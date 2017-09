Hangisini seçeceğimi bilemiyorum

Merhaba ablacım. Benim 5 senedir devam eden bir ilişkim var. Lise yıllarında çıkmaya başlamıştık, artık evlilik yolunda ilerliyoruz. Evlilik fikriyle birlikte ben her şeyi daha çok sorgulamaya başladım. Haliyle tereddütlerim oluştu.

Kendisiyle alakalı sorunum yok, gayet iyi anlaşıyoruz. Ama ailesi hakkında soru işaretlerim var. Sevdiğim kişi evin en büyük çocuğu. Babasının mesleğinden dolayı eve çok hakim. Evlenince beni ikinci plana atacağını düşünüyorum.

Hâl böyleyken, bir de yakınımdaki kişiler beni başka biriyle tanıştırmak istiyor. Sevgilime göre yaşı da, ailesi de daha olgun onun... Kariyer anlamında da daha ileride...

Birlikte olduğum kişi ile ailem arasında fark olduğunu düşünüyorum açıkçası, bundan dolayı da endişelerim var.

Bana yakıştırdıkları diğer kişiyle daha tanışmadım. Sevdiğim adama da bağlıyım aslında, onu seviyorum ve bir başkasını düşünmek istemiyorum. Yine de hayatta bir kere evleneceğim için yanlış yapmaktan çok korkuyorum.

Lütfen Güzin Abla, mantıklı bir karar vermemi sağlar mısın?

◊ RUMUZ: ARADA DEREDE

YANIT

Güzel kızım, sanırım evleneceğin kişinin seni baskı altında tutacağından korkuyorsun. Evde senin sözün geçiyorsa, bu genç adamın da aynı yapıda olması seni huzursuz edebilir.

Öte yandan diğerini daha tanımamışsın bile, yine de onu düşünüyor ve iki arada kaldığından söz ediyorsun. Demek ki ilişkin olan genci yeteri kadar sevmiyorsun.

Bu arada “Hayatta bir kere evleneceğim için yanlış yapmaktan korkuyorum” sözüne de takıldım. Elbette herkes evlenirken bunun ömür boyu süreceğini düşünür, evleneceği adamı titizlikle seçmek ister. Ama hayatın insanın önüne neler çıkaracağını kimse bilemez. Beklenmedik sorunlar bazen beklentilerimizi altüst edebilir.

Bu yüzden hayatta her zaman açık bir kapı bırakmalısın.

Her insanın olumsuz bir yönü olabileceğini, başımıza ummadığımız şeyler gelebileceğini düşünmek zorundayız.

Hayal kırıklığına uğramamak için daha gerçekçi düşünmeni dilerim.

Her konuda anlaştığını söylediğin bu genç adamı da “ailesiyle ilgili tereddütlerim var” diyerek bir kenara atma.

Annem, babamı aldatıyor

Annemin, senelerdir babamı aldattığından artık eminim. Hem de farklı senelerde, iki farklı kişiyle!

İlk kuşkulandığımda annemle konuştum; “Yok canım ben sana, babana, kardeşine böyle bir şey yapar mıyım?” dedi. Fakat telefona şifre koyması, gizli gizli konuşması, mesajlaşması, Facebook’ta çok fazla vakit geçirmesi yüzünden o görüşmelerin sürdüğünü anladım.

Görüştüğü kişiyi buldum; zaten tanıdığım biriydi. Numarasını annemin telefonundan alıp aradım. Ona kendisini tanıdığımı söyledim. Sonraları lisedeki derslerim ağırlaştığı için pek fazla düşünmemeye başladım. Ama sanırım adam benimle konuştuktan sonra ilişkiyi bitirdi.

Ta ki 3 yıl sonra evimize yatak almaya bir dükkana gidinceye kadar. Baktım annem yatak aldığımız işyeri sahibiyle görüşmeye başlamış. Facebook hesabını çaldım, annemin yazışmalarını okudum... Gizli gizli buluşuyorlardı. Ve adam cinsellikle ilgili bir şeyler de yazıyordu.

Annemle bir kez daha konuşmaya cesaret edemiyorum. Babama söyleyemem, çok asabi bir insan. Anneme şiddet uygulayabilir.

Lütfen bana yardım edin.

Şehir dışında bir üniversite kazandım. Bir yıldır ailemden uzaktayım ve bu durum devam ediyor, biliyorum. Annem, artık babaannemin, babamın yanında bile sürekli telefonunu kurcalıyor, hiç çekinmeden...

Gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum, psikolojim bozuldu, ne olur yardım edin.

◊ RUMUZ: NASIL SAKLARIM

YANIT

Sevgili kızım, bu tür olaylar ne yazık ki yalnızca büyüklerin hayatını altüst etmekle kalmıyor, çocukların da tüm dünyasını karartıyor.

Sevgili kızım, bana göre de sessiz kalmanda yarar var. Babanın asabi bir insan olduğunu söylüyorsun, ona durumu açıklarsan ciddi olaylar yaşanabilir. Bu yüzden yine annenle konuşman en doğrusu. Madem annen, babanı sürekli aldatma ihtiyacı duyuyor, babandan boşanıp gönlünce yaşayabilir. Bunu ona hatırlatırsın.

Sen de bu duruma katlanamadığına göre, babanla kalırsın. Öncelikle sen derslerine yoğunlaşmalı, kendi hayatına odaklanmalısın.

Sana teselli olmayacak biliyorum ama yine de söylemeliyim ki, bu senin yaşadıklarını yaşayan birçok genç var bana başvuran. Bu sorunla karşılaşan tek genç sen değilsin.