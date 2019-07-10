Geçmişim evliliğimize engel oluyor

Sevgilim eski erkek arkadaşlarıma o kadar aklını taktı ki ayrılığın eşiğine geldik. Bana “Evleneceğim kadının böyle bir geçmişi olmamalı” diyor. Oysa gözüm ondan başkasını görmüyor, onu kaybetmekten çok korkuyorum.
Merhaba Güzin abla... Benim sıkıntım erkek arkadaşımla, daha doğrusu onun geçmiş takıntısıyla ilgili.
Erkek arkadaşım, ondan önce çok kişiyle konuşmuş olmamdan rahatsız. Onunla birlikteyken hayatımda tabii ki başka kimse olmadı ama öncesinde oldu. Erkek arkadaşım işte bu konuyu çok fazla aklına takıyor, “Evleneceğim kadının böyle bir geçmişi olmamalı” diyor.
Evet, belki çok fazla kişiyi tanıdım ama onun kadar kimseyle yakınlaşmadım. Erkek arkadaşımı gerçekten çok seviyorum.
Geçmiş takıntısı yüzünden bana sosyal medya kullandırmıyor.
Bu arada sürekli eski mesajlarımı bulup bunları başıma kakıyor. Ama hepsi de ondan önceki konuşmalarım.
En son eski bir arkadaşımla yazışmamı gördü, “Bir daha yazma bana... Benden uzaksın, bana kendimi iyi hissettirmiyorsun. Bir yanım seni istiyor, seviyor. Bir yanım istemiyor” dedi.
Bana yardım et abla, onu çok seviyorum, kaybetmek istemiyorum ama çok uzaklaştı benden...
Bitirdi mi tamamen, yoksa geri gelir mi bilmiyorum. Engellemedi de beni... Ne olursun yardımcı ol bana, bir akıl ver.
Bir de bana sürekli “Kendini düzelt, kendini iyi ifade edemiyorsun” diyordu.
Ne demek istiyor, ben ne yapmalıyım?
◊ RUMUZ: GERİ DÖNER Mİ?
YANIT
Sevgili kızım, keşke bana kaç yaşında olduğunu da yazsaydın. Şu erkek arkadaşının aklına takılan geçmişini ben de merak ettim doğrusu.
Çünkü “Çok fazla erkek arkadaşım oldu, ama onunla yakınlaştığım gibi hiçbiriyle yakınlaşmadım” diyorsun.
Anladığım kadarıyla bu erkek arkadaşlar, sadece sosyal medya üzerinden görüştüğün kişiler. Ya da sıradan, yüzeysel arkadaşlıklar, basit flörtler.
Her genç insanın bu tür arkadaşlıkları olabilir.
Okulda, mahallede, aile çevresinde ya da sosyal medyada arkadaş edinmek çok doğal değil mi?
Sanırım öncekilerin hiçbirine bağlanmamışsın, ileri bir arkadaşlık kurmamışsın, muhtemelen hiçbirini gerçek anlamda sevmemişsin.
Erkek arkadaşının bunları ciddiye alması, bu kadar takılması, “Böyle bir geçmişin olmamalıydı” diye seninle ayrılık raddesine gelmesi anlamsız.
Kaldı ki ondan önce gerçek bir flörtün de olabilirdi. Eski arkadaşlıklar yüzünden bu kadar tepki göstermesini anlamak mümkün değil. Üstelik onu gerçekten seviyorsun, kaybetmek istemiyorsun...
Sanırım sen onu ikna etmeyi bilememişsin. Sana “Kendini ifade edemiyorsun, kendini düzeltmelisin” demesi de bir anlamda bunu gösteriyor. Demek ki senden onu ikna etmeni bekliyor. Ama sen bunu yapamıyorsun.
Ona eski arkadaşlarının hayatında hiçbir anlam taşımadığını, hiç iz bırakmadıklarını anlatabilmelisin. Onu sevdiğini, ona değer verdiğini söylemelisin.
Sonuçta onun da sana karşı boş olmadığı ortada...
Biraz sabır ve ikna edici sözlerle onu geri getirebilirsin sevgili kızım...
