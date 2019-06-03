“Evlilikten korkuyorum” dedi, başkasıyla nişanlandı

İki yıldır birlikte olduğum kişi benden ayrıldı. Sebepsiz yere beni bıraktı ve başkasıyla nişanlandı. “Evlilikten korkuyorum” diyordu, şimdi ise başkasıyla evlilik hazırlıkları yapıyor.
Merhaba Güzin Abla, benim iki yıldır bir ilişkim vardı.
Her şey güzel gidiyordu. Sonra ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum ama ayrıldık.
Bizim ailelerimiz tanışıyor. Zaten kendisine güvenmemin bir nedeni de ailesi. Kendisi zaman zaman “evlilik beni korkutuyor” diyordu. Ama ben evleneceğiz sanıyordum, ta ki bir gün sebepsiz yere benimle muhabbeti kesinceye kadar.
Ne oldu birden anlayamadım. Beni sevdiğini söyleyen, “beni bırakma, ben seni asla bırakmam, inşallah eşim olacaksın” diyen adam tek kelime söylemeden bir anda yok oldu. Bir açıklama yapmadan çekti gitti.
Geçen hafta da kardeşinin Instagram paylaşımında nişanlandığını gördüm.
Hem de bizi başından beri bilen bir kişiyle...
Aslında sevdiğim adam son 1 ayda çok değişmişti bana karşı. Sordum soruşturdum, meğer daha öncesinde bir ilişkisi olmuş onunla. En yakın arkadaşı “Her şey bir anda oldu” dedi.
Bu kadar emek, sevgi, zaman boşa gitti.
Geçen gün ailesiyle aynı ortamda bulunduk. Bana “Nasılsın, nasıl gidiyor” diye sordular ama ilişkiye dair hiçbir şey demediler. O an içimde fırtınalar koptu.
Bazen çok çaresiz hissediyorum kendimi.
Hepsi çok güzel kandırmış beni. Bu haksızlık değil mi? Artık kabul ettim, o zaten benim değilmiş.
Görüyorum ki hiç de olmamış. Söylediklerinin hepsi yalanmış. Tek bildiğim, bu aileyi aslında hiç tanıyamamışım.
◊ Rumuz: Haksızlık değil mi?
YANIT
sevgili kızım, “Anladım ki o benim değilmiş” diyorsun ya, en büyük hatan burada...
İster sevgili olun, ister karı-koca, hiç kimse bir başkasına ait değildir. Her bireyin kendi özgürlüğü vardır.
Onu sahiplenmeye kalkarsan, korkup kaçabilir.
Farkında olmadan ona çok mu baskı yaptın acaba? Zaten korktuğunu söylediği evlilik konusunda onu çok mu sıkıştırdın? Belli ki sevdiğin adamı bir şekilde kendinden uzaklaştırmışsın.
Şu anda nişanlandığı genç hanım eski sevgilisi bile olsa, eğer o seni gerçekten sevmiş ve sana bağlı olsaydı, ona dönmezdi. Hatta hiç yüz vermezdi bile...
Ben bu ilişkinin sonlanmasında senin de hatan olduğunu düşündüm nedense... Evlenmekten korktuğunu bildiğin halde, farkında olmadan ona baskı mı yaptın acaba?
Sonuçta bunca yıllık dert ablası olmanın getirdiği tecrübelerimden edindiğim bilgiler doğrultusunda söyleyebilirim ki; bir ilişki bittiği zaman, bunun artık geri dönüşü olmuyor.
Geri dönülse bile bu sağlıklı olmuyor. Mutlaka bir şekilde o ilişki kopuyor.
Bunun evlilik öncesinde olması senin hayrına bir durum. Aslında şu anda da zaten kesin bir şey yok. Henüz nişanlılar.
Bu evlilik korkusu içindeki genç adam, bakalım o ilişkiyi sonuna kadar götürebilecek mi, yoksa sana yaptığı gibi, onunla da evlenmeyip kaçıp gidecek mi?
