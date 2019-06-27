Eşimin annesi bize çok karışıyor

Eşimin ailesi ev hayatımıza çok müdahale ediyor. Eve alacağımız eşyadan gideceğimiz yerlere, her konuda son kararı kendisi vermek istiyor. Bu duruma artık dayanamıyorum.
Güzin ablacığım merhaba... 1.5 yıllık evli bir kadınım.
Eşimle uzun süren beraberliğin ardından evlilik kararı aldık. Evimizde maddi manevi hiçbir problem, anlaşamadığımız ya da uyuşamadığımız hiçbir konu yok. Lakin öyle bir sorun var ki, bu gidişle o yüzden evliliğimizin ikinci yılını göremeyeceğiz!
Konu eşimin annesi. Bunu nasıl başarıyor bilmiyorum ama eşimin fikirlerini, kararlarını sürekli etkiliyor. Diyelim bir akşam herhangi bir konuda karar aldık, her zamanki gibi eşimle aynı fikirdeyiz. Ama yanında olmadığım bir zamanda annesiyle konuşuyor, bir bakıyorum fikri tamamen değişmiş. Bu bir şey satın alma da olabiliyor, gezmeye gitme de...
Annesi evimizde olup bitenleri aşırı derecede merak ediyor, her şeyi öğrenmek istiyor. Bu yüzden her gün 3-4 kez konuşuyorlar. O da yetmiyor, olur olmaz saatlerde mesaj atıyor. Her konuda oğluna kendi fikrini kabul ettirmek istiyor.
Ben bu durumla baş edemiyorum artık. Eşime kaç kez evlendikten sonra anne babaların ikinci planda kalması gerektiğini, evimizde olan biteni ailesine anlatmasının doğru olmadığını anlattım. Hatta psikologların bu konudaki yazılarını buldum, okumasını istedim ama durum değişmiyor, annesi bir türlü yakamızı bırakmıyor. ◊ RUMUZ: ANNE BAĞIMLILIĞI
YANIT
Sevgili kızım, sanki ayrılığı düşünüyormuşsun gibi bir ifade kullanmışsın mektubunda... Sakın ha!
Bu düşünceyi hemen çıkar at kafandan, çünkü böyle bir mutluluğu yakalamak hiç kolay değil.
Madem eşinle her konuda anlaşıyorsunuz, gayet uyumlu bir beraberlik içindesiniz, mutlusunuz ve birbirinizi seviyorsunuz, sırf annesinin bu aşırı merakı ve baskısı nedeniyle ayrılmanız ikiniz için de büyük talihsizlik olur.
Sanırım eşinin annesinden ayrı bir evde yaşıyorsunuz, buna rağmen size ulaşabilmek ve oğlunu etkilemek adına elinden geleni yapıyor. Ama sonuçta senin evin barkın ayrı. Ayrıca benim görüşüme göre ondan daha güçlüsün.
Yapman gereken sevgili kızım, bugüne kadar yaptıklarının tam tersini yapman.
Çünkü bugüne kadar eşinin bu anne bağımlılığını yok etmek için gösterdiğin çabalar pek fayda etmemiş.
Bundan sonra onunla böyle mücadele vermek, her sözüne karşı çıkmak, “Annen bize karışmasın, işimize burnunu sokmasın, bu normal değil” demek yerine, eşini sürekli karşına almayı bırakmalı, taktik değiştirmelisin.
Evliliğini kurtarmak uğruna eşine sanki kayınvalidenin fikirlerine sen de katılıyormuşsun gibi davranabilirsin. İnsanın yuvasının yıkılmaması için yaptığı her şey mubahtır.
Evet, belki biraz numara yapmış olacaksın ama sonunda eşin de bu durumun farkına varacak, annesinin tüm kararlarınıza müdahale etmesinin anlamsızlığını görecektir. Seninle inatlaşmaktan da vazgeçecektir.
Biraz sabır kızım, biraz sabır...
Eşimin annesi bize çok karışıyor
Eşimin ailesi ev hayatımıza çok müdahale ediyor. Eve alacağımız eşyadan gideceğimiz yerlere, her konuda son kararı kendisi vermek istiyor. Bu duruma artık dayanamıyorum.
Güzin ablacığım merhaba... 1.5 yıllık evli bir kadınım.
Eşimle uzun süren beraberliğin ardından evlilik kararı aldık. Evimizde maddi manevi hiçbir problem, anlaşamadığımız ya da uyuşamadığımız hiçbir konu yok. Lakin öyle bir sorun var ki, bu gidişle o yüzden evliliğimizin ikinci yılını göremeyeceğiz!
Konu eşimin annesi. Bunu nasıl başarıyor bilmiyorum ama eşimin fikirlerini, kararlarını sürekli etkiliyor. Diyelim bir akşam herhangi bir konuda karar aldık, her zamanki gibi eşimle aynı fikirdeyiz. Ama yanında olmadığım bir zamanda annesiyle konuşuyor, bir bakıyorum fikri tamamen değişmiş. Bu bir şey satın alma da olabiliyor, gezmeye gitme de...
Annesi evimizde olup bitenleri aşırı derecede merak ediyor, her şeyi öğrenmek istiyor. Bu yüzden her gün 3-4 kez konuşuyorlar. O da yetmiyor, olur olmaz saatlerde mesaj atıyor. Her konuda oğluna kendi fikrini kabul ettirmek istiyor.
Ben bu durumla baş edemiyorum artık. Eşime kaç kez evlendikten sonra anne babaların ikinci planda kalması gerektiğini, evimizde olan biteni ailesine anlatmasının doğru olmadığını anlattım. Hatta psikologların bu konudaki yazılarını buldum, okumasını istedim ama durum değişmiyor, annesi bir türlü yakamızı bırakmıyor. ◊ RUMUZ: ANNE BAĞIMLILIĞI
YANIT
Sevgili kızım, sanki ayrılığı düşünüyormuşsun gibi bir ifade kullanmışsın mektubunda... Sakın ha!
Bu düşünceyi hemen çıkar at kafandan, çünkü böyle bir mutluluğu yakalamak hiç kolay değil.
Madem eşinle her konuda anlaşıyorsunuz, gayet uyumlu bir beraberlik içindesiniz, mutlusunuz ve birbirinizi seviyorsunuz, sırf annesinin bu aşırı merakı ve baskısı nedeniyle ayrılmanız ikiniz için de büyük talihsizlik olur.
Sanırım eşinin annesinden ayrı bir evde yaşıyorsunuz, buna rağmen size ulaşabilmek ve oğlunu etkilemek adına elinden geleni yapıyor. Ama sonuçta senin evin barkın ayrı. Ayrıca benim görüşüme göre ondan daha güçlüsün.
Yapman gereken sevgili kızım, bugüne kadar yaptıklarının tam tersini yapman.
Çünkü bugüne kadar eşinin bu anne bağımlılığını yok etmek için gösterdiğin çabalar pek fayda etmemiş.
Bundan sonra onunla böyle mücadele vermek, her sözüne karşı çıkmak, “Annen bize karışmasın, işimize burnunu sokmasın, bu normal değil” demek yerine, eşini sürekli karşına almayı bırakmalı, taktik değiştirmelisin.
Evliliğini kurtarmak uğruna eşine sanki kayınvalidenin fikirlerine sen de katılıyormuşsun gibi davranabilirsin. İnsanın yuvasının yıkılmaması için yaptığı her şey mubahtır.
Evet, belki biraz numara yapmış olacaksın ama sonunda eşin de bu durumun farkına varacak, annesinin tüm kararlarınıza müdahale etmesinin anlamsızlığını görecektir. Seninle inatlaşmaktan da vazgeçecektir.
Biraz sabır kızım, biraz sabır...