Estetik takıntı mağduruyum

Gayet düzgün bir burnum varken sırf daha iyi görünsün diye sert cisimlerle baskı uygulamaya başladım. Zamanla burnumda bir kemer oluştu. Düzeltmeye çalıştıkça daha da kötü hale geldi. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum.
Merhaba abla... Biliyorsunuz, günümüzde estetik çok öne çıkan bir olgu. İnsanlar sağlıklarıyla ilgili hiçbir sorunları olmadığı halde bıçak altına yatıyor.
Etrafta o kadar çok benzer örnek vardı ki, ben de bir müddet sonra kendimi incelemeye başladım. Özellikle burnumu...
Konu sinir bozucu derecede saçma... Fakat gelin görün ki bana bir çıkar yol sunmanızı isteyecek kadar çıkmazdayım.
Burnumda hiçbir şekil bozukluğu olmamasına rağmen dayatılan güzellik algısına uymaya kalktım. Küçük, düzgün bir burnum varken o kadar çok oynadım ki, bir kemer belirdi burnumda. Bu kemeri düzeltmek için sert cisimlerle can yakmayacak derecede baskı uygulamaya başladım o kemerin üzerine. Birkaç ay bunu devam ettirdim, çünkü bunu yaptıktan hemen sonra aynaya bakınca burnum çok daha güzel görünüyordu. Aptallık ama kendimi alıkoyamıyordum.
Ardından burnumda kocaman bir kemer beliriverdi. Bu sefer onu yok etmek için çabaladım. Şu an burnumdaki kemer sol taraftan yok denecek kadar hafif, ama sağ taraftan çok keskin.
Ameliyat olarak doğal görünümü bozmak istemiyorum. Bir aptallık ettim, ilk dokunduğumda bozulan burnumu düzeltmek için daha fazla bozdum. Amacım aslında ilk haline döndürmekti.
Özgüvenimi yitirdim. Dış görünüşümle gayet mutluyken şimdi değiştirdiğim burnum yüzünden kendimi affedemiyorum. Niye burnuma dokundum ki? Hangi etki altında kaldım ki?
Aslında dert denmeyecek bu saçmalıkla vaktinizi daha fazla almamak için yazımı sonlandırıyorum. Bana cevap verme nezaketini gösterirseniz mutlu olurum.
RUMUZ: SAÇMALADIM
YANIT
Sevgili kızım, satırlarından aklı başında biri olduğun izlenimi edindim. Ama bu yaptığını çok cahilce bulduğumu söylememe izin ver.
Neden ve kimin etkisiyle, üstelik de kendine eziyet ederek burnunu düzeltmeye karar vermişsin, akıl alacak gibi değil.
Aşırı kemerli, kemikli, nefes almayı zorlaştıran burunların düzelttirilmesine söyleyecek sözüm yok. Genellikle psikologlar da sorunlu bir burnun insanın ruh sağlığını bozduğunu, özgüven kaybına yol açtığını söylüyorlar. Bu gibi durumlarda estetik ameliyatları uygun görüyorlar.
Ama sen kendin söylüyorsun, burnun küçük ve düzgünmüş.
Hiçbir şekil bozukluğu yokmuş. İşte siz gençlerin en üzüldüğüm yanlarından biri de bu, kendinizi beğenmiyorsunuz.
Kendinizde mutlaka bir kusur buluyorsunuz. O yüzden de hayatı kendinize zehir ediyor, mutsuz oluyorsunuz.
Sevgili kızım, bu konuda yalnız değilsin. Pek çok genç hanımdan bu tür mektuplar alıyorum. Ama senin tek farkın, tutmuş kim bilir ne eziyetlerle burnunu düzeltmeye kalkışmışsın.
Burnun bu baskılar nedeniyle mutlaka şişmiştir, belki kıkırdağını da zedelemişsindir.
Eminim akıllanmışsındır ve artık bu saçmalığa son verirsin.
Estetik ameliyat olmanı tavsiye etmem elbette ama zaman kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmalısın.
O sana ne yapabileceğini söyleyecektir. Sakın ihmal etme güzel kızım, yaptığın bu baskılar kıkırdağına zarar vermişse soluk alman zorlaşır, bu defa yalnız estetik değil sağlık açısından da sorunlar yaşayabilirsin.
