İlk görüşmede yakınlaşmak istiyorlar

32 yaşındayım. Bir süredir çevremin etkisiyle evlenmeyi düşünmeye başladım ama karşılaştığım neredeyse bütün erkekler ilk ya da ikinci görüşmede konuyu cinselliğe getiriyor. Bu durumdan çok sıkıldım.
Merhaba Güzin abla... Ben 32 yaşında, yüksek lisans öğrencisi genç bir kadınım.
2 yıl öncesine kadar evlenmeyi düşünemiyordum, dolayısıyla da erkeklerle hiç ilgilenmiyordum.
Ama 2 yıldır biraz ailemin, biraz çevremin etkisiyle bunu düşünmeye başladım.
Ne var ki karşıma çıkan erkeklerin neredeyse hepsi ruh hastası. Daha birinci, bilemedin ikinci görüşmede cinsellikten söz ediyor, konuşmakla da kalmayıp bazen eyleme geçmeye kalkışıyorlar.
Bunları konuşmak ya da uygulamak artık normal bir şey de benim mi haberim yok?
Erkeklerin hepsi mi böyle, yoksa benim karşıma mı bunlar çıkıyor, anlayabilmiş değilim.
Ne yapacağım abla, ben kiminle evleneceğim?
Erkeklerin hepsi, daha doğrusu benim karşılaştıklarım, gördüğüm kadarıyla sapık! Bu yüzden de tanışıp konuştuğum kişilerle arkadaşlığım 1 hafta bile devam edemiyor.
Tavsiyelerinizi bekliyor, teşekkür ediyorum.
◊ RUMUZ: ERKEKLER
YANIT
Sevgili kızım, her şeyden önce erkekler konusunda böyle bir genelleme yapmamalı, karşılaştığın erkeklerin tümünü de sapıklıkla da suçlamamalısın.
Bu çok ağır bir itham. Çünkü sapık denince cinsellik anlamında anormal davranışlar sergileyen, taleplerde bulunan, tacizkar ve ahlak yoksunu kişiler akla geliyor.
Oysa sen sanırım kendi yaş grubundan, evlilik çağına gelmiş, hatta olgun denebilecek erkeklerden söz ediyorsun.
Eğitim döneminde, derslerinden pek fazla kafanı kaldırıp da çevrende neler olup bittiğine bakma fırsatı bulamamış olabilirsin.
Karşılaştığın erkeklerin senin yaşında birinin bu konuda muhafazakar bir düşünce yapısına sahip olduğunu bilmeleri mümkün mü?
O nedenle durumu bir tartmak, cinsellik açısından nerede durduğunu bilmek istiyor olabilirler. Seninle yakınlaşmak, beraber olmak için bir adım atabilirler.
Sense bu kadar tepki göstermek, öfkelenip terk etmek yerine, o arkadaşına kendi düşüncelerini açıklayabilirsin.
Evlenmeyi düşündüğünü ama öncesinde cinselliği yaşamaya sıcak bakmadığını söyleyebilirsin onlara.
O zaman da karşındaki tavrını ortaya koyar, sen de ona göre kararını verirsin.
Ama böyle “Tüm erkekler sapık” diye herkesi suçlayıp, kestirip atmakla olmaz.
Senin gibi bugüne kadar kendini evlenmeye hazır hissetmemiş birçok genç var.
Eminim, onlardan biriyle karşılaşıp tanıştığında her şey yoluna girecek, mutluluğu bulacaksın.
Ama böyle hemen kapıları yüzlerine kapatmak olmaz güzel kızım.
İlk görüşmede yakınlaşmak istiyorlar
32 yaşındayım. Bir süredir çevremin etkisiyle evlenmeyi düşünmeye başladım ama karşılaştığım neredeyse bütün erkekler ilk ya da ikinci görüşmede konuyu cinselliğe getiriyor. Bu durumdan çok sıkıldım.
Merhaba Güzin abla... Ben 32 yaşında, yüksek lisans öğrencisi genç bir kadınım.
2 yıl öncesine kadar evlenmeyi düşünemiyordum, dolayısıyla da erkeklerle hiç ilgilenmiyordum.
Ama 2 yıldır biraz ailemin, biraz çevremin etkisiyle bunu düşünmeye başladım.
Ne var ki karşıma çıkan erkeklerin neredeyse hepsi ruh hastası. Daha birinci, bilemedin ikinci görüşmede cinsellikten söz ediyor, konuşmakla da kalmayıp bazen eyleme geçmeye kalkışıyorlar.
Bunları konuşmak ya da uygulamak artık normal bir şey de benim mi haberim yok?
Erkeklerin hepsi mi böyle, yoksa benim karşıma mı bunlar çıkıyor, anlayabilmiş değilim.
Ne yapacağım abla, ben kiminle evleneceğim?
Erkeklerin hepsi, daha doğrusu benim karşılaştıklarım, gördüğüm kadarıyla sapık! Bu yüzden de tanışıp konuştuğum kişilerle arkadaşlığım 1 hafta bile devam edemiyor.
Tavsiyelerinizi bekliyor, teşekkür ediyorum.
◊ RUMUZ: ERKEKLER
YANIT
Sevgili kızım, her şeyden önce erkekler konusunda böyle bir genelleme yapmamalı, karşılaştığın erkeklerin tümünü de sapıklıkla da suçlamamalısın.
Bu çok ağır bir itham. Çünkü sapık denince cinsellik anlamında anormal davranışlar sergileyen, taleplerde bulunan, tacizkar ve ahlak yoksunu kişiler akla geliyor.
Oysa sen sanırım kendi yaş grubundan, evlilik çağına gelmiş, hatta olgun denebilecek erkeklerden söz ediyorsun.
Eğitim döneminde, derslerinden pek fazla kafanı kaldırıp da çevrende neler olup bittiğine bakma fırsatı bulamamış olabilirsin.
Karşılaştığın erkeklerin senin yaşında birinin bu konuda muhafazakar bir düşünce yapısına sahip olduğunu bilmeleri mümkün mü?
O nedenle durumu bir tartmak, cinsellik açısından nerede durduğunu bilmek istiyor olabilirler. Seninle yakınlaşmak, beraber olmak için bir adım atabilirler.
Sense bu kadar tepki göstermek, öfkelenip terk etmek yerine, o arkadaşına kendi düşüncelerini açıklayabilirsin.
Evlenmeyi düşündüğünü ama öncesinde cinselliği yaşamaya sıcak bakmadığını söyleyebilirsin onlara.
O zaman da karşındaki tavrını ortaya koyar, sen de ona göre kararını verirsin.
Ama böyle “Tüm erkekler sapık” diye herkesi suçlayıp, kestirip atmakla olmaz.
Senin gibi bugüne kadar kendini evlenmeye hazır hissetmemiş birçok genç var.
Eminim, onlardan biriyle karşılaşıp tanıştığında her şey yoluna girecek, mutluluğu bulacaksın.
Ama böyle hemen kapıları yüzlerine kapatmak olmaz güzel kızım.