Eşimi aldatmak istemiyorum

4 yıllık evli bir kadınım. Eşimle 1 yıldır aramızda mesafe var, birlikte olamıyoruz. Bu yüzden bazen onu aldatmayı düşünsem de kendime yakıştıramıyor, bunu yapamıyorum. Ben ihanet etmek değil eşimi istiyorum.
Sevgili Güzin Abla, ben 29 yaşında, 4 yıllık evli bir kadınım. Çocuğum yok.
Sorunum belki de birçok evli kadının başına gelen bir olay. Eşimle neredeyse 1 yıldır birlikte olmuyoruz. Oluyoruz ama neredeyse ayda bir. Sebebini eşimden net bir şekilde öğrendim; kilolarım yüzünden benimle birlikte olamıyormuş. Üstelik evlendiğimizde de kiloluydum, sonradan yaşanan bir durum değil bu.
“Seni aldatıyor mu?” derseniz, hayır. İşi ile evi arasında koşan bir insan. Saatinde evindedir, aksi olmamıştır bugüne kadar.
Bu arada ben de çalışıyorum. Kiloluyum ama kendime özen gösteririm. Dışarıda birçok erkeğin ilgisini çeken, beğenilen bir kadınım. Çalışan bir kadın olmama rağmen evimi ve eşimi asla ihmal etmem. Şu anda evliliğimde cinsellik haricinde herhangi bir problemimiz yok.
Eşim de beni seviyor, bunu biliyorum. Hâlâ aynı yatağı paylaşıyor, sarılarak uyuyoruz. Ben eşini arzulayan bir kadınım. Bana göre eşimde de birçok eksik var ama ben onu olduğu gibi kabul ettim ve sevdim.
Ancak zaman zaman eşimi sadece cinsel anlamda aldatmayı düşündüğüm oluyor. Belki beni yadırgayacaksınız ama gerçek bu. Şükür ki bunu yapmadım. Kendime yakıştıramadım.
Ben eşimi istiyorum. Artık ailelerimiz bizden bir bebek bekliyor. Özellikle de eşimin ailesi, kendi evlatlarına doktora gitmesi konusunda baskı yapmaya başladı. Çünkü ben gittim. Kiloluyum ama hamile kalabilirmişim. Aslında eşimin doktora gitmesine de gerek yok çünkü sorunumuz düzenli bir ilişkimizin olmaması.
Kilo vermeye çalışıyorum. Ama aslında benim sorunum düzenli beslenmemek. Bana kilom konusunda yardım edebilir misiniz? ◊ RUMUZ: MAVİ
YANIT
Sevgili kızım, zayıflama konusuna girmeden önce sana söylemek istediğim bir şey var. Bana kalırsa eşinin sana olan tutumunun kilolarınla çok da ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Sana son derece sıcak ve yakın davrandığını söylüyorsun. Aranızdaki tek sorunun cinsellik olduğunu belirtiyorsun. Kaldı ki çok sık olmasa da beraberlik yaşanıyorsa, hamile kalabilirsin. Daha doğrusu kalabilirdin. Bir kadın bir kez yaşanan beraberlikte bile hamile kalabilir. Siz 4 yıldır evliymişsiniz. Sende de bir problem olmadığına göre, hamile kalabilirdin bugüne kadar.
Ailesinin onu doktora gitmesi konusunda zorlaması boşuna değil bence. Sorun eşinde olmalı, o da bu konuda kuşku içinde belli ki... Ve bu yüzden de seni suçlamak kolayına geliyor.
Kilolarına gelince... Bildiğim kadarıyla SGK’ya bağlı hastane ve kliniklerde görevli diyetisyenler bu konuda herkese yardımcı olabiliyor. Ayrıca bazı belediyelerde de diyetisyenler bulunuyor ve kilolu kişilere bedava diyet programı uyguluyor.
İlaç ve takviye dersen, sakın ha derim. Ancak bir doktorun önerebileceği ilaçları kullanabilirsin ki bunların da diyetsiz yarar sağlamayacağını hatırlatırım.
