Eşimden beklediğim sevgiyi göremiyorum

Güzin Abla merhaba, yeni evli sayılırım. Geçen yıl mayıs ayında evlendik fakat 2009’dan beri eşimle flört dönemimiz oldu. Şimdi bir şeyler yanlış gidiyor. Sorunun ne olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum.

Aşkla evlendik ama aramızdaki tutku zamanla azalmış gibi hissediyorum. Sevgililik dönemimiz çok uzun sürdü. Bu süreçte ikimiz de çok fazla yıprandık. Çok fazla şey yaşadık iyi ya da kötü.

Şimdi bir bakıyorum, hiçbir şey düşündüğüm gibi değil. Eşimden beklediğim sevgiyi, şefkati göremiyorum. Ben aramızdaki tutkuyu sıcak tutabilmek için elimden geleni yaptım. Ama olmadığını görüyorum. Daha ne yapmalıyım Güzin Abla? Bu arada eşim Akrep burcu, ben ise Başak burcuyum... Bu da belki bizim hakkımızda fikir edinmene yardımcı olur...

Rumuz: Kişisel,

YANIT

Haklı olabilirsin güzel kızım, uzun bir flört döneminiz olmuş. Bu da ister istemez ilişkinizi yıpratmış. Bu yıllar içinde mutlaka ayrılıklar, kıskançlıklar, bir dargın bir barışık geçirdiğiniz zamanlar olmuştur. İşte bu, ilişkide olumsuz etkiler yaratmıştır belki de. Üstelik bana sevdiğin adamın Akrep burcu, senin ise Başak burcu olduğunuzu söylüyorsun.

Ben bu konuda uzman olmasam da, sadece her kadın kadar burçlarla ilgilenmişimdir. Bu konuda da okuyup, öğrendiğim kadarıyla Akrep burcu erkeği intikamcıdır. Sert bir yapısı vardır ve üzüldüğünde bunu unutmaz, karşısındakini de mutlaka üzmek ister.

Ancak Akrep ve Başak ilişkisinde inanılmaz bir çekim de vardır. Duygusal karakteri ile her zaman uyumlu olmaya çalışan Başak kadını, Akrep’i üzmeden ilişkiyi yürütebilecek nadir burçlardandır.

İletişim kurması oldukça zor olan Akrep erkeği iletişimi kurduktan sonra ise tamamen bağlılık gösterir. Akrepler girdikleri hayatlarda unutulmaz izler bırakırlar. Bir Akrep, kendisine yapılan yanlışı asla affetmez. Bakımlı ve dikkat çekici Başak ile tutkulu Akrep’in ilişkisi fırtınalı geçse de güzeldir.

Her ikisi de mutlu insanlardır ve hayattan keyif almayı becerirler. Yine de Başak’ın, Akrep burcu insanının güvenini kazanması çok önemlidir.

Akrep burcunda biri, sevgilisinin aynı zamanda sırