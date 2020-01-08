Evli bir kadınla aldatıyor

Daha yeni evliyim ama eşim evli bir kadınla beni aldatıyor. Bunu da kadının kocasının telefonuyla öğrendim.
Güzin Abla, büyük bir şok yaşıyorum.
Eşimle 2016 yılında birbirimizi severek evlendik
Aramızda hiçbir zaman ciddi bir sürtüşme olmadı.
Eşimin maddi durumu da iyidir. Her şeyin yolunda gittiğini düşünürken , eşim 2017 yılında beni aldatmaya başladı, hem de evli bir kadınla… Üstelik kadının kocası da benimle iletişime geçti; “Kocan yuvamı yıkıyor” dedi. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ardından eşimin telefonunu karıştırdım ve tanımadığım bir kadının birkaç kez mesaj attığını gördüm. Hem de karşılıklı mesajlaşmalardı.
Hatta kadının bir gece önce sabaha karşı saat 3’te, “Geliyor musun? Hadi bekliyorum” yazdığını gördüm. Şimdi ise ne yapacağımı bilemiyorum. Bunu eşimin yüzüne söylemeli miyim? Bu durumda boşanmalı mıyım?
Henüz çocuğumuz yok, böyle bir adamdan çocuk yapılır mı? Yoksa o kadının kocasını arayıp birlikte bir komplo mu kurmalıyız?
Yoksa ben kadını arayıp, kocasının beni aradığını, her şeyden haberim olduğunu söylemeli miyim? Eşimi de aynı şekilde o kadının kocasının her şeyi bildiğini söyleyerek, korkutmalı mıyım? Çok çaresizim ablacığım, lütfen bana yardım et. ◊ Rumuz: Bu nasıl ihanet
YANIT
Sevgili kızım, komplo moplo bunlar filmlerde olan şeyler. Başına dert alırsın. O adam ile karısı bir olup, senin eşini sömürmeye mi karar vermişler bilemeyiz.
Böyle şeyler maalesef her zaman karşılaşılabilen olaylar. Adamın eşini araya sokarak, senin eşinden para sızdırmadığı ne malum? Bugün artık insan eşine bile güvenemiyorsa kime güvenecek?
Önce bu olayı bir araştırmalısın, belki yakın bir arkadaşın sana bu konuda yardımcı olur.
Bu kadının ve eşinin kim olduğu, ne iş yaptığı, nerede oturduğuyla ilgili bilgiler edinmelisin. Ama eşinin şu an baba olmasını düşünmemelisin, ona güvenmemekte haklısın.
Eğer becerebilirsen, olayın gerçek yüzünü görmeden, anlamadan, dinlemeden adama da yüklenmemelisin.
Sabırlı olup gerçekleri öğrenmelisin. Kadını arayıp da olayı bildiğini hissettirmemelisin.
Kadının ya da kocasının telefon numarasından adreslerini bulmak kolay.
Olmazsa tanıdığın bir avukat aracılığıyla bu bilgilere ulaşabilirsin.
Ardından eşine durumu açıklayabilirsin.
Belki de onu sömürdükleri bilgisine ulaşırsan, o zaman çok daha güçlü olarak karşısına çıkabilirsin.
Bütün bunları eşini her şeye rağmen sevdiğini ve kaybetmek istemediğini düşünerek anlatıyorum.
Ama eğer eşinden soğudunsa artık onunla evliliğini yürütmek istemiyorsan o zaman telefonundaki bu bilgilere dayanarak boşanma davası açıp ondan ayrılabilirsin.
Biliyorum bir yuvayı yıkmak hiç kolay değil, ama sonuçta artık güvenemeyeceğin, seni daha evliliğinizin birinci yılında aldatmaya başlayan bir adamla hayatını daha ne kadar yürütebilirsin, bilemiyorum.
Evli bir kadınla aldatıyor
Daha yeni evliyim ama eşim evli bir kadınla beni aldatıyor. Bunu da kadının kocasının telefonuyla öğrendim.
Güzin Abla, büyük bir şok yaşıyorum.
Eşimle 2016 yılında birbirimizi severek evlendik
Aramızda hiçbir zaman ciddi bir sürtüşme olmadı.
Eşimin maddi durumu da iyidir. Her şeyin yolunda gittiğini düşünürken , eşim 2017 yılında beni aldatmaya başladı, hem de evli bir kadınla… Üstelik kadının kocası da benimle iletişime geçti; “Kocan yuvamı yıkıyor” dedi. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ardından eşimin telefonunu karıştırdım ve tanımadığım bir kadının birkaç kez mesaj attığını gördüm. Hem de karşılıklı mesajlaşmalardı.
Hatta kadının bir gece önce sabaha karşı saat 3’te, “Geliyor musun? Hadi bekliyorum” yazdığını gördüm. Şimdi ise ne yapacağımı bilemiyorum. Bunu eşimin yüzüne söylemeli miyim? Bu durumda boşanmalı mıyım?
Henüz çocuğumuz yok, böyle bir adamdan çocuk yapılır mı? Yoksa o kadının kocasını arayıp birlikte bir komplo mu kurmalıyız?
Yoksa ben kadını arayıp, kocasının beni aradığını, her şeyden haberim olduğunu söylemeli miyim? Eşimi de aynı şekilde o kadının kocasının her şeyi bildiğini söyleyerek, korkutmalı mıyım? Çok çaresizim ablacığım, lütfen bana yardım et. ◊ Rumuz: Bu nasıl ihanet
YANIT
Sevgili kızım, komplo moplo bunlar filmlerde olan şeyler. Başına dert alırsın. O adam ile karısı bir olup, senin eşini sömürmeye mi karar vermişler bilemeyiz.
Böyle şeyler maalesef her zaman karşılaşılabilen olaylar. Adamın eşini araya sokarak, senin eşinden para sızdırmadığı ne malum? Bugün artık insan eşine bile güvenemiyorsa kime güvenecek?
Önce bu olayı bir araştırmalısın, belki yakın bir arkadaşın sana bu konuda yardımcı olur.
Bu kadının ve eşinin kim olduğu, ne iş yaptığı, nerede oturduğuyla ilgili bilgiler edinmelisin. Ama eşinin şu an baba olmasını düşünmemelisin, ona güvenmemekte haklısın.
Eğer becerebilirsen, olayın gerçek yüzünü görmeden, anlamadan, dinlemeden adama da yüklenmemelisin.
Sabırlı olup gerçekleri öğrenmelisin. Kadını arayıp da olayı bildiğini hissettirmemelisin.
Kadının ya da kocasının telefon numarasından adreslerini bulmak kolay.
Olmazsa tanıdığın bir avukat aracılığıyla bu bilgilere ulaşabilirsin.
Ardından eşine durumu açıklayabilirsin.
Belki de onu sömürdükleri bilgisine ulaşırsan, o zaman çok daha güçlü olarak karşısına çıkabilirsin.
Bütün bunları eşini her şeye rağmen sevdiğini ve kaybetmek istemediğini düşünerek anlatıyorum.
Ama eğer eşinden soğudunsa artık onunla evliliğini yürütmek istemiyorsan o zaman telefonundaki bu bilgilere dayanarak boşanma davası açıp ondan ayrılabilirsin.
Biliyorum bir yuvayı yıkmak hiç kolay değil, ama sonuçta artık güvenemeyeceğin, seni daha evliliğinizin birinci yılında aldatmaya başlayan bir adamla hayatını daha ne kadar yürütebilirsin, bilemiyorum.