Eşimi aldatmak istemiyorum
4 yıllık evli bir kadınım. Eşimle 1 yıldır aramızda mesafe var, birlikte olamıyoruz. Bu yüzden bazen onu aldatmayı düşünsem de kendime yakıştıramıyor, bunu yapamıyorum. Ben ihanet etmek değil eşimi istiyorum.
Sevgili Güzin Abla, ben 29 yaşında, 4 yıllık evli bir kadınım. Çocuğum yok.
Sorunum belki de birçok evli kadının başına gelen bir olay. Eşimle neredeyse 1 yıldır birlikte olmuyoruz. Oluyoruz ama neredeyse ayda bir. Sebebini eşimden net bir şekilde öğrendim; kilolarım yüzünden benimle birlikte olamıyormuş. Üstelik evlendiğimizde de kiloluydum, sonradan yaşanan bir durum değil bu.
“Seni aldatıyor mu?” derseniz, hayır. İşi ile evi arasında koşan bir insan. Saatinde evindedir, aksi olmamıştır bugüne kadar.
Bu arada ben de çalışıyorum. Kiloluyum ama kendime özen gösteririm. Dışarıda birçok erkeğin ilgisini çeken, beğenilen bir kadınım. Çalışan bir kadın olmama rağmen evimi ve eşimi asla ihmal etmem. Şu anda evliliğimde cinsellik haricinde herhangi bir problemimiz yok.
Eşim de beni seviyor, bunu biliyorum. Hâlâ aynı yatağı paylaşıyor, sarılarak uyuyoruz. Ben eşini arzulayan bir kadınım. Bana göre eşimde de birçok eksik var ama ben onu olduğu gibi kabul ettim ve sevdim.
Ancak zaman zaman eşimi sadece cinsel anlamda aldatmayı düşündüğüm oluyor. Belki beni yadırgayacaksınız ama gerçek bu. Şükür ki bunu yapmadım. Kendime yakıştıramadım.
Ben eşimi istiyorum. Artık ailelerimiz bizden bir bebek bekliyor. Özellikle de eşimin ailesi, kendi evlatlarına doktora gitmesi konusunda baskı yapmaya başladı. Çünkü ben gittim. Kiloluyum ama hamile kalabilirmişim. Aslında eşimin doktora gitmesine de gerek yok çünkü sorunumuz düzenli bir ilişkimizin olmaması.
Kilo vermeye çalışıyorum. Ama aslında benim sorunum düzenli beslenmemek. Bana kilom konusunda yardım edebilir misiniz? ◊ RUMUZ: MAVİ
YANIT
Sevgili kızım, zayıflama konusuna girmeden önce sana söylemek istediğim bir şey var. Bana kalırsa eşinin sana olan tutumunun kilolarınla çok da ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Sana son derece sıcak ve yakın davrandığını söylüyorsun. Aranızdaki tek sorunun cinsellik olduğunu belirtiyorsun. Kaldı ki çok sık olmasa da beraberlik yaşanıyorsa, hamile kalabilirsin. Daha doğrusu kalabilirdin. Bir kadın bir kez yaşanan beraberlikte bile hamile kalabilir. Siz 4 yıldır evliymişsiniz. Sende de bir problem olmadığına göre, hamile kalabilirdin bugüne kadar.
Ailesinin onu doktora gitmesi konusunda zorlaması boşuna değil bence. Sorun eşinde olmalı, o da bu konuda kuşku içinde belli ki... Ve bu yüzden de seni suçlamak kolayına geliyor.
Kilolarına gelince... Bildiğim kadarıyla SGK’ya bağlı hastane ve kliniklerde görevli diyetisyenler bu konuda herkese yardımcı olabiliyor. Ayrıca bazı belediyelerde de diyetisyenler bulunuyor ve kilolu kişilere bedava diyet programı uyguluyor.
İlaç ve takviye dersen, sakın ha derim. Ancak bir doktorun önerebileceği ilaçları kullanabilirsin ki bunların da diyetsiz yarar sağlamayacağını hatırlatırım.