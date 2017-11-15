İşitme engelliyim, hiç sevgilim olmadı

Merhaba Güzin Abla, ben 23 yaşında, işitme engelli bir adamım. Bu yaşıma kadar hiç sevgilim, hatta kız arkadaşım bile olmadı. Aşk nedir bilmiyorum. Yakın bir tanıdığımızın kızı bana yazmıştı, ne konuşacağımı bilemedim.

Kendisini küçüklüğünden beri bilir, tanırım. Keza o da aynı şekilde beni biliyor. Ama 11 senedir görüşmüşlüğümüz yok, sadece annem ile görüşür, konuşur. Geçenlerde anneme uğramış, ameliyat olacağımı zannederek beni sormuş. Halbuki ameliyatlık bir durumum yok. Ben de içerledim. Benimle görüşmemesini rica etmiştim.

Annem onu kendi kızı gibi sever, o da annemi öyle... Benim bu tavrım üzerine bana ağır bir mesaj gönderdi. Haklı olarak... Bense hiç kadın-erkek ilişkisi yaşamadığım için hep alttan aldım bu sefer.

Bir de kültür farkı var aramızda. Ben lise mezunuyum. Kız ise hukuk fakültesinde öğrendi. Anlayacağınız kendimi onun karşısında ezik hissettim.

Ama bu tavırlarımdan dolayı çok pişman oldum. Sizce kendimi ona affettirebilir miyim? Kızla tekrardan nasıl iletişim kurabilirim?

Ona yaptığım çok yanlıştı. Kadınlarla ilişki konusunda tavrım nasıl olmalı, bana yol gösterir misiniz?

Bu kıza ilk sevgilim diyebilmem mümkün müdür?

◊ Rumuz: Önerilerinizi bekliyorum

YANIT :

Sevgili oğlum, hiç kız arkadaşın olmadığı için, yakınlarındaki ilk kıza ilgi duyuyorsun. Anladığım kadarıyla işitme engelli olduğun için fazla çevre edinmemişsin, sosyalleşememişsin. Okul hayatında ya da çevrende hiç mi arkadaşın olmadı, hiç mi bir kız arkadaşla gerçek anlamda dost olmadın. Ya da başka bir kızdan hoşlanmadın mı hiç?

Belli ki bu genç hanım annenle yakın dostmuş, onun hatırını sorarken, seninle ilgili de hal hatır sormuş. Sen alınganlık etmişsin. Gereksiz bir çıkış yapmışsın.

Aslında kendini ezik hissetmene hiç gerek yok. Senin durumunda binlerce genç, aslında hem iş hayatına atılabiliyor, hem de mutlu evlilikler yapabiliyor. Sen neden böyle bir kişiye takılmış, saplantı haline getirmiş, başka hiçbir şey düşünmez olmuşsun? Belli ki, o genç hanımın sana karşı bir duygusu yok. Seni bir komşu, bir ahbap olarak görmüş sadece.

Sen bir an önce bir çevre edinmelisin. Çalışmıyorsan eğer, mutlaka bir iş bulup çalışmalısın. İşitme engelli olmak nedir ki? Bilgisayar kullanabiliyorsundur eminim. Ve daha birçok alanda iş bulup çalışabilirsin. Kendin gibi engellilerle dostluk kurabilirsin.

Bunun için bildiğim kadarıyla birçok dernek ve kuruluş var. Tiyatro, spor yapıyorlar, pek çok faaliyette bulunuyor, kendilerini her şekilde ispat ediyor ve kendilerine karşı güvenlerini kazanıyorlar. O zaman da bu genç hanıma karşı takıntından vazgeçersin.