FBI, hayvan sömürüsünü nitelikli suç kapsamına alıyor

Hiçbir din, hayvana eziyeti hoş görmez. Hayvana eziyet, tüm toplumlarda ahlaki çöküntü yaratır.

Hayvanlar et, kürk, kobay ya da av değildir.

Hepsi de doğal ortamlarında, eziyet görmeden, öldürülmeden, denek olarak kullanılmadan, kürkleri için diri diri soyulmadan, keyif için avlanılmadan yaşama hakkına sahiptir.

Son gelen haberlere göre FBI, hayvanlara yapılan eziyeti, cinayetleri nitelikli suç kapsamına almaya karar verdi. Hayvan hakları savunucuları FBI’ın cinayet ve kundaklama gibi büyük suçlar listesine hayvan zulmünü de ekleme kararını alkışlıyor.

Hayvan Zulümleri, Tekdüzen Suçları Raporlama Programı amaçları doğrultusunda “diğer tüm suçlar” kategorisine dahil edildi. Wisconsin Adalet Bakanlığı Mağdur Hizmetleri Müdürü Jill Karofsky, “Araştırmalar, hayvanlara karşı şiddet uygulayan kişiler ile insanlara zarar veren kişiler arasında benzerlik bulunduğunu gösteriyor” dedi.



Bir kaplanı sırf keyif için öldürüp, sonra da gülerek fotoğraf çektirebiliyorlar...



Wisconsin Humane Topluluğu Başkanı Anne Reed de bu düzenleme ile ilgili şunları söyledi: “Bu karar, hayvan tacizinin ciddiyetini, bireyleri ve büyük toplulukları nasıl etkilediğini tanımada bir toplum olarak kaydettiğimiz ilerlemeyi yansıtıyor.”

Milwaukee’deki Sojourner Aile Barış Merkezi Direktörü Carmen Pitre’nin görüşü ise şöyle: “Hayvan kötüye kullanımı ve aile içi şiddet arasındaki bağlantıyı anlamak, toplumlarımızda mağdurları korumak açısından kritik önem taşıyor.”

Dört çeşit taciz rapor edilecek: Basit veya kaba ihmal, kasıtlı istismar ve işkence, hayvan cinsel istismarı, köpek veya kavga dövüşleri gibi organize istismar.

Bu arada kürk üretimi konusunda bir numarada olan Finlandiya ve Norveç, ulusal hayvan korumacı dernekler, özellikle de Anti-Fur Society tarafından sürekli uyarılıyor.



Çin’de kürkü ve eti için öldürülmeye götürülen köpekler...



Tabii şiddet listesine sırf keyif için avlanmayı da eklemek gerek.

Canlılar arasında sadece insan keyif için bir başka canlıyı öldürüyor, bundan vazgeçmiyor. Avcılık adı verilen bu akıl almaz “sözde spor” ne yazık ki pek çok hayvanın neslini tüketiyor.

Artık tüm dünyada bu tür katliamlara son verilmeli.

Umarız 2018 yılı hayvanlar için de umut ve yaşam hakkı demek olur.

Ülkemizdeki Hayvan Hakları Yasası’nın, hayvanlara yapılan katliamları, eziyetleri, tacizleri ciddi biçimde cezalandıracak şekilde değiştirilmesini yıllardır talep ediyoruz.

Bugünkü durumda sokak hayvanlarının sahipsiz eşya kapsamında olduğunu, suçların da sadece mala zarar verme olarak değerlendirildiğini unutmayın.

◊ Hamiyet Şahin - Hayvan Koruma Gönüllüsü (Kocaeli)

Sokak kedisini ameliyat etmeyi reddettiler

Merhaba, ben MKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencisiyim. Bir arkadaşım dün sokakta açık yarası olan bir kedi bulmuş. Hemen veterinerlik fakültesi kliniğine götürdük. Muayene edildi, 50 lira ücret alındı.

Yara tıraşlanıp açıldı ve sonrasında ameliyat ettirmek isteyip istemediğimizi sordular. Ücretin de 200 lira olacağını söylediler.

Öğrenci olduğumuzu ve üzerimizde o kadar para bulunmadığını söyledik.

Oradaki bir veteriner hekim “Siz dışarıdaki fiyatları bilmiyorsunuz herhalde, gayet uygun ve rektörlüğün belirlediği fiyatlar bunlar” diye bizi tersledi.

O ücreti hemen ödeyemeyeceğimizi, en azından yarayı kapatmalarını rica ettik. Reddettiler. En azından temiz bir spanç vermelerini istedik, onu bile yapmadılar.

Açtıkları yarayı olduğu gibi bıraktılar.

Bu davranışın vicdansızlık olduğunu düşünüyorum.

Bir veteriner hekimin yarayı açıp o şekilde bırakması kabul edilemez.

Bu bir can sonuçta.

Demek ki sokakta yaralı bir can görseler, para gelmeyecek diye geçip gidecekler. Böyle hekimlik olmaz. Ayrıca burada genel olarak öğrenciler yaşıyor.

Fiyatların biraz daha uygun olması gerekir diye düşünüyorum.

◊ RUMUZ: VİCDANSIZLIK

YANIT

Size gönülden katılıyorum sevgili genç dostum. Nasıl ki tüm hekimler eğitimlerini tamamlayınca Hipokrat yemini ediyorlarsa, veteriner hekimler de yemin ediyor. Amaç para kazanmaktan öte bir can kurtarmak.

Ameliyat etmeyi kabul etmemişler, bu üzücü bir olay tabii.

Ama hiç değilse hayvanın yarasına bir pansuman yapıp mikrop kapmasını önleselerdi. Bu açıdan gerçekten üzüntü duydum.

Umarım bu yakarışınızdan etkilenen gerçek hayvan dostu veterinerlerimiz bu kediciği parasız ameliyat etmeyi kabul ederler.

Bu arada kediciğin durumu hakkında bilgi verirseniz sevinirim.