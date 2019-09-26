Eşimi internette aldattım, pişmanım

Eşimi internet ortamında aldattım. İşin kötüsü mesajlarımı kayınvalidem, görümcem ve oğlum da gördü. Büyük pişmanlık yaşıyorum, bu konuyu eşime açıp açmama konusunda kararsızım.
Ablacım ben 12 yıllık evli, iki çocuk annesi bir kadınım. Eşimi chat’te aldattım, şimdi çok pişmanım.
O kişiyle konuşurken aslında eşimi aldatmak istememiştim ama sözlerine kandım, bir türlü kendimi ondan uzaklaştıramadım.
Görüşemeyeceğimizi, bunun asla olamayacağını söyledim, beni rahat bırakmasını istedim ama bırakmadı. Ben de kendime onunla konuşmaktan alıkoyamadım işte...
Eşimi gerçekten çok seviyorum, buna rağmen nasıl böyle bir gaflete düştüm bilemiyorum. Şimdi çok pişmanım.
O kişiyle bir kere yüz yüze geldim, benimle ilişkiye girmek istedi ancak müsaade etmedim.
En kötüsü, mesajlarımı oğlum ve kayınvalidem gördü, daha sonra da görümcem. Oğlumun karşısında konuşamadım bile. Zaten anlatsam anlamaz, çok küçük daha.
Kayınvalidemle konuştum, pişman olduğumu, o kişiyi aslında hiç sevmediğimi söyledim, beni affetti.
Ancak “Keşke olmasaydı” diye söylendi.
Nasıl yaptım böyle bir hatayı anlamıyorum, içimdeki pişmanlığı bastıramıyorum.
Görümcemle ise hiç konuşamadım, yüzüm yok çünkü... Bakışlarını gördükçe kahroluyorum.
Eşime de hiç kıyamıyorum. Acaba ona söylesem nasıl karşılar...
Söylemeli miyim, ondan da emin değilim, bir yandan ya benden ayrılırsa diye korkuyorum.
Kimseye derdimi anlatamıyorum, aklımı kaçıracağım. Bana yardımcı olur musunuz? Ne yapmalıyım...
◊ RUMUZ: MAVİ
YANIT
Evet kızım, gerçekten çok büyük bir saçmalık yapmışsın. Çocukça bir davranış bu... Bu tür arkadaşlıklar kurduktan sonra bana yazan genç kızları bile azarlıyorum. “İnternet üzerinden kurulan bu ilişkilerden uzak durun” diyorum. Çünkü karşı tarafa güvenilemeyeceğini biliyorum. Kimi evli olduğu halde kendini bekar diye tanıtıyor, kimi para sızdırmak istiyor, kiminin de aklı (senin olayındaki gibi) sadece seks yapmakta...
Hadi diyelim ki onlar genç kız, saf ve tecrübesiz...
İki tatlı söze, bir iltifata kanıveriyorlar.
Sana ne demeli?
İki çocuk annesi, 12 yıllık evli, olgun bir kadınsın. Eşini sevdiğini söylüyorsun ki sana inanıyorum.
Gerçi bu hataya düşen çok kişi var, yalnız değilsin. Aklı başında sandığın, meslek sahibi, olgun insanlar bir de bakmışsın karşısındakinin kim olduğunu bile bilmeden o yazışmaların büyüsüne kapılıvermiş. Ne olduğu belirsiz kişiler, birtakım klişe iltifatlarla, abuk sabuk esprilerle akıllarını başlarından alıvermiş.
Bu konu eğer gerçekten kapandıysa, pişman oldun ve bir daha o kişiyle asla konuşmayacaksan, onu internetteki tüm hesaplarından silersin.
Telefonunu vermemişsindir umarım ama verdinse de telefon numaranı değiştirirsin. Onun sana asla ulaşamayacağı bir konuma gelirsin.
Kayınvalidenle de görümcenle de konuş...
Bunun bir oyun gibi başladığını ama bir tür bağımlılık yarattığını, bundan böyle asla tekrarlanmayacağını söyle.
Eşinin karakterini bilmiyorum. Bu nedenle temkinli konuşuyorum.
Kaldırabilecek gibi biriyse anlat, rahatla.
Ama değilse, sessiz kalman daha hayırlı olur belki de... Şu chat saçmalığı yüzünden yuvanın yıkılmasını ben de istemem.
