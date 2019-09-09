Eşime olan öfkemden onu aldatmak istiyorum

Eşim sürekli bilgisayar başında, sabaha kadar oyun oynuyor, akşama kadar uyuyor. Öfke kontrolü de yok. Hem çocuğuma hem de eve ben bakıyorum. Bazen sırf eşime olan öfkemden onu aldatmak bile istiyorum.
Ben 25 yaşında, evli ve 6 yaşında oğlu olan bir kadınım.
Görücü usulü ile evlendim.
Eşimin annesi evlenmemizde büyük rol oynadı. Hemen hamile kaldım. Çalıştım, doğum yaptım, çocuğum 2.5 aylıkken istemediğim halde yeniden çalıştırıldım.
Hasta bakıcı olarak gece çalıştım, gündüz oğluma baktım. Fazla tanımadığım insanlara yavrumu emanet ettim. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok yıprandım.
Oğlum 2 yaşındayken kayınvalidemlerin evinden kovuldum. Ailemin yanına gittim. Daha sonra eşim “çok pişmanım” diyerek gelip beni aldı. Annem “gitme kızım” dedi ama oğluma kıyamadım, geri döndüm. 8 ay evde kaldım ama yine çalışmak için zorlandım.
Dayak, küfür, hakaret de bitmedi... Bu arada ayrı eve çıktık. Çalıştığım halde kendi ihtiyaçlarımı karşılayamaz oldum. Eşim sürekli bilgisayar başında, sabaha kadar oyun oynuyor, akşama kadar uyuyor.
Öfke kontrolü de yok.
Bu durumu onunla defalarca konuştum ama beni dinlemiyor. İş beğenmiyor. “İş bul, çalış” dediğimde dayak ve tehditle karşılaşıyorum. Onun yüzünden sürekli borca giriyorum. Şu anda bir tekstil fabrikasında çalışıyorum.
Ev kira, oğlum bu sene 1’inci sınıfa başladı.
Ne yapacağım bilmiyorum.
Bazen sırf eşime olan öfkemden onu aldatmak bile istiyorum. Zaten eşim kişisel bakımına dikkat etmeyen, aynı kıyafeti aylarca giyen özensiz biri. Ama dünyada yüzüm gülmedi, ahiretimi de yakmaktan korkuyorum.
Artık dayanamıyorum abla. Tüm erkek annelerine sesleniyorum, düzelir diye oğullarınızı evlendirip, kızların hayatlarını karartmayın...
Rumuz:
Karadır bahtım kara
YANIT
Sevgili kızım, neden annenle babanın yanına sığınıp, çalışarak çocuğuna bakmayı sürdürmüyorsun.
Sonuçta ona bakan da sensin, evi geçindiren de...
Bu sorumsuz adamdan baba olur mu? “Oğluma kıyamadım, döndüm” diyorsun.
Nesine kıyamadın, anlayamadım. Oğlun böyle bir babayı hak ediyor mu sence?
Kayınvaliden belki düzelir diye onu evlendirmişse, sen de neyi bekliyorsun, eşinin düzeleceğine inanıyor musun gerçekten?
Evet, boşanmak kolay değil elbette, hele bir de çocuk varsa.
Ben her zaman çiftlere, “çocuk yapmadan önce evliliğinizin iyice oturduğundan emin olmalısınız” derim. “Çocuk olduktan sonra da boşanmak için iki kez düşünmelisiniz” diye ikaz ederim.
Ama bazı evliliklerde boşanmak o çocuk için çok daha hayırlıdır.
Böyle bir aile ortamında o masum yavrucağın neler hissettiğini anlayamazsın çünkü.
Bana danışıyorsan eğer, bu adamla evliliğini sürdürme. Neyi bekliyorsun, seni öldürmesini mi?
Ancak aklında bir başkasıyla evlenmek varsa, bir süre için sakın bunu düşünme.
O çocuk kendini koruyabilecek, başkalarından zarar görmeyecek, hakkını arayabilecek hale gelmeden yeniden evlenmemelisin.
Evleneceğin adamın nasıl biri olduğunu bilemezsin.
Ayrıca eski kocan gibi birinin sen evlenmeye kalktığında neler yapacağı hiç belli olmaz...
