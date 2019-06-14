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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Hayvanlara adalet borçluyuz

14 Haziran 2019

Hayvanların barınaklarda toplanması ya da ormanlık alanlara sürülmesi, toplu katliamlara neden olacak. Bu yüzden herkesten ricamız, 2020 yılında TBMM gündemine gelecek olan kanun teklifini yakından takip etmeleri ve uyarılarımızı dikkate almaları.

Sevgili Güzin abla, bizler uzun süredir hayvan haklarıyla ilgili Meclis’ten çıkacak yasayı bekliyoruz.
Şu aşamada 357 STK ve oluşumun, hayvan hakları konusunda ortaklaştığı talepleri iletmek, yasama sürecine aktif şekilde katılmak için kurduğumuz Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu, geçtiğimiz günlerde TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nda çeşitli sunumlar yaptı.
TBMM Araştırma Komisyonu, sivil toplum kuruluşlarını, akademisyenleri, yerel yönetimleri, bürokratları dinleyerek hayvan hakları konusunda ülkemize uygun çözüm yolları belirleyerek bir rapor hazırlayacak. Komisyon, toplantılarda ve basına yansıyan beyanlarda, hem “hayvansever”leri hem de hayvanlardan korkan, rahatsızlık duyan vatandaşları memnun edecek şekilde bir rapor hazırlayacağını dile getiriyor.
Komisyonun ne bizleri ne de toplumu memnun etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü komisyonun esas amacı, hayvanlara şiddetin nedenlerini ve çözüm yollarını araştırmak...
Kuruluş amacı üzerinden düşünecek olduğumuzda, bu komisyonun öncelikle hayvanları memnun etmesi gerekiyor. Her gün hakları ihlal edilen, akıl almaz işkencelere, tecavüzlere maruz bırakılan bizler değiliz çünkü... Bu yüzden komisyon toplantısında sunumlar yaparak çözüm önerilerimizi sunduk.
Sokak hayvanlarının aşılandıktan ve kısırlaştırıldıktan sonra alındıkları yere bırakılması ilkesini barındıran 6. maddenin aynen korunmasını talep ettik, “Hayvanlar sürgün edilmesin, yüzyıllardan beri olduğu gibi bizlerle sokaklarda, mahallelerde yaşayabilsinler” diye talebimizi ilettik. Eğer bu madde değiştirilirse ya da esnetilirse, sokak hayvanlarını artık göremeyeceğiz. Hayvanların barınaklarda toplanması ya da ormanlık alanlara sürülmesi, toplu katliamlara neden olacak. Bu yüzden herkesten ricamız, 2020 yılında TBMM gündemine gelecek olan kanun teklifini yakından takip etmeleri ve çağrılarımıza kulak vermeleri... Sokaklarımız kedilerle, köpeklerle güzel!
Komisyonda, adına “bakımevi” denilen toplama-ölüm kamplarından faytonlara, hayvan deneylerinden hayvanat bahçelerine, yunus parklarından hayvanlı sirklere, mezbahalardan hayvan dövüşlerine, kürkten avcılığa birçok konuya değindik. Lütfen hissedebilen, korkup strese giren, canları yanan hayvanlara tüm bunların reva görüp görülemeyeceği üzerine düşünün. Bizler, yaşam hakkı savunucuları olarak hayvanlara zulmetmek, hayvanları öldürmek gibi bir hakkımız olmadığını düşünüyoruz. Verdiğimiz mücadeleyi de bir adalet mücadelesi olarak görüyoruz.
Toplumumuzun da toplumun en yüksek temsil makamı olan TBMM’nin de bu adalet arayışına kulak vermesini diliyor; hayvanlara hakları teslim edilene kadar mücadele edeceğimizi duyuruyoruz. Herkesi hayvan haklarını savunmaya çağırıyoruz.
◊ Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu

YANIT

Gözümüz yıllardır Meclis’te... Hayvanları gerçek anlamda koruma altına alacak, onlara zulmedenlere hapis cezası getirecek, onlara daha iyi bir yaşam sunacak yeni yasanın kabul edildiği bilgisini sabırsızlıkla bekliyoruz.  Umarız bu kurulan delegasyon sayesinde beklentimize karşılık buluruz.

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