Geçmişim evliliğimize engel oluyor
Sevgilim eski erkek arkadaşlarıma o kadar aklını taktı ki ayrılığın eşiğine geldik. Bana “Evleneceğim kadının böyle bir geçmişi olmamalı” diyor. Oysa gözüm ondan başkasını görmüyor, onu kaybetmekten çok korkuyorum.
Merhaba Güzin abla... Benim sıkıntım erkek arkadaşımla, daha doğrusu onun geçmiş takıntısıyla ilgili.
Erkek arkadaşım, ondan önce çok kişiyle konuşmuş olmamdan rahatsız. Onunla birlikteyken hayatımda tabii ki başka kimse olmadı ama öncesinde oldu. Erkek arkadaşım işte bu konuyu çok fazla aklına takıyor, “Evleneceğim kadının böyle bir geçmişi olmamalı” diyor.
Evet, belki çok fazla kişiyi tanıdım ama onun kadar kimseyle yakınlaşmadım. Erkek arkadaşımı gerçekten çok seviyorum.
Geçmiş takıntısı yüzünden bana sosyal medya kullandırmıyor.
Bu arada sürekli eski mesajlarımı bulup bunları başıma kakıyor. Ama hepsi de ondan önceki konuşmalarım.
En son eski bir arkadaşımla yazışmamı gördü, “Bir daha yazma bana... Benden uzaksın, bana kendimi iyi hissettirmiyorsun. Bir yanım seni istiyor, seviyor. Bir yanım istemiyor” dedi.
Bana yardım et abla, onu çok seviyorum, kaybetmek istemiyorum ama çok uzaklaştı benden...
Bitirdi mi tamamen, yoksa geri gelir mi bilmiyorum. Engellemedi de beni... Ne olursun yardımcı ol bana, bir akıl ver.
Bir de bana sürekli “Kendini düzelt, kendini iyi ifade edemiyorsun” diyordu.
Ne demek istiyor, ben ne yapmalıyım?
◊ RUMUZ: GERİ DÖNER Mİ?
YANIT
Sevgili kızım, keşke bana kaç yaşında olduğunu da yazsaydın. Şu erkek arkadaşının aklına takılan geçmişini ben de merak ettim doğrusu.
Çünkü “Çok fazla erkek arkadaşım oldu, ama onunla yakınlaştığım gibi hiçbiriyle yakınlaşmadım” diyorsun.
Anladığım kadarıyla bu erkek arkadaşlar, sadece sosyal medya üzerinden görüştüğün kişiler. Ya da sıradan, yüzeysel arkadaşlıklar, basit flörtler.
Her genç insanın bu tür arkadaşlıkları olabilir.
Okulda, mahallede, aile çevresinde ya da sosyal medyada arkadaş edinmek çok doğal değil mi?
Sanırım öncekilerin hiçbirine bağlanmamışsın, ileri bir arkadaşlık kurmamışsın, muhtemelen hiçbirini gerçek anlamda sevmemişsin.
Erkek arkadaşının bunları ciddiye alması, bu kadar takılması, “Böyle bir geçmişin olmamalıydı” diye seninle ayrılık raddesine gelmesi anlamsız.
Kaldı ki ondan önce gerçek bir flörtün de olabilirdi. Eski arkadaşlıklar yüzünden bu kadar tepki göstermesini anlamak mümkün değil. Üstelik onu gerçekten seviyorsun, kaybetmek istemiyorsun...
Sanırım sen onu ikna etmeyi bilememişsin. Sana “Kendini ifade edemiyorsun, kendini düzeltmelisin” demesi de bir anlamda bunu gösteriyor. Demek ki senden onu ikna etmeni bekliyor. Ama sen bunu yapamıyorsun.
Ona eski arkadaşlarının hayatında hiçbir anlam taşımadığını, hiç iz bırakmadıklarını anlatabilmelisin. Onu sevdiğini, ona değer verdiğini söylemelisin.
Sonuçta onun da sana karşı boş olmadığı ortada...
Biraz sabır ve ikna edici sözlerle onu geri getirebilirsin sevgili kızım...