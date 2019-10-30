Evli sevgilim mi bekar talibim mi?

2 yıldır evli bir adamla beraberim. Bunu bilen bekar bir genç de tüm yaşadıklarıma rağmen beni kabul ediyor, benimle beraber olmak istiyor. İkisi arasında sıkışıp kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum.
Sevgili Güzin Abla, çok zor durumdayım. 19 yaşında bekar bir genç kızım. 2 senedir evli bir adamla görüşüyorum.
Birlikte de olduk. İlk zamanlar onu çok seviyordum. Sanırım hâlâ seviyorum ama yaşadıklarım artık ağır geliyor.
Sevgilimin iki çocuğu var, eşini pek sevmiyor ama çocukları yüzünden boşanmak da istemiyor.
Eşi bizi uzun zaman önce öğrendi. Ama sevgilim ona “Ayrıldık” demiş, kadını kandırmış. Çünkü biz en başından bugüne hiç ayrılmadık.
Bana “25 yaşına gel, birlikte yaşamaya başlayacağız, o zaman seni herkese tanıtacağım” diyor, inanmıyorum. Zaten önümüzde yıllar var.
Diğer yandan, kısa süre önce bir başka gençle tanıştım.
Beni gerçekten çok mutlu ediyor.
Ona açık açık “Birlikte olduğum biri var” da dedim. “Ne yaşamış olursan ol, kabul ederim” diye karşılık verdi.
Yeni tanıştığım genç yakında askere gidecek.
Askere gitmeden önce o evli adamla ilişkimi bitirmemi, kendisiyle yeni bir başlangıç yapmamı istiyor.
Hatta “Askerden gelince de aileler tanışır, sözleniriz” dedi.
Güzin Abla, çok zor durumdayım...
İki kişinin arasında kararsız kaldım. Ne yapmalıyım, ne olur bana bir fikir verin, yardım edin.
◊ RUMUZ: İKİ ARADA
YANIT
Sevgili kızım, 2 yıl önce çok yanlış bir yola çıkmışsın ve seni bu yanlıştan döndürmeye çalışan genç adama teşekkür etmelisin.
Bence hiç düşünme bile, o evli adamla tüm ilişkini bir daha geri dönmemek üzere kes ve “Beni mutlu ediyor” dediğin diğer gence elini uzat.
Neden dersen, o evli adamın seninle ciddi bir beraberlik yaşamayacağı ortada.
Sana evlilik sözü vermemiş, vermeyecek de... Bundan emin olabilirsin.
Sana “25 yaşına kadar bekle, ev tutarım, sana iyi bir hayat sağlarım” derken bilmelisin ki seni metres yapmaya hazırlanıyor.
Eşinden de hiçbir zaman ayrılmayacak.
Çünkü bu tip adamlar düzenlerini bozmak istemezler, eşlerini ve çocuklarını asla terk etmezler, edemezler.
Etmesinler de zaten...
Kim bilir kaç yıllık eşini aldatan, ona yalan söyleyen bu adama güvenilir mi?
Bunca yıllık eşine, çocuklarının anasına bunu yapan, sana yapmaz mı sanıyorsun?
Seni 25 yaşından sonra herkese tanıtmaktan söz ediyor, peki seni herkese ne diye tanıtacak?
Seni nasıl küçük düşüreceğini anlayamıyor musun yoksa?
Sonuçta her şeyini, en önemlisi de gururunu ve kendine saygını kaybedeceğinin farkında değil misin?
Ailen bu duruma ne diyecek ayrıca, onları hiç düşünmedin mi?
Bütün bunların farkında değilsin, eminim...
Yoksa bu adamdan hâlâ gerçekten bir şeyler beklemezdin...
Evli sevgilim mi bekar talibim mi?
2 yıldır evli bir adamla beraberim. Bunu bilen bekar bir genç de tüm yaşadıklarıma rağmen beni kabul ediyor, benimle beraber olmak istiyor. İkisi arasında sıkışıp kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum.
Sevgili Güzin Abla, çok zor durumdayım. 19 yaşında bekar bir genç kızım. 2 senedir evli bir adamla görüşüyorum.
Birlikte de olduk. İlk zamanlar onu çok seviyordum. Sanırım hâlâ seviyorum ama yaşadıklarım artık ağır geliyor.
Sevgilimin iki çocuğu var, eşini pek sevmiyor ama çocukları yüzünden boşanmak da istemiyor.
Eşi bizi uzun zaman önce öğrendi. Ama sevgilim ona “Ayrıldık” demiş, kadını kandırmış. Çünkü biz en başından bugüne hiç ayrılmadık.
Bana “25 yaşına gel, birlikte yaşamaya başlayacağız, o zaman seni herkese tanıtacağım” diyor, inanmıyorum. Zaten önümüzde yıllar var.
Diğer yandan, kısa süre önce bir başka gençle tanıştım.
Beni gerçekten çok mutlu ediyor.
Ona açık açık “Birlikte olduğum biri var” da dedim. “Ne yaşamış olursan ol, kabul ederim” diye karşılık verdi.
Yeni tanıştığım genç yakında askere gidecek.
Askere gitmeden önce o evli adamla ilişkimi bitirmemi, kendisiyle yeni bir başlangıç yapmamı istiyor.
Hatta “Askerden gelince de aileler tanışır, sözleniriz” dedi.
Güzin Abla, çok zor durumdayım...
İki kişinin arasında kararsız kaldım. Ne yapmalıyım, ne olur bana bir fikir verin, yardım edin.
◊ RUMUZ: İKİ ARADA
YANIT
Sevgili kızım, 2 yıl önce çok yanlış bir yola çıkmışsın ve seni bu yanlıştan döndürmeye çalışan genç adama teşekkür etmelisin.
Bence hiç düşünme bile, o evli adamla tüm ilişkini bir daha geri dönmemek üzere kes ve “Beni mutlu ediyor” dediğin diğer gence elini uzat.
Neden dersen, o evli adamın seninle ciddi bir beraberlik yaşamayacağı ortada.
Sana evlilik sözü vermemiş, vermeyecek de... Bundan emin olabilirsin.
Sana “25 yaşına kadar bekle, ev tutarım, sana iyi bir hayat sağlarım” derken bilmelisin ki seni metres yapmaya hazırlanıyor.
Eşinden de hiçbir zaman ayrılmayacak.
Çünkü bu tip adamlar düzenlerini bozmak istemezler, eşlerini ve çocuklarını asla terk etmezler, edemezler.
Etmesinler de zaten...
Kim bilir kaç yıllık eşini aldatan, ona yalan söyleyen bu adama güvenilir mi?
Bunca yıllık eşine, çocuklarının anasına bunu yapan, sana yapmaz mı sanıyorsun?
Seni 25 yaşından sonra herkese tanıtmaktan söz ediyor, peki seni herkese ne diye tanıtacak?
Seni nasıl küçük düşüreceğini anlayamıyor musun yoksa?
Sonuçta her şeyini, en önemlisi de gururunu ve kendine saygını kaybedeceğinin farkında değil misin?
Ailen bu duruma ne diyecek ayrıca, onları hiç düşünmedin mi?
Bütün bunların farkında değilsin, eminim...
Yoksa bu adamdan hâlâ gerçekten bir şeyler beklemezdin...