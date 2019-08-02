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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Hayvanlarla ilgili çok acı haberler

2 Ağustos 2019

Hayvana eziyet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Yaşananlara yürek dayanmıyor. Acı vakalara her gün yenileri ekleniyor. Merhamet zorla sağlanamasa da caydırıcı cezalar bu dramı engellemekte etkili olacaktır.

Kapıya sıkışan kedinin can çekişmesini izledi

Sosyal medyada yayınlanan bir video kanımı dondurdu.

Bakırköy’de bir apartmanın girişinde, bir kedicik kapı açıldığında dışarı kaçmak istiyor.

Ancak demir kapı aniden kapanınca sıkışıp çırpına çırpına ölüyor.

Bu kan donduran görüntüyü siz izleyemezsiniz eminim, ama kapı kapanırken orada bulunan bir kadın var.

Ve bu kadın, kedinin sıkıştığını gördüğü, kapıyı açacak olsa onu kurtaracağını bildiği halde öylece durup can çekişmesini seyrediyor, ölümünü engellemek için parmağını kıpırdatmıyor.

Bu nasıl bir vicdandır, bu nasıl bir insanlıktır, buna yürek nasıl dayanır! İnsanlarda hiç mi merhamet kalmadı?

Eğer vicdanlara hitap edemiyorsak, katı yasalarla ve cezalarla insanları doğru yola getirmek zorunda olduğumuz bir gerçek.

Sibel A.

Yavru köpekleri presleyeceklerdi 

Erzurum-Uzundere’de 6 yavru köpeği çöp kamyonuna doldurarak preslemek üzereyken, hayvanseverler sayesinde yakalanan belediye sorumlu personeli hakkında soruşturma başlatılması için şikayet kampanyası başladı.
Siz de CİMER aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na şikayette bulunabilirsiniz.
◊ Yeşim S.

Ben gidince bu canlar ne olacak?

Yıllardır çalıştığım yerde iş akdim feshediliyor. Ancak benim bile gidecek yerim olmadığından orada baktığım hayvanları götürme şansım yok. Geride bırakmak ise onların sonu demek. Ben yıllardır hayat hep böyle devam edecek yanılgısıyla yaşamışım. Şu an tek derdim bu canlar. Ben gittikten sonra eminim ki hepsi dağlara taşlara atılacak. Bunu vicdanım kabul edemiyor, mücadeleye nereden başlayacağım bilmiyorum.◊ Bu bir yardım çığlığıdır

Hayvan besleyenler tehdit ediliyor

İzmir-Dikili halkı sürekli sahipsiz kedi ve köpekleri taşlıyor, “Kuduz bunlar” diyerek belediyeye toplattırıyor.
Gazeteci olarak lütfen konunun takipçisi olun.
Bu kasabada hayvanlara yemek ve su veren kişilere mahalle halkı sürekli hakaret ediyor, dahası hepsi de tehdit alıyor. Öylesine vicdansızlar.
◊ Tamer E.

Sitedeki kedileri ormana atıyorlar

Çekmeköy-Ömerli’de, doğa içinde 18 haneli bir sitede oturmaktayım.
Site sakinleri kedilerin verandalarda dolaşması, bazen evlere girmesinden rahatsız. Bizim sahipli kedilerimizin de serbest dolaşmalarından şikayetçiler.
Sahipli kedileri attıramıyorlar ancak diğerlerinin can güvenliklerinden endişeliyiz. Çünkü kapan kurup sahipsiz kedileri topluyor, sonra ormana atıyorlar. Kaç kere “Yakaladıklarınızı barınağa götürüp kısırlaştıralım, ilgilenelim” dememize rağmen toplamalar devam ediyor. ◊ Caner S.

 

 

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