Eski sevgilisi peşimizde!

Güzin Abla, uzun süredir içinden çıkamadığım bir sorunum var. Sevgilimin eski sevgilisi peşimizi bırakmıyor. Bu kadının amacı ne, gerçekten bilmiyorum.

Onlar ayrılalı yakında 2 yıl olacak. Ayrılmayı sevgilim istemiş. Zaten tam anlamıyla ilişki bile değilmiş, birkaç aylık flörtmüş. Ama kadın o zamandan beri peşini bırakmadı adamın. Birlikte oldukları fotoğrafları bile silmedi sosyal medya hesaplarından.

Bazen “Güzel günlerdi...” yazarak tekrar paylaşıyor hatta.

Geçen sene bir kavga sonucu sevgilim mahkemelik olunca, onun için İspanya’dan Türkiye’ye geldi. Tabii ki biz görmedik yüzünü ama Instagram’da “Aramızda geçen bunca şeyden sonra senin için senin ülkendeyim” yazan onlarca fotoğraf paylaştı. Kadın İspanyol. Ama her bayramda benimkine görüntülü tebrik mesajları, videolar atmaya devam ediyor.

Bu arada kendi sevgilisi de var, hatta sürekli tektaşının fotoğrafını paylaşıyor. Buna rağmen sevgilimi, hatta tüm sülalesini ve arkadaşlarını takip ediyor. Bunlar da yetmezmiş gibi hepsinin her fotoğrafını beğenip yorum yapıyor.

İşin kötüsü sevdiğim adamın arkadaşlarının çoğu da onu çok seviyor. Zaman zaman Türkiye’ye gelip bazılarıyla ortak iş yapıyor bu kadın.

Sevgilim ise tepkisiz, umurunda bile değil. Ama ben görünce çıldırıyorum.

Birkaç gün önce gelmiş İstanbul’a. Fotoğraf atıp “Buranın hatırası büyük” falan yazmış. Bugün de bir otelde, yatakta yarı çıplak fotoğraf paylaşıp altına “Memories...” (hatıralar) yazmış. Delireceğim.

Onu sevgilimden uzak tutmak için ne yapabilirim? Engelletmiyorum çünkü o zaman onu dikkate alıyormuşum gibi olur.

RUMUZ: MEMORIES

YANIT

Sevgili kızım, bana kalırsa aslolan sevgilinin onu önemsememesi... Yurtdışındayken belli ki o hanımla bir macera yaşamış, sonra da onu aklından çıkarmış, bitirmiş. Kadının başka sevgilisi olsa bile belli ki terk edilmeyi hazmedememiş. O yüzden sizi sürekli rahatsız etmeye uğraşıyor. Aklınca kendini unutturmama çabasında.

Bu noktada sen çok zekice davranmalısın. Yoksa hiç yoktan sevdiğin adamı kaybedersin.

Bu kadını sorun haline getirirsen, hele hele bunun için adamın başının etini yersen, sürekli onun konusunu açıp yorumlar yapmaya kalkarsan, adamın çoktan kaybettiği ilgisini yeniden canlandırırsın. O kadını unutmuşsa bile, senin bu tavrın onu yeniden düşünmeye zorlar.

Böyle bir oyuna gelmemek için sen de umursamamalısın o mesajları. Hatta okumadan silmeyi başarabilirsen çok iyi olur. Engelletmen gerekirse de engellet ama sonuçta bir şekilde tekrar sevgiline ulaşmayı başarır, çünkü belli ki takıntılı biri.

En iyisi sevdiğin adam gibi yap, hiç umursama, cevap bile verme. Mesajlarını okumadan silin ki amacına ulaşamayacağını anlasın. Gerçekten kendini boş yere huzursuz etmemeli, beraberliğinin keyfini çıkarmalısın.



