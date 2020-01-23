iki kişi arasında kaldım

Kız arkadaşım olmasına rağmen başka bir kadınla da görüşmeye başladım. Biri daha eğlenceli, diğeri ise daha olgun. Hangi tarafı seçmem lazım?
Sevgili Güzin Abla, 23 yaşındayım ve 3 yıldır bir kız arkadaşım var. Beni çok seven, değer veren, kalbi temiz bir insan. Ancak yine 2 yıldır tanışmış olduğum bir kadınla 5-6 ay önce aramızda bir yakınlaşma oldu.
Bu kadın benden birkaç yaş daha büyük, bu yüzden de çok olgun…
Kız arkadaşımdan haberi vardı, ama beni bu şekilde kabul etti.
Son zamanlarda birbirimize daha çok bağlandık. Artık bu durumu ikimiz de kabul edemiyoruz, özgür olmak istiyoruz. Ama 3 yıldır hayatımda olan o genç kız beni vicdanen rahatsız ediyor, onu bırakamıyorum ve seviyorum da...
Her ikisinin de kendine göre farklı yönleri var. Biri daha komik ve eğlenceli, diğeri daha olgun ve oturaklı.
Bir sabah birinin adıyla uyanıyorum, diğer sabah diğerinin adıyla... İçinde bulunduğum bu durum çok yanlış biliyorum ama karar veremiyorum. Bir de işin şu boyutu var; 3 yıldır hayatımda olan genç kız bana çok bağlı ve sadık.
Mantık olarak düşünürsek, doğru karar. Ama diğer taraf daha deli dolu ve eğlenceli. Onun yanında kendimi mutlu hissediyorum.
Yorumlarını bekliyorum Güzin Abla. Ne yapmalıyım?
Rumuz: Kararsız aşık
YANIT
Sevgili oğlum, şunu bana açık açık söylesene, eminim bu senden oldukça büyük dediğin kadınla sanırım cinsel yaklaşımlarınız olmuş.
Diğerine ise daha ağır başlı diyorsun, yani seninle fazla yakınlaşmaktan kaçınıyor. Böyle bir durumda da iyi ki, kaçınıyormuş ya...
Dikkatimi çeken bir başka konu ise genç olandan söz ederken, “Beni çok seviyor, çok bağlı, çok değer veriyor” diyorsun. Ama “Ben de ona değer veriyorum, çok önemsiyorum” demiyorsun. Bir yerde sevdiğini söylüyorsun ama bana sorarsan sen onu sevmiyorsun.
Sana olan bağlılığını seviyorsun, yani yalnızca bencilce bir duyguyla ondan ayrılamıyorsun. Sanki sevgilin yakana yapışmış, sana nefes aldırmıyormuş gibi de diğer hanımla artık özgür olmak istediğinizi, bu durumdan sıkıldığınızı belirtiyorsun.
Ama bence şımarık bir çocuk gibi, aslında ikisiyle de mutlu olduğunu söylemeye çalışıyorsun.
İlk önce senin olgun, aklı başında, ağır ve oturaklı diye tanımladığın kadının senden yaşça büyük olan sevgilin olduğunu düşünmüştüm.
Ama daha sonra onun deli dolu, daha eğlenceli taraf olduğunu anladım.
Oğlum, seni tutan mı var? Madem özgürlüğünün kısıtlandığını düşünüyorsun, o 3 senelik arkadaşına yumuşaklıkla ve onu kırmayacak şekilde, ayrılmak istediğini söylersin.
Sonuçta sözlü ya da nişanlı değilsin. O kızcağızın da hayatını kısıtlama.
O da seni düşünerek başkasına ilgi duymuyordur, onunla evlenmek isteyen olsa ona yüreğinin kapılarını açamıyordur.
Bırak herkes kendi hayatını yaşasın. Ama sen “Her ikisini de idare edeyim” diyorsan her ikisine de haksızlık yapıyorsun, demektir.
