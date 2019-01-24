Hem şiddet uyguladı hem de aldattı

Sokak ortasında şiddet uyguladığı halde affettiğim erkek arkadaşım, sonrasında bana ihanet de etti. Bunu duyunca son kararımı verip ayrıldım. Kendime yeni bir hayat kurdum. Ama peşimi bırakmıyor, ona bir şans daha vermemi istiyor.
Merhaba Güzin abla,
2.5 yıl boyunca iyi gidiyor sandığım bir ilişkim vardı ama bir yıl önce bitirdim. Çünkü beni aldatmıştı, bunu kaldıramadım. Aslında beni aldatmadan önce de ailem görüşmemizi istemiyordu.
Ama ailemi dinlemiyordum çünkü onu seviyor, ona çok değer veriyordum.
O ise sanki sevgisini bana bağırıp çağırarak gösteriyordu.
Ailemin haberi yok ama bir kez sokak ortasında bana şiddet bile uyguladı. Sonra defalarca özür diledi, yine sevdiğim için affettim.
Daha sonra ise beni aldattı. Bunu telefonda kendisine sorduğumda itiraf etti. Açıkçası yıkıldım, hiç beklemiyordum.
Ondan ayrıldıktan sonra haftalarca doğru dürüst yemek yiyemedim. Zamanla topladım kendimi, geçmişi bırakıp yeniden önüme bakmaya başladım. Bana getirdiği her yasağı çiğnedim: Kıyafetti, sosyal medyaydı, arkadaşlarla gezip dolaşmaydı...
Aylar sonra kendime geldiğimi fark ettim. Herkes “Ne kadar güzelleştin, değiştin” demeye başladı. Okuluma devam ediyorum, bir yandan da çalışıyorum. Bu arada eski sevgilim özür dilemeye, ona bir şans daha vermemi istemeye başladı. Tabii reddettim.
Çünkü çok kırgınım.
Evet onu hâlâ seviyorum ve bir yıl geçtiği halde unutamıyorum. Bu arada sonrasında hayatıma da kimseyi almadım. Bu sıkıntı ne zaman bitecek, ben ne yapacağım abla? ◊ RUMUZ: UNUTAMIYORUM
YANIT
Sevgili kızım, şu son cümlen olmasaydı, “Bravo... Hayatına yeni bir yol çizerek kendisine ihanet eden, şiddet uygulayan o terbiyesize dersini vermiş” diyecektim. Güçlü olduğunu, onu sonsuza dek unuttuğunu düşünmek istemiştim. Ama son cümlelerin bende hayal kırıklığı yarattı.
Yine de bu aşamaya kadar gelebilmişsen, bundan sonra da aynı kararlılıkla ve aynı cesaretle yürürsün, onu tamamen silip atmayı başarırsın kızım. Seninkisi aslında sana şiddet uygulayan, seni hiçbir şekilde hak etmeyen, hak ettiğin değeri vermeyen, ihanete kadar gidebilen birini kalbinden atamamak değil... Sanırım böyle bir olayı kaldıramıyorsun, yaşadıklarını hazmedemiyorsun. Hepsi bu...
Yoksa onun seni el üstünde tutan, her an sevgisini belli eden, kılına bile zarar gelmesini istemeyen biri olmadığını gayet iyi biliyorsun.
“Hemen yeni birini bul da kendini onun kollarına at” demiyorum tabii sana, ama gönlünü ve kalbini sevgiye kapatma. Elbette karşına biri çıkıp seni bu kabustan uyandıracaktır. Hem bak epey yol kat etmişsin...
Çok az kalmış onu tamamen gönlünden
silip atmana. Biraz daha
sabır kızım...
Hem şiddet uyguladı hem de aldattı
Sokak ortasında şiddet uyguladığı halde affettiğim erkek arkadaşım, sonrasında bana ihanet de etti. Bunu duyunca son kararımı verip ayrıldım. Kendime yeni bir hayat kurdum. Ama peşimi bırakmıyor, ona bir şans daha vermemi istiyor.
Merhaba Güzin abla,
2.5 yıl boyunca iyi gidiyor sandığım bir ilişkim vardı ama bir yıl önce bitirdim. Çünkü beni aldatmıştı, bunu kaldıramadım. Aslında beni aldatmadan önce de ailem görüşmemizi istemiyordu.
Ama ailemi dinlemiyordum çünkü onu seviyor, ona çok değer veriyordum.
O ise sanki sevgisini bana bağırıp çağırarak gösteriyordu.
Ailemin haberi yok ama bir kez sokak ortasında bana şiddet bile uyguladı. Sonra defalarca özür diledi, yine sevdiğim için affettim.
Daha sonra ise beni aldattı. Bunu telefonda kendisine sorduğumda itiraf etti. Açıkçası yıkıldım, hiç beklemiyordum.
Ondan ayrıldıktan sonra haftalarca doğru dürüst yemek yiyemedim. Zamanla topladım kendimi, geçmişi bırakıp yeniden önüme bakmaya başladım. Bana getirdiği her yasağı çiğnedim: Kıyafetti, sosyal medyaydı, arkadaşlarla gezip dolaşmaydı...
Aylar sonra kendime geldiğimi fark ettim. Herkes “Ne kadar güzelleştin, değiştin” demeye başladı. Okuluma devam ediyorum, bir yandan da çalışıyorum. Bu arada eski sevgilim özür dilemeye, ona bir şans daha vermemi istemeye başladı. Tabii reddettim.
Çünkü çok kırgınım.
Evet onu hâlâ seviyorum ve bir yıl geçtiği halde unutamıyorum. Bu arada sonrasında hayatıma da kimseyi almadım. Bu sıkıntı ne zaman bitecek, ben ne yapacağım abla? ◊ RUMUZ: UNUTAMIYORUM
YANIT
Sevgili kızım, şu son cümlen olmasaydı, “Bravo... Hayatına yeni bir yol çizerek kendisine ihanet eden, şiddet uygulayan o terbiyesize dersini vermiş” diyecektim. Güçlü olduğunu, onu sonsuza dek unuttuğunu düşünmek istemiştim. Ama son cümlelerin bende hayal kırıklığı yarattı.
Yine de bu aşamaya kadar gelebilmişsen, bundan sonra da aynı kararlılıkla ve aynı cesaretle yürürsün, onu tamamen silip atmayı başarırsın kızım. Seninkisi aslında sana şiddet uygulayan, seni hiçbir şekilde hak etmeyen, hak ettiğin değeri vermeyen, ihanete kadar gidebilen birini kalbinden atamamak değil... Sanırım böyle bir olayı kaldıramıyorsun, yaşadıklarını hazmedemiyorsun. Hepsi bu...
Yoksa onun seni el üstünde tutan, her an sevgisini belli eden, kılına bile zarar gelmesini istemeyen biri olmadığını gayet iyi biliyorsun.
“Hemen yeni birini bul da kendini onun kollarına at” demiyorum tabii sana, ama gönlünü ve kalbini sevgiye kapatma. Elbette karşına biri çıkıp seni bu kabustan uyandıracaktır. Hem bak epey yol kat etmişsin...
Çok az kalmış onu tamamen gönlünden
silip atmana. Biraz daha
sabır kızım...