Eşime olan öfkemden onu aldatmak istiyorum
Eşim sürekli bilgisayar başında, sabaha kadar oyun oynuyor, akşama kadar uyuyor. Öfke kontrolü de yok. Hem çocuğuma hem de eve ben bakıyorum. Bazen sırf eşime olan öfkemden onu aldatmak bile istiyorum.
Ben 25 yaşında, evli ve 6 yaşında oğlu olan bir kadınım.
Görücü usulü ile evlendim.
Eşimin annesi evlenmemizde büyük rol oynadı. Hemen hamile kaldım. Çalıştım, doğum yaptım, çocuğum 2.5 aylıkken istemediğim halde yeniden çalıştırıldım.
Hasta bakıcı olarak gece çalıştım, gündüz oğluma baktım. Fazla tanımadığım insanlara yavrumu emanet ettim. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok yıprandım.
Oğlum 2 yaşındayken kayınvalidemlerin evinden kovuldum. Ailemin yanına gittim. Daha sonra eşim “çok pişmanım” diyerek gelip beni aldı. Annem “gitme kızım” dedi ama oğluma kıyamadım, geri döndüm. 8 ay evde kaldım ama yine çalışmak için zorlandım.
Dayak, küfür, hakaret de bitmedi... Bu arada ayrı eve çıktık. Çalıştığım halde kendi ihtiyaçlarımı karşılayamaz oldum. Eşim sürekli bilgisayar başında, sabaha kadar oyun oynuyor, akşama kadar uyuyor.
Öfke kontrolü de yok.
Bu durumu onunla defalarca konuştum ama beni dinlemiyor. İş beğenmiyor. “İş bul, çalış” dediğimde dayak ve tehditle karşılaşıyorum. Onun yüzünden sürekli borca giriyorum. Şu anda bir tekstil fabrikasında çalışıyorum.
Ev kira, oğlum bu sene 1’inci sınıfa başladı.
Ne yapacağım bilmiyorum.
Bazen sırf eşime olan öfkemden onu aldatmak bile istiyorum. Zaten eşim kişisel bakımına dikkat etmeyen, aynı kıyafeti aylarca giyen özensiz biri. Ama dünyada yüzüm gülmedi, ahiretimi de yakmaktan korkuyorum.
Artık dayanamıyorum abla. Tüm erkek annelerine sesleniyorum, düzelir diye oğullarınızı evlendirip, kızların hayatlarını karartmayın...
Rumuz:
Karadır bahtım kara
YANIT
Sevgili kızım, neden annenle babanın yanına sığınıp, çalışarak çocuğuna bakmayı sürdürmüyorsun.
Sonuçta ona bakan da sensin, evi geçindiren de...
Bu sorumsuz adamdan baba olur mu? “Oğluma kıyamadım, döndüm” diyorsun.
Nesine kıyamadın, anlayamadım. Oğlun böyle bir babayı hak ediyor mu sence?
Kayınvaliden belki düzelir diye onu evlendirmişse, sen de neyi bekliyorsun, eşinin düzeleceğine inanıyor musun gerçekten?
Evet, boşanmak kolay değil elbette, hele bir de çocuk varsa.
Ben her zaman çiftlere, “çocuk yapmadan önce evliliğinizin iyice oturduğundan emin olmalısınız” derim. “Çocuk olduktan sonra da boşanmak için iki kez düşünmelisiniz” diye ikaz ederim.
Ama bazı evliliklerde boşanmak o çocuk için çok daha hayırlıdır.
Böyle bir aile ortamında o masum yavrucağın neler hissettiğini anlayamazsın çünkü.
Bana danışıyorsan eğer, bu adamla evliliğini sürdürme. Neyi bekliyorsun, seni öldürmesini mi?
Ancak aklında bir başkasıyla evlenmek varsa, bir süre için sakın bunu düşünme.
O çocuk kendini koruyabilecek, başkalarından zarar görmeyecek, hakkını arayabilecek hale gelmeden yeniden evlenmemelisin.
Evleneceğin adamın nasıl biri olduğunu bilemezsin.
Ayrıca eski kocan gibi birinin sen evlenmeye kalktığında neler yapacağı hiç belli olmaz...