Hep kendimden büyük kişilere ilgi duyuyorum

25 yaşında evli bir kadınım. Kendimi bildim bileli benden büyük, olgun erkeklerden hoşlandım. Evli olduğum halde olgun adamlar beni etkilemeye devam ediyor. Yanlış bir yola sürüklenmekten çok korkuyorum.
Merhaba Güzin Abla... Ben 25 yaşındayım ve 3 yıldır evliyim.
Kendimle ilgili çözemediğim bir konuyu seninle paylaşmak istiyorum.
Küçüklüğünden beri kendimden yaşça büyük kişilere ilgi duyuyorum.
Bunu en belirgin yaşadığım dönem liseydi. Çoğu kişinin yaşadığı “öğretmenine âşık olma” durumunu ben de yaşadım; ama bu benim tam 7 seneme mâl oldu.
Tam bitti derken sürücü kursuna başladım ve bu sefer oradaki hocamdan etkilenmeye başladım. Görüntüsü, yaşı veya konumu hiç umurumda olmaksızın... Ve o kişiyle evlendim.
Ama ne yazık ki yine bitmedi. İşe girdim, bu kez müdürümden etkilendim.
Sonra bir kursa yazıldım, oradaki hocamdan etkilendim.
Yani kendimden üstün gördüğüm, benden büyük kişilere karşı oldum olası bir zaafım var.
Neden böyle oluyor diye düşünüp duruyorum.
Eşimi seviyorum ama bu saplantının beni yanlış yollara sürüklemesinden korkuyorum. Bunun bir adı var mı bilmiyorum...
◊ RUMUZ: AŞK DEĞİL BU, AMA NE?
YANIT
Sevgili kızım, hakkında pek fazla bir şey yazmamışsın.
Ama bana öyle geliyor ki ya babasız büyümüş ve baba ihtiyacı nedeniyle hep kendinden büyük, olgun kişilere ilgi duymuşsun. Ya da çocukluğundan itibaren seni etkisi altına almış olgun bir erkek senin üzerinde ciddi bir tesir bırakmış. Hep onun gibi bir hayat arkadaşı arayışına girmişsin.
Örneğin ben 8 yaşındayken, annemin evlendiği yüksek mimar üvey babamı örnek almıştım. Hep onun beni yönlendirmesiyle eğitimimi sürdürdüm. O, Fransızca öğrenmemi, çok kitap okumamı, hayata kendimi iyi hazırlamamı istemişti.
Elimden geldiğince onun dediklerini yapmaya çalıştım. O yaşamının büyük bir bölümünü yurtdışında geçirmişti. Bu yüzden Avrupai bir adamdı. Fitilli kadife pantolon, süet mont, süet botlar giyerdi.
Ben de erkeklerde hep o özellikleri aradım. Çünkü üvey babam idolümdü. Benim üzerimde olumlu etkileri olduğunu söyleyebilirim. Mekanı cennet olsun, ona çok şey borçluyum.
Velhasıl... Senin de böyle bir idolün olduğunu düşünüyorum. Hele benim gibi babasız büyümüşsen, bu durum insanın hayatında çok daha önem kazanabiliyor.
Sonuçta sevgili kızım, severek ve isteyerek evlendiğin bir eşin ve iyi bir hayatın var. Eşini de sevdiğini söylüyorsun. O halde bu saplantından iradenle kurtulabilirsin.
Bu saplantının nedenini bildikten sonra ondan sıyrılabilmen çok daha kolay. Kendi kendine haksızlık etmemelisin. Sen akıllı bir kızsın, hiçbir şey seni yanlış yollara sevk etmeyecektir. Yoksa bu duygularını benimle paylaşmazdın...
Hep kendimden büyük kişilere ilgi duyuyorum
25 yaşında evli bir kadınım. Kendimi bildim bileli benden büyük, olgun erkeklerden hoşlandım. Evli olduğum halde olgun adamlar beni etkilemeye devam ediyor. Yanlış bir yola sürüklenmekten çok korkuyorum.
Merhaba Güzin Abla... Ben 25 yaşındayım ve 3 yıldır evliyim.
Kendimle ilgili çözemediğim bir konuyu seninle paylaşmak istiyorum.
Küçüklüğünden beri kendimden yaşça büyük kişilere ilgi duyuyorum.
Bunu en belirgin yaşadığım dönem liseydi. Çoğu kişinin yaşadığı “öğretmenine âşık olma” durumunu ben de yaşadım; ama bu benim tam 7 seneme mâl oldu.
Tam bitti derken sürücü kursuna başladım ve bu sefer oradaki hocamdan etkilenmeye başladım. Görüntüsü, yaşı veya konumu hiç umurumda olmaksızın... Ve o kişiyle evlendim.
Ama ne yazık ki yine bitmedi. İşe girdim, bu kez müdürümden etkilendim.
Sonra bir kursa yazıldım, oradaki hocamdan etkilendim.
Yani kendimden üstün gördüğüm, benden büyük kişilere karşı oldum olası bir zaafım var.
Neden böyle oluyor diye düşünüp duruyorum.
Eşimi seviyorum ama bu saplantının beni yanlış yollara sürüklemesinden korkuyorum. Bunun bir adı var mı bilmiyorum...
◊ RUMUZ: AŞK DEĞİL BU, AMA NE?
YANIT
Sevgili kızım, hakkında pek fazla bir şey yazmamışsın.
Ama bana öyle geliyor ki ya babasız büyümüş ve baba ihtiyacı nedeniyle hep kendinden büyük, olgun kişilere ilgi duymuşsun. Ya da çocukluğundan itibaren seni etkisi altına almış olgun bir erkek senin üzerinde ciddi bir tesir bırakmış. Hep onun gibi bir hayat arkadaşı arayışına girmişsin.
Örneğin ben 8 yaşındayken, annemin evlendiği yüksek mimar üvey babamı örnek almıştım. Hep onun beni yönlendirmesiyle eğitimimi sürdürdüm. O, Fransızca öğrenmemi, çok kitap okumamı, hayata kendimi iyi hazırlamamı istemişti.
Elimden geldiğince onun dediklerini yapmaya çalıştım. O yaşamının büyük bir bölümünü yurtdışında geçirmişti. Bu yüzden Avrupai bir adamdı. Fitilli kadife pantolon, süet mont, süet botlar giyerdi.
Ben de erkeklerde hep o özellikleri aradım. Çünkü üvey babam idolümdü. Benim üzerimde olumlu etkileri olduğunu söyleyebilirim. Mekanı cennet olsun, ona çok şey borçluyum.
Velhasıl... Senin de böyle bir idolün olduğunu düşünüyorum. Hele benim gibi babasız büyümüşsen, bu durum insanın hayatında çok daha önem kazanabiliyor.
Sonuçta sevgili kızım, severek ve isteyerek evlendiğin bir eşin ve iyi bir hayatın var. Eşini de sevdiğini söylüyorsun. O halde bu saplantından iradenle kurtulabilirsin.
Bu saplantının nedenini bildikten sonra ondan sıyrılabilmen çok daha kolay. Kendi kendine haksızlık etmemelisin. Sen akıllı bir kızsın, hiçbir şey seni yanlış yollara sevk etmeyecektir. Yoksa bu duygularını benimle paylaşmazdın...