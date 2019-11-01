Çankırı TOBB Fen Lisesi tarafından okulun bahçe kısmına hayvanlar için yaşam alanları kuruldu. Hayvanların bakımını da okul öğrencileri yapıyor.
Çankırı TOBB Fen Lisesi tarafından okulun bahçe kısmına hayvanlar için yaşam alanları kuruldu. Okul öğrencileri tarafından bakımı yapılan hayvanlar öğrencilerle birlikte zaman geçiriyor.
Okul pansiyonunda bulunan öğrenciler atık yemekleri hayvanlara vererek sürekli bir dönüşüm sağlanıyor.
Okul müdürü Nazır Şahin, “Aslında bu çalışmalara okulumuzda 4 yıl önce başladık. Fen lisesi olarak bilimsel ve akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin sosyal kültürel ve sportif alanlarda da gelişmelerini istiyoruz.
Bu bağlamda bu projeyle başladık. Öğrencilerimizin ders sonunda, hafta sonlarında sosyal faaliyetlerle tanışmalarını istedik. Köpeklerimiz var.
Bakanlık bu projeye bu sene başladı ama biz 4 yıldır devam ettiriyoruz. Öğrencilerimiz sabah, öğlen ve akşam istedikleri saatte köpeklerimizi gezdirebiliyorlar” diyor.
◊ Rumuz: Bir hayvansever
YANIT
Yıllardır en büyük dileğimiz olan “okullarda çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için ders verilsin” isteğimizin bir yansıması olan bu proje için başta Milli Eğitim Bakanlığı’nı ve bu yolda adım atan okulları yürekten kutluyorum. Böyle sevgi dolu ve merhametli öğretmenlerimizin çoğalması; onlar sayesinde hayvansever gençler yetişmesi beni ve tüm hayvanseverleri çok mutlu ediyor.
Tek endişemiz ise bayramlarda, tatillerde okulda bu hayvanların bakımını üstlenecek kimse bulunmaması. Umarım bu konu da çözüme ulaşmıştır...
Her okula bir köpek projesi
Çankırı TOBB Fen Lisesi tarafından okulun bahçe kısmına hayvanlar için yaşam alanları kuruldu. Hayvanların bakımını da okul öğrencileri yapıyor.
Çankırı TOBB Fen Lisesi tarafından okulun bahçe kısmına hayvanlar için yaşam alanları kuruldu. Okul öğrencileri tarafından bakımı yapılan hayvanlar öğrencilerle birlikte zaman geçiriyor.
Okul pansiyonunda bulunan öğrenciler atık yemekleri hayvanlara vererek sürekli bir dönüşüm sağlanıyor.
Okul müdürü Nazır Şahin, “Aslında bu çalışmalara okulumuzda 4 yıl önce başladık. Fen lisesi olarak bilimsel ve akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin sosyal kültürel ve sportif alanlarda da gelişmelerini istiyoruz.
Bu bağlamda bu projeyle başladık. Öğrencilerimizin ders sonunda, hafta sonlarında sosyal faaliyetlerle tanışmalarını istedik. Köpeklerimiz var.
Bakanlık bu projeye bu sene başladı ama biz 4 yıldır devam ettiriyoruz. Öğrencilerimiz sabah, öğlen ve akşam istedikleri saatte köpeklerimizi gezdirebiliyorlar” diyor.
◊ Rumuz: Bir hayvansever
YANIT
Yıllardır en büyük dileğimiz olan “okullarda çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için ders verilsin” isteğimizin bir yansıması olan bu proje için başta Milli Eğitim Bakanlığı’nı ve bu yolda adım atan okulları yürekten kutluyorum. Böyle sevgi dolu ve merhametli öğretmenlerimizin çoğalması; onlar sayesinde hayvansever gençler yetişmesi beni ve tüm hayvanseverleri çok mutlu ediyor.
Tek endişemiz ise bayramlarda, tatillerde okulda bu hayvanların bakımını üstlenecek kimse bulunmaması. Umarım bu konu da çözüme ulaşmıştır...