğüm anneciğim 55 yaşına basıyor. Sizin aracılığınızla ona unutamayacağı bir yaş günü hediyesi vermek istiyorum.
Sevgili Güzin Abla, küçüklüğümden beri köşenizi takip ediyorum ve bu alışkanlığımı çok sevdiğim anneciğimden edindim.
Bu yeni yıla girerken ise dünyanın en özel insanı olduğunu düşündüğüm anneciğim 55 yaşına basıyor. Öğütleriniz herkese ders niteliğinde ama ben bu sefer bir evladın annesine olan hayranlığını, sizin aracılığınızla dile getirmek ve ona unutamayacağı bir yaş günü hediyesi vermek istiyorum.
Benim annem ünlü biri değil ama inanın ki çevresindeki herkes ona hayran. O fakiriyle cebindeki son kuruşu paylaşa-bilecek, zenginin olduğu ortamda mütevazılığı ile herkesi şaşırtabilecek, büyük küçük demeden herkesin yaş seviyesine inebilecek biri.
Düşünün ki hayatındaki en büyük arzusu bir huzurevi açmak. Tanısın tanımasın yaşlılara karşı öyle bir şefkati ve sabrı var ki onun...
Tüm aile büyüklerimizin hasta bakımları bir yana bırakın, gittiği şehirlerde uğramadan dönmediği yerdir onun huzurevi. Sadece maddi yardım yapmaz.
Eğer ki oradan bir büyüğünün kalbine dokunabilirse, birinin bile yüzünü güldürebilirse esas mutluluk odur onun için...
Biliyor musunuz, çok uzun zamana kadar kıskandım ben annemi. Başta abimden, tüm sevdiklerimden, onu seven herkesten. Hep korktum birini benden daha çok severse diye. Başkalarına vakit ayırmaktan bana vakti kalmayınca hep kızdım ona. Öyle çok haksızlık ettim ki.
Şimdi aklım başıma geliyor. Onun kalbinin büyüklüğünü bunca sene nasıl anlayamamışım, diye kızıyorum kendime.
Çok şükür rahat bir yaşantımız var ama o da çok bedeller ödedi. İsterdim ki annemi herkes tanısın, herkesin hayatına dokunsun. O dokunduğu her insanın dünyasında fark yaratabilen, onu güçlendiren, yüreklendiren, ayağa kaldıran biri. Oysa meziyetlerinin o kadar farkında değil ki.
İnsanların kendini gerçekten bir şey sandığı şu günümüzde “ben sevgiden başka bir şeyden anlamam” der hep. İşte bu yüzden hayatta ki en büyük mutluluğu ve zenginliği sevgi olan, bu güzel insanın doğum gününü buradan kutlamak istedim.
Onu tanımasanız bile belki bu satırlar sayesinde hayatınıza dokunabilsin diye... Bence o yeryüzündeki gerçek bir melek.
◊ Rumuz: Seni çok seven derya gözlün
YANIT
Ne mutlu annene ki, senin gibi değerini bilen bir kızı var. Çünkü inan bu dünyada annen gibi insanlar olsa bile, bunu anlamayan, değerlendiremeyen, kıymetini bilmeyen evlatlar da pek çok...
Annenin de gerçekten bu anlattığın gibi bir insan olması ayrıca kutlanması gereken bir ayrıcalık. Ben de onun yeni yıla girerken, hem doğum gününü hem de yeni yılını kutluyorum.
Bu vesileyle de tüm okurlarımın 2020 yılının tüm isteklerini, hayallerini ve beklentilerini getirmesini dilerim.