Eşimi internette aldattım, pişmanım
Eşimi internet ortamında aldattım. İşin kötüsü mesajlarımı kayınvalidem, görümcem ve oğlum da gördü. Büyük pişmanlık yaşıyorum, bu konuyu eşime açıp açmama konusunda kararsızım.
Ablacım ben 12 yıllık evli, iki çocuk annesi bir kadınım. Eşimi chat’te aldattım, şimdi çok pişmanım.
O kişiyle konuşurken aslında eşimi aldatmak istememiştim ama sözlerine kandım, bir türlü kendimi ondan uzaklaştıramadım.
Görüşemeyeceğimizi, bunun asla olamayacağını söyledim, beni rahat bırakmasını istedim ama bırakmadı. Ben de kendime onunla konuşmaktan alıkoyamadım işte...
Eşimi gerçekten çok seviyorum, buna rağmen nasıl böyle bir gaflete düştüm bilemiyorum. Şimdi çok pişmanım.
O kişiyle bir kere yüz yüze geldim, benimle ilişkiye girmek istedi ancak müsaade etmedim.
En kötüsü, mesajlarımı oğlum ve kayınvalidem gördü, daha sonra da görümcem. Oğlumun karşısında konuşamadım bile. Zaten anlatsam anlamaz, çok küçük daha.
Kayınvalidemle konuştum, pişman olduğumu, o kişiyi aslında hiç sevmediğimi söyledim, beni affetti.
Ancak “Keşke olmasaydı” diye söylendi.
Nasıl yaptım böyle bir hatayı anlamıyorum, içimdeki pişmanlığı bastıramıyorum.
Görümcemle ise hiç konuşamadım, yüzüm yok çünkü... Bakışlarını gördükçe kahroluyorum.
Eşime de hiç kıyamıyorum. Acaba ona söylesem nasıl karşılar...
Söylemeli miyim, ondan da emin değilim, bir yandan ya benden ayrılırsa diye korkuyorum.
Kimseye derdimi anlatamıyorum, aklımı kaçıracağım. Bana yardımcı olur musunuz? Ne yapmalıyım...
◊ RUMUZ: MAVİ
YANIT
Evet kızım, gerçekten çok büyük bir saçmalık yapmışsın. Çocukça bir davranış bu... Bu tür arkadaşlıklar kurduktan sonra bana yazan genç kızları bile azarlıyorum. “İnternet üzerinden kurulan bu ilişkilerden uzak durun” diyorum. Çünkü karşı tarafa güvenilemeyeceğini biliyorum. Kimi evli olduğu halde kendini bekar diye tanıtıyor, kimi para sızdırmak istiyor, kiminin de aklı (senin olayındaki gibi) sadece seks yapmakta...
Hadi diyelim ki onlar genç kız, saf ve tecrübesiz...
İki tatlı söze, bir iltifata kanıveriyorlar.
Sana ne demeli?
İki çocuk annesi, 12 yıllık evli, olgun bir kadınsın. Eşini sevdiğini söylüyorsun ki sana inanıyorum.
Gerçi bu hataya düşen çok kişi var, yalnız değilsin. Aklı başında sandığın, meslek sahibi, olgun insanlar bir de bakmışsın karşısındakinin kim olduğunu bile bilmeden o yazışmaların büyüsüne kapılıvermiş. Ne olduğu belirsiz kişiler, birtakım klişe iltifatlarla, abuk sabuk esprilerle akıllarını başlarından alıvermiş.
Bu konu eğer gerçekten kapandıysa, pişman oldun ve bir daha o kişiyle asla konuşmayacaksan, onu internetteki tüm hesaplarından silersin.
Telefonunu vermemişsindir umarım ama verdinse de telefon numaranı değiştirirsin. Onun sana asla ulaşamayacağı bir konuma gelirsin.
Kayınvalidenle de görümcenle de konuş...
Bunun bir oyun gibi başladığını ama bir tür bağımlılık yarattığını, bundan böyle asla tekrarlanmayacağını söyle.
Eşinin karakterini bilmiyorum. Bu nedenle temkinli konuşuyorum.
Kaldırabilecek gibi biriyse anlat, rahatla.
Ama değilse, sessiz kalman daha hayırlı olur belki de... Şu chat saçmalığı yüzünden yuvanın yıkılmasını ben de istemem.