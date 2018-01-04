Eşimin ailesi çocuğumuz olmadığı için beni suçluyor

Sevgili Güzin Abla ben 8 yıllık evli, ama ne yazık ki hâlâ çocuğu olmayan bir genç kadınım.

Eşimle birçok kez doktora gittik, çeşitli yöntemler denedik ama bir türlü başarılı olamadık.

Doktor aslında benim herhangi bir sorunumun olmadığını söyledi.

Tüp bebek yöntemini önerdi ama buna gücümüz yetmez. O çok pahalı bir yöntem.

Sonuçta durumu kabullendik ve bu şekilde de yaşamımızı sürdürüyoruz. Eşim bu konuyu artık pek de sorun etmiyor. Biz böyle de mutluyuz...

Ama eşimin ailesi sürekli çocuğum olmadığı için beni suçluyor.

Kendi aralarında konuşurken “Kısır kadın ne olacak, soyumuzu kuruttu” dediklerini duydum.

Çok üzüldüm...

Eşim ailenin tek erkek çocuğu, 3 tane ablası var ama onların çocuklarını önemsemiyorlar.

Önemli olan erkek evlatlarının çocuğunun olması.

Eşime beni boşaması için baskı yaptıklarını da biliyorum. Bu durum gerçekten beni çok yıprattı. Eşimi seviyorum, onun da beni sevdiğini biliyorum. Biz zaten ailesine karşı çıkıp evlenmiştik. Şimdi bu durumu da eşimin başına kakıyorlar.

Ablacığım ne yapabilirim? Sizin bu konuda bir öneriniz var mı? Bana akıl verin lütfen.

◊ Rumuz: Suç bende mi?

YANIT

Sevgili kızım, ülkemizde bu çağda hâlâ çocuk olmadı mı, hemen kadın suçlanıyor.

Gerçekten büyük haksızlık ama bu konuda aileleri eğitmek sanırım daha çok uzun yıllar alacak.

Bilinçli insanlar bunun yalnızca kadından kaynaklanmadığını, sorunun zaman zaman erkekte olduğunu biliyorlar.

Ama yine de büyük bir kesimde bu yanlış sürüp gidiyor.

Sevgili kızım doktorun da söylediği gibi senin bir sorunun olmadığına göre, sorun eşinde olabilir. Bu da ancak onun da muayeneden ve çeşitli araştırmalardan geçmesi sonunda anlaşılabilir.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, çocuk olmamasının nedeni yüzde 35 oranında erkekten kaynaklanıyor. Ama bunu kabullenen erkek sayısı çok az... Genellikle ne aileler ne de erkek bu durumu kendilerine kondurur.

Sadece kadını doktor doktor gezdirirler. Kendileri doktora başvurup bazı araştırmalar yaptırmayı düşünmezler.

Oysa erkekte sperm sayısının araştırılmasıyla bu durum kolaylıkla anlaşılabilir. Erkekteki bir santimetreküpe düşen spermatozoit sayısı yeterli olmazsa, kadının yumurtasını aşılayamayabilir.

İşte sevgili kızım, bence bunu eşinle paylaş, bir de doktora gitmesi için onu ikna et.

Ama şunu da söyleyeyim ki, bu şekilde de mutluysanız, şansınızı zorlamanın da anlamı yok. Ben tüp bebek yöntemini 6-7 kez deneyip yine de başarılı olamayan çiftler tanıyorum.

Allah vermeyince vermiyor kızım, her işte bir hayır vardır.

CİNSEL HAYATIMIZ KABUSA DÖNDÜ

Sevgili Güzin Abla, 20 yıllık evliyiz. Mutlu bir evliliğimiz vardı, son bir buçuk yıla kadar her açıdan birbirini tamamlayan bir çifttik. Ancak eşimle cinsel yaşamımız onun iktidarsızlığı nedeniyle, bozuldu.

Eşim ilişkiyi sürdüremiyor, genellikle yarıda kesiliyor. Bu durum elbette ki evliliğimizi de etkiliyor. Eşim giderek aksi bir adam oldu.

Evdeki huzur bozuldu. Zaman zaman geceleri geç gelmeye, içki içmeye de başladı.

Bu durumun düzelmesi mümkün mü, henüz ikimiz de genciz.

Eşim 47, bense 44 yaşındayız. Cinsel yaşamımızı sürdürebilmek için ne yapmalıyız?

Eşimin bu iktidar-sızlığı fiziksel bir nedene mi bağlı, yoksa psikolojik midir?

◊ Rumuz: Sorun ne?

YANIT

Sevgili kızım, bu sorulara ben de, “Acaba eşinin hayatında bir başka kadın mı var”, diye ekleyeceğim. Ne yazık ki edindiğim tecrübeler bu soruyu da aklıma getirmiyor değil. Elbette huzurunu bozmak istemem ama, bazen yıllar sonra çiftler arasında böyle cinsel uyumsuzluk başlayabiliyor.

Evlilikte cinsel alanda monotonluk yaşanabiliyor. Araya giren bir başkası da bu durumu daha da belirginleştirebiliyor.

Bu mutlaka eşinin başka bir kadınla ilişki kurduğu anlamına gelmeyebilir. Ama duygusal anlamda da bir başkasına çekilme hissedebilir.

Bu nedenle sana karşı ilgisi azalabilir.

Ayrıca sormadan edemeyeceğim, bu sorun senden kaynaklanmış olabilir mi?

Diyelim ki evlendiğinizden bu yana aşırı kilo aldın mı, kendine iyi bakıyor musun, eskisi gibi cildine, saçlarına giyimine kuşamına özen gösteriyor musun?

Mutfaktan çıkıp yağlı saçlarla, üzerinde yemek kokusuyla mı giriyorsun yatağa?

Mesela diyorum sadece...

Çünkü bu yaşadığınız sorun eşinin seni eskisi kadar çekici bulamıyor olmasından da ortaya çıkabilir.

Eşini razı edebilirsen, cinsel bozukluklar konusunda uzmanlaşmış bir doktora başvurabilir, onun yönlendirmesiyle eşinin tedavi edilmesini isteyebilirsin.

Eşin bir kalp ve damar bozukluğu, dolaşım sistemindeki bir bozukluk, yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi nedenlerden de bu sorunu yaşıyor olabilir.

Bunu da göz önünde bulundurun.

Kısacası kapsamlı bir araştırma yaptırmanızda yarar var.