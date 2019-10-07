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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

İki erkek arasında kaldım

7 Ekim 2019

Merhaba abla, ben 2.5 sene önce aile baskısından, psikolojik şiddetten kurtulmak için evden kaçtım.

Bir kız arkadaşım sayesinde eski eşimle tanıştım ve 15 gün içinde evlendim.
1 sene içinde oğlum oldu. Ama eşimi çok sevemedim. Ve 15 gün önce de boşandık. Ben evliyken başka biriyle konuşuyordum ama evliliğimi bitirmemin sebebi o değildi. Zaten eşimi sevmiyordum ama o, onu aldattığımı, yalan söylediğimi bildiği halde şu an bile beni hâlâ seviyor.
Boşandıktan sonra ona bunu yaptığım için çok pişman oldum. Bana hakkını helal etmedi. Ah etti mi bilmiyorum ama bu konuda vicdan azabı çekiyorum.
Durum böyleyken sevdiğim adama adapte olamıyorum.
Evet, onu seviyorum, güveniyorum, inanıyorum.
Üstelik o da beni çok seviyor.
Şu an ailemin yanındayım ama ailem de beni suçlamaktan başka bir şey yapmıyor ve sevdiğim adamı istemiyor.
Sonuçta ben iki erkek arasında kalmış durumdayım. Karmakarışık duygular içindeyim.
Eski eşime sırf o beni seviyor diye dönmek ne kadar mantıklı bilmiyorum.
Sevdiğim adama gideyim desem, ailem “Ona gidersen seni sileriz” diyor.
Anlayacağız ne yapacağımı, neye karar vereceğimi bilmiyorum. Bana bu konuda yardım ederseniz sevinirim...
◊ Rumuz: Kararsız
İki erkek arasında kaldım

YANIT

Biliyor musun sevgili kızım, bana en zor gelen şey bir başkasının yerine karar vermektir. Benim öğütlerimi dinleyip, mutluluğu yakalayabilirsiniz, o zaman bana teşekkürler yollarsınız.
Ama tam tersi, bir öğüdüm yüzünden yanlış bir adım atarsınız, o zaman da beni suçlarsınız.
Bunun vicdan azabını ömür boyu çekerim.
Hep söylediğim gibi, ben sevgili okurlarıma hata yapmamaları için yol göstermeye çalışıyorum ama kesin yön vermekten kaçınıyorum.
Bana iki erkek arasında kaldığını, eşini sevmediğini, şu anda beraber olduğun genç adamı sevdiğin halde ona da uyum sağlayamadığını söylüyorsun.
Bu arada oğlundan hemen hemen hiç söz etmiyorsun. Sanki bir oğlun olduğunu unutmuş gibisin.
Oysa ilk eşini sevmediğini söylesen de, sonuçta o senin bebeğinin babası. Üstelik onu aldattığın halde, ona yalan söylediğin ve onu bir başka erkek için terk ettiğin halde, söylediğine göre, o hâlâ seni seviyormuş.
Bu gerçekten inanılacak gibi değil. Ama eğer gerçekten eski eşin bu yaşananları göz ardı edebilecek, seni yeniden kabul edecekse, bu bence senin için bir fırsattır.
Oğlunu babasıyla birlikte büyütebilmek için gerçek bir fırsat... Şu anda birlikte olduğun adamı ailenin de istemediğini söylüyorsun.
Onunla beraber olursan aileni yeniden karşına alacağını da düşünmelisin.
Ama benim için en önemli konu, ardında bıraktığın minicik bebeğin...
Ancak vereceğin kararda bu bebeğin hiç önemi yok gibi. Şu satırlarına bakınca, bütün bu hikayede senin için en az değer taşıyan da oymuş gibi görünüyor. İnşallah yanılıyorumdur.

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