Zaman kaybetmeden kararını vermelisin.
iki kişi arasında kaldım
Kız arkadaşım olmasına rağmen başka bir kadınla da görüşmeye başladım. Biri daha eğlenceli, diğeri ise daha olgun. Hangi tarafı seçmem lazım?
Sevgili Güzin Abla, 23 yaşındayım ve 3 yıldır bir kız arkadaşım var. Beni çok seven, değer veren, kalbi temiz bir insan. Ancak yine 2 yıldır tanışmış olduğum bir kadınla 5-6 ay önce aramızda bir yakınlaşma oldu.
Bu kadın benden birkaç yaş daha büyük, bu yüzden de çok olgun…
Kız arkadaşımdan haberi vardı, ama beni bu şekilde kabul etti.
Son zamanlarda birbirimize daha çok bağlandık. Artık bu durumu ikimiz de kabul edemiyoruz, özgür olmak istiyoruz. Ama 3 yıldır hayatımda olan o genç kız beni vicdanen rahatsız ediyor, onu bırakamıyorum ve seviyorum da...
Her ikisinin de kendine göre farklı yönleri var. Biri daha komik ve eğlenceli, diğeri daha olgun ve oturaklı.
Bir sabah birinin adıyla uyanıyorum, diğer sabah diğerinin adıyla... İçinde bulunduğum bu durum çok yanlış biliyorum ama karar veremiyorum. Bir de işin şu boyutu var; 3 yıldır hayatımda olan genç kız bana çok bağlı ve sadık.
Mantık olarak düşünürsek, doğru karar. Ama diğer taraf daha deli dolu ve eğlenceli. Onun yanında kendimi mutlu hissediyorum.
Yorumlarını bekliyorum Güzin Abla. Ne yapmalıyım?
Rumuz: Kararsız aşık
YANIT
Sevgili oğlum, şunu bana açık açık söylesene, eminim bu senden oldukça büyük dediğin kadınla sanırım cinsel yaklaşımlarınız olmuş.
Diğerine ise daha ağır başlı diyorsun, yani seninle fazla yakınlaşmaktan kaçınıyor. Böyle bir durumda da iyi ki, kaçınıyormuş ya...
Dikkatimi çeken bir başka konu ise genç olandan söz ederken, “Beni çok seviyor, çok bağlı, çok değer veriyor” diyorsun. Ama “Ben de ona değer veriyorum, çok önemsiyorum” demiyorsun. Bir yerde sevdiğini söylüyorsun ama bana sorarsan sen onu sevmiyorsun.
Sana olan bağlılığını seviyorsun, yani yalnızca bencilce bir duyguyla ondan ayrılamıyorsun. Sanki sevgilin yakana yapışmış, sana nefes aldırmıyormuş gibi de diğer hanımla artık özgür olmak istediğinizi, bu durumdan sıkıldığınızı belirtiyorsun.
Ama bence şımarık bir çocuk gibi, aslında ikisiyle de mutlu olduğunu söylemeye çalışıyorsun.
İlk önce senin olgun, aklı başında, ağır ve oturaklı diye tanımladığın kadının senden yaşça büyük olan sevgilin olduğunu düşünmüştüm.
Ama daha sonra onun deli dolu, daha eğlenceli taraf olduğunu anladım.
Oğlum, seni tutan mı var? Madem özgürlüğünün kısıtlandığını düşünüyorsun, o 3 senelik arkadaşına yumuşaklıkla ve onu kırmayacak şekilde, ayrılmak istediğini söylersin.
Sonuçta sözlü ya da nişanlı değilsin. O kızcağızın da hayatını kısıtlama.
O da seni düşünerek başkasına ilgi duymuyordur, onunla evlenmek isteyen olsa ona yüreğinin kapılarını açamıyordur.
Bırak herkes kendi hayatını yaşasın. Ama sen “Her ikisini de idare edeyim” diyorsan her ikisine de haksızlık yapıyorsun, demektir.
Zaman kaybetmeden kararını vermelisin.