Estetik takıntı mağduruyum
Gayet düzgün bir burnum varken sırf daha iyi görünsün diye sert cisimlerle baskı uygulamaya başladım. Zamanla burnumda bir kemer oluştu. Düzeltmeye çalıştıkça daha da kötü hale geldi. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum.
Merhaba abla... Biliyorsunuz, günümüzde estetik çok öne çıkan bir olgu. İnsanlar sağlıklarıyla ilgili hiçbir sorunları olmadığı halde bıçak altına yatıyor.
Etrafta o kadar çok benzer örnek vardı ki, ben de bir müddet sonra kendimi incelemeye başladım. Özellikle burnumu...
Konu sinir bozucu derecede saçma... Fakat gelin görün ki bana bir çıkar yol sunmanızı isteyecek kadar çıkmazdayım.
Burnumda hiçbir şekil bozukluğu olmamasına rağmen dayatılan güzellik algısına uymaya kalktım. Küçük, düzgün bir burnum varken o kadar çok oynadım ki, bir kemer belirdi burnumda. Bu kemeri düzeltmek için sert cisimlerle can yakmayacak derecede baskı uygulamaya başladım o kemerin üzerine. Birkaç ay bunu devam ettirdim, çünkü bunu yaptıktan hemen sonra aynaya bakınca burnum çok daha güzel görünüyordu. Aptallık ama kendimi alıkoyamıyordum.
Ardından burnumda kocaman bir kemer beliriverdi. Bu sefer onu yok etmek için çabaladım. Şu an burnumdaki kemer sol taraftan yok denecek kadar hafif, ama sağ taraftan çok keskin.
Ameliyat olarak doğal görünümü bozmak istemiyorum. Bir aptallık ettim, ilk dokunduğumda bozulan burnumu düzeltmek için daha fazla bozdum. Amacım aslında ilk haline döndürmekti.
Özgüvenimi yitirdim. Dış görünüşümle gayet mutluyken şimdi değiştirdiğim burnum yüzünden kendimi affedemiyorum. Niye burnuma dokundum ki? Hangi etki altında kaldım ki?
Aslında dert denmeyecek bu saçmalıkla vaktinizi daha fazla almamak için yazımı sonlandırıyorum. Bana cevap verme nezaketini gösterirseniz mutlu olurum.
RUMUZ: SAÇMALADIM
YANIT
Sevgili kızım, satırlarından aklı başında biri olduğun izlenimi edindim. Ama bu yaptığını çok cahilce bulduğumu söylememe izin ver.
Neden ve kimin etkisiyle, üstelik de kendine eziyet ederek burnunu düzeltmeye karar vermişsin, akıl alacak gibi değil.
Aşırı kemerli, kemikli, nefes almayı zorlaştıran burunların düzelttirilmesine söyleyecek sözüm yok. Genellikle psikologlar da sorunlu bir burnun insanın ruh sağlığını bozduğunu, özgüven kaybına yol açtığını söylüyorlar. Bu gibi durumlarda estetik ameliyatları uygun görüyorlar.
Ama sen kendin söylüyorsun, burnun küçük ve düzgünmüş.
Hiçbir şekil bozukluğu yokmuş. İşte siz gençlerin en üzüldüğüm yanlarından biri de bu, kendinizi beğenmiyorsunuz.
Kendinizde mutlaka bir kusur buluyorsunuz. O yüzden de hayatı kendinize zehir ediyor, mutsuz oluyorsunuz.
Sevgili kızım, bu konuda yalnız değilsin. Pek çok genç hanımdan bu tür mektuplar alıyorum. Ama senin tek farkın, tutmuş kim bilir ne eziyetlerle burnunu düzeltmeye kalkışmışsın.
Burnun bu baskılar nedeniyle mutlaka şişmiştir, belki kıkırdağını da zedelemişsindir.
Eminim akıllanmışsındır ve artık bu saçmalığa son verirsin.
Estetik ameliyat olmanı tavsiye etmem elbette ama zaman kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmalısın.
O sana ne yapabileceğini söyleyecektir. Sakın ihmal etme güzel kızım, yaptığın bu baskılar kıkırdağına zarar vermişse soluk alman zorlaşır, bu defa yalnız estetik değil sağlık açısından da sorunlar yaşayabilirsin.