“Evlilikten korkuyorum” dedi, başkasıyla nişanlandı
İki yıldır birlikte olduğum kişi benden ayrıldı. Sebepsiz yere beni bıraktı ve başkasıyla nişanlandı. “Evlilikten korkuyorum” diyordu, şimdi ise başkasıyla evlilik hazırlıkları yapıyor.
Merhaba Güzin Abla, benim iki yıldır bir ilişkim vardı.
Her şey güzel gidiyordu. Sonra ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum ama ayrıldık.
Bizim ailelerimiz tanışıyor. Zaten kendisine güvenmemin bir nedeni de ailesi. Kendisi zaman zaman “evlilik beni korkutuyor” diyordu. Ama ben evleneceğiz sanıyordum, ta ki bir gün sebepsiz yere benimle muhabbeti kesinceye kadar.
Ne oldu birden anlayamadım. Beni sevdiğini söyleyen, “beni bırakma, ben seni asla bırakmam, inşallah eşim olacaksın” diyen adam tek kelime söylemeden bir anda yok oldu. Bir açıklama yapmadan çekti gitti.
Geçen hafta da kardeşinin Instagram paylaşımında nişanlandığını gördüm.
Hem de bizi başından beri bilen bir kişiyle...
Aslında sevdiğim adam son 1 ayda çok değişmişti bana karşı. Sordum soruşturdum, meğer daha öncesinde bir ilişkisi olmuş onunla. En yakın arkadaşı “Her şey bir anda oldu” dedi.
Bu kadar emek, sevgi, zaman boşa gitti.
Geçen gün ailesiyle aynı ortamda bulunduk. Bana “Nasılsın, nasıl gidiyor” diye sordular ama ilişkiye dair hiçbir şey demediler. O an içimde fırtınalar koptu.
Bazen çok çaresiz hissediyorum kendimi.
Hepsi çok güzel kandırmış beni. Bu haksızlık değil mi? Artık kabul ettim, o zaten benim değilmiş.
Görüyorum ki hiç de olmamış. Söylediklerinin hepsi yalanmış. Tek bildiğim, bu aileyi aslında hiç tanıyamamışım.
◊ Rumuz: Haksızlık değil mi?
YANIT
sevgili kızım, “Anladım ki o benim değilmiş” diyorsun ya, en büyük hatan burada...
İster sevgili olun, ister karı-koca, hiç kimse bir başkasına ait değildir. Her bireyin kendi özgürlüğü vardır.
Onu sahiplenmeye kalkarsan, korkup kaçabilir.
Farkında olmadan ona çok mu baskı yaptın acaba? Zaten korktuğunu söylediği evlilik konusunda onu çok mu sıkıştırdın? Belli ki sevdiğin adamı bir şekilde kendinden uzaklaştırmışsın.
Şu anda nişanlandığı genç hanım eski sevgilisi bile olsa, eğer o seni gerçekten sevmiş ve sana bağlı olsaydı, ona dönmezdi. Hatta hiç yüz vermezdi bile...
Ben bu ilişkinin sonlanmasında senin de hatan olduğunu düşündüm nedense... Evlenmekten korktuğunu bildiğin halde, farkında olmadan ona baskı mı yaptın acaba?
Sonuçta bunca yıllık dert ablası olmanın getirdiği tecrübelerimden edindiğim bilgiler doğrultusunda söyleyebilirim ki; bir ilişki bittiği zaman, bunun artık geri dönüşü olmuyor.
Geri dönülse bile bu sağlıklı olmuyor. Mutlaka bir şekilde o ilişki kopuyor.
Bunun evlilik öncesinde olması senin hayrına bir durum. Aslında şu anda da zaten kesin bir şey yok. Henüz nişanlılar.
Bu evlilik korkusu içindeki genç adam, bakalım o ilişkiyi sonuna kadar götürebilecek mi, yoksa sana yaptığı gibi, onunla da evlenmeyip kaçıp gidecek mi?