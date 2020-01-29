Eşimin başka kadınlara zaafı var

Eşim Almanya’da taksi şoförlüğü yapıyor, ben ise Türkiye’deyim. Onun başka kadınlara zaafı olduğunu hissediyorum. Acaba beni aldatıyor mu?
4 aylık evliyim, eşimle birbirimizi seviyoruz ama onun başka kadınlara karşı zaafı var gibi hissediyorum. Hep başka kadınları övüyor ve onları benden daha çok beğeniyor gibi. Sonra da “Onlara bakmadım” diyor. Bana gelince ise ağzımdan yanlışlıkla bir şey çıksa, “Konuşmalarına dikkat edeceksin” diyor.
Cep telefonundan eski sevgililerinin telefon numaralarını silmeyi bile unutuyor. Bu numaraları kaydediyorum, WhatsApp’ta onlarla denk geliyor mu, diye bakıyorum. Benimle telefonda konuşurken WhatsApp’ta çevrim içi oluyor, hemen ses tonu değişiyor.
“Acaba o esnada başkalarıyla yazışıyor mu?” diye düşünmekten geriliyorum. Sonra da istem dışı ona saldırıyorum.
Her kavgamız başka kadınlar yüzünden. Bana, “Yanlış bir şey yapmıyorum” diyor. Ama başka kadınları imrenir gibi anlatması beni çıldırtıyor. Bu sebeplerden kavga ettiğimizde “Hiçbir ilişkimde kavga etmedim, sadece sende. Abartıyorsun” diye beni suçluyor. Yan yanayken hiç gizli mesaj ya da arama yakalamadım. Ben Türkiye’de yaşıyorum, eşimse Almanya’da taksi şoförü olarak çalışıyor. Beni her gün arar, sorar. Ama ya birileriyle görüşüyorsa. Sonuçta, aramızda mesafeler var. Eğer aldatılıyorsam hayatta tahammül edemem, çünkü sadık bir kadınım. Abla cevap yazarsan çok memnun olurum.
Rumuz: Bilmiyorum
YANIT
Sevgili kızım, “Ah şu kıskançlık” diyeceğim. Çünkü bu anlattıkların hiç de yabancı olduğum bir konu değil.
Son zamanlarda ihanet olayları o kadar çok arttı ki, insanlar aldatılma korkusu ve endişesi içinde yaşıyor. Bir anlamda haksız da değiller ama illa her erkek (ya da kadın) aldatır, aldatıyordur, diye bir şey yok.
Bana kalırsa seni üzen ve eşinden kuşkulanmana neden olan, eşinin senden bu kadar uzakta yaşıyor olması…
Hem de bu kadar yeni evliyken. Umarım bu ayrılık uzun sürmeyecektir. Ya sen onun yanına gideceksin ve hayatınızı orada devam ettireceksinizdir ya da o dönüp işine burada devam ettirecek.
Sonuçta taksi şoförü olarak burada da aynı işi sürdürebilmesi mümkün.
O senin yanında olduğunda da aranızdaki bu gerginlik sona erecektir, diye düşünüyorum.
Çünkü aslında anlattıkların öyle incir çekirdeğini dolduracak şeyler değil. Belki de seni özlüyor, seni kıskandırmak için bu şekilde konuşuyor da olabilir.
Çünkü sonuçta onun da senin gibi, seni kıskanması, senden uzakta senden kuşkulanması ve senin onu kıskanmasını istemesi, böylece aranızdaki ilgi bağını koparmamaya çalışması da söz konusu…
Ben 4 aylık eşinin seni aldattığını düşünmüyorum.
Senden uzakta bile yaşasa, seni gerçekten seviyorsa neden aldatsın. Tamam, genç bir adamın yurtdışında türlü fırsatlarla karşılaşma tehlikesi içinde olması da kadınlara zaaf duyması da mümkün…
Ama bence onu suçlayıp “Ben buna katlanamam” diye söylenip duracağına, bunu bir an önce çözüp, eşinin yanında olmaya bak.
Adamın da başının etini yemekten vazgeç. Sonuçta bir insan başka bir kadını beğenebilir, ondan övgüyle de söz edebilir… Ne olmuş, bu seni aldattığını mı gösterir?
Bak eski sevgililerinin telefonlarını silmeyi unutmuş ama onlarla görüştüğünü gösteren bir şey bulamamışsın.
Zaten bulsaydın, adamın canına okumuştun çoktan.
Eşimin başka kadınlara zaafı var
Eşim Almanya’da taksi şoförlüğü yapıyor, ben ise Türkiye’deyim. Onun başka kadınlara zaafı olduğunu hissediyorum. Acaba beni aldatıyor mu?
4 aylık evliyim, eşimle birbirimizi seviyoruz ama onun başka kadınlara karşı zaafı var gibi hissediyorum. Hep başka kadınları övüyor ve onları benden daha çok beğeniyor gibi. Sonra da “Onlara bakmadım” diyor. Bana gelince ise ağzımdan yanlışlıkla bir şey çıksa, “Konuşmalarına dikkat edeceksin” diyor.
Cep telefonundan eski sevgililerinin telefon numaralarını silmeyi bile unutuyor. Bu numaraları kaydediyorum, WhatsApp’ta onlarla denk geliyor mu, diye bakıyorum. Benimle telefonda konuşurken WhatsApp’ta çevrim içi oluyor, hemen ses tonu değişiyor.
“Acaba o esnada başkalarıyla yazışıyor mu?” diye düşünmekten geriliyorum. Sonra da istem dışı ona saldırıyorum.
Her kavgamız başka kadınlar yüzünden. Bana, “Yanlış bir şey yapmıyorum” diyor. Ama başka kadınları imrenir gibi anlatması beni çıldırtıyor. Bu sebeplerden kavga ettiğimizde “Hiçbir ilişkimde kavga etmedim, sadece sende. Abartıyorsun” diye beni suçluyor. Yan yanayken hiç gizli mesaj ya da arama yakalamadım. Ben Türkiye’de yaşıyorum, eşimse Almanya’da taksi şoförü olarak çalışıyor. Beni her gün arar, sorar. Ama ya birileriyle görüşüyorsa. Sonuçta, aramızda mesafeler var. Eğer aldatılıyorsam hayatta tahammül edemem, çünkü sadık bir kadınım. Abla cevap yazarsan çok memnun olurum.
Rumuz: Bilmiyorum
YANIT
Sevgili kızım, “Ah şu kıskançlık” diyeceğim. Çünkü bu anlattıkların hiç de yabancı olduğum bir konu değil.
Son zamanlarda ihanet olayları o kadar çok arttı ki, insanlar aldatılma korkusu ve endişesi içinde yaşıyor. Bir anlamda haksız da değiller ama illa her erkek (ya da kadın) aldatır, aldatıyordur, diye bir şey yok.
Bana kalırsa seni üzen ve eşinden kuşkulanmana neden olan, eşinin senden bu kadar uzakta yaşıyor olması…
Hem de bu kadar yeni evliyken. Umarım bu ayrılık uzun sürmeyecektir. Ya sen onun yanına gideceksin ve hayatınızı orada devam ettireceksinizdir ya da o dönüp işine burada devam ettirecek.
Sonuçta taksi şoförü olarak burada da aynı işi sürdürebilmesi mümkün.
O senin yanında olduğunda da aranızdaki bu gerginlik sona erecektir, diye düşünüyorum.
Çünkü aslında anlattıkların öyle incir çekirdeğini dolduracak şeyler değil. Belki de seni özlüyor, seni kıskandırmak için bu şekilde konuşuyor da olabilir.
Çünkü sonuçta onun da senin gibi, seni kıskanması, senden uzakta senden kuşkulanması ve senin onu kıskanmasını istemesi, böylece aranızdaki ilgi bağını koparmamaya çalışması da söz konusu…
Ben 4 aylık eşinin seni aldattığını düşünmüyorum.
Senden uzakta bile yaşasa, seni gerçekten seviyorsa neden aldatsın. Tamam, genç bir adamın yurtdışında türlü fırsatlarla karşılaşma tehlikesi içinde olması da kadınlara zaaf duyması da mümkün…
Ama bence onu suçlayıp “Ben buna katlanamam” diye söylenip duracağına, bunu bir an önce çözüp, eşinin yanında olmaya bak.
Adamın da başının etini yemekten vazgeç. Sonuçta bir insan başka bir kadını beğenebilir, ondan övgüyle de söz edebilir… Ne olmuş, bu seni aldattığını mı gösterir?
Bak eski sevgililerinin telefonlarını silmeyi unutmuş ama onlarla görüştüğünü gösteren bir şey bulamamışsın.
Zaten bulsaydın, adamın canına okumuştun çoktan.