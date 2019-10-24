Hekimler olarak ‘artık yeter’ diyoruz

Her gün sayısı artarak devam eden sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet, toplumsal bir sorun olarak kabul edilmeli. İlgili bakanlıklar gerekli önleyici düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmeli.
Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde görevli meslektaşımız Hamdi Gören’in dişini çektirmek için gelen bir hasta tarafından bıçakla yaralandığı ve tedavi altına alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Meslektaşımız tarafından lokal anestezisi yapılan hastanın, bu işlemi üçüncü defa uygulanmasını istemesi ve hekimin bunu uygun bulmaması üzerine aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine M.D. yanında taşıdığı bıçakla Hamdi Gören’i göğsünün koltuk altı kısmından yaraladı.
Olay sonrası Şüpheli M.D. Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Hayati tehlikesi devam eden meslektaşımıza acil şifalar dilerken, yaşanan bu vahim olayı kınıyor, her gün sayısı artarak devam eden sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin münferit olarak değerlendirilmekten vazgeçilerek, toplumsal bir sorun olarak kabul edilmesini diliyoruz.
İlgili bakanlıklar tarafından buna dair önleyici düzenlemelerin bir an evvel yapılmasını talep ediyoruz.
Sesimizi duyurmanız dileğiyle... ◊ İstanbul Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu
YANIT
Eşlerini öldüren, sevgililerini bıçaklayan, küçücük çocuklara şiddet uygulayarak onları sakat bırakan ya da hayattan koparan insanlar gün geçtikçe artıyor. Eşlerini öldüren, sevgililerini bıçaklayan, küçücük çocuklara şiddet uygulayarak onları sakat bırakan ya da hayattan koparan insanlar gün geçtikçe artıyor. Bu insanlar ya gerçek anlamda psikolojik bozukluk ya da ani öfke krizleri yaşıyorlar. Ki bu da yine tedavi gerektiriyor...Sık sık karşılaştığımız doktor ya da sağlık görevlilerine karşı uygulanan şiddet de işte bu genel şiddet eğiliminin bir parçası. Eskiden insanlar doktorlara karşı büyük saygı duyarlardı, bırakın onlara saldırmayı, karşılarında seslerini bile yükselmeye cesaret edemezlerdi.Günümüzdeki bu olumsuz değişimin zaman zaman sağlık personelinin de karşısındaki hastaya anlayışsız ve ilgisiz davranmasının rol oynadığı düşünülebilir...Ancak, hiç kimsenin, neden ne olursa olsun, şiddete başvurmaya asla hakkı yok. Umarım en kısa zamanda bu insanı dehşete düşüren yaygın şiddete engel olmak için ciddi yasalar çıkarılır.Ancak şunu da dikkate almalıyız ki, bütün mesele aile içindeki eğitim ve yetiştirme şekline dayanıyor. Çocuk, baba ve annesinden ne gördüyse ileriki yaşlarında da onu uyguluyor. Ben bunca yıldır bana ulaşan aile içi sorunlardan böyle bir sonuç çıkarıyorum. Bu yüzden de ailelerin öncelikli olarak uyarılması, eğitilmesi ve bu suçu işleyenlerin de caydırıcı cezalarla cezalandırılması gerektiğine inanıyorum.
Hekimler olarak ‘artık yeter’ diyoruz
Her gün sayısı artarak devam eden sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet, toplumsal bir sorun olarak kabul edilmeli. İlgili bakanlıklar gerekli önleyici düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmeli.
Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde görevli meslektaşımız Hamdi Gören’in dişini çektirmek için gelen bir hasta tarafından bıçakla yaralandığı ve tedavi altına alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Meslektaşımız tarafından lokal anestezisi yapılan hastanın, bu işlemi üçüncü defa uygulanmasını istemesi ve hekimin bunu uygun bulmaması üzerine aralarında tartışma çıktığı öne sürüldü. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine M.D. yanında taşıdığı bıçakla Hamdi Gören’i göğsünün koltuk altı kısmından yaraladı.
Olay sonrası Şüpheli M.D. Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Hayati tehlikesi devam eden meslektaşımıza acil şifalar dilerken, yaşanan bu vahim olayı kınıyor, her gün sayısı artarak devam eden sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin münferit olarak değerlendirilmekten vazgeçilerek, toplumsal bir sorun olarak kabul edilmesini diliyoruz.
İlgili bakanlıklar tarafından buna dair önleyici düzenlemelerin bir an evvel yapılmasını talep ediyoruz.
Sesimizi duyurmanız dileğiyle... ◊ İstanbul Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu
YANIT
Eşlerini öldüren, sevgililerini bıçaklayan, küçücük çocuklara şiddet uygulayarak onları sakat bırakan ya da hayattan koparan insanlar gün geçtikçe artıyor. Eşlerini öldüren, sevgililerini bıçaklayan, küçücük çocuklara şiddet uygulayarak onları sakat bırakan ya da hayattan koparan insanlar gün geçtikçe artıyor. Bu insanlar ya gerçek anlamda psikolojik bozukluk ya da ani öfke krizleri yaşıyorlar. Ki bu da yine tedavi gerektiriyor...Sık sık karşılaştığımız doktor ya da sağlık görevlilerine karşı uygulanan şiddet de işte bu genel şiddet eğiliminin bir parçası. Eskiden insanlar doktorlara karşı büyük saygı duyarlardı, bırakın onlara saldırmayı, karşılarında seslerini bile yükselmeye cesaret edemezlerdi.Günümüzdeki bu olumsuz değişimin zaman zaman sağlık personelinin de karşısındaki hastaya anlayışsız ve ilgisiz davranmasının rol oynadığı düşünülebilir...Ancak, hiç kimsenin, neden ne olursa olsun, şiddete başvurmaya asla hakkı yok. Umarım en kısa zamanda bu insanı dehşete düşüren yaygın şiddete engel olmak için ciddi yasalar çıkarılır.Ancak şunu da dikkate almalıyız ki, bütün mesele aile içindeki eğitim ve yetiştirme şekline dayanıyor. Çocuk, baba ve annesinden ne gördüyse ileriki yaşlarında da onu uyguluyor. Ben bunca yıldır bana ulaşan aile içi sorunlardan böyle bir sonuç çıkarıyorum. Bu yüzden de ailelerin öncelikli olarak uyarılması, eğitilmesi ve bu suçu işleyenlerin de caydırıcı cezalarla cezalandırılması gerektiğine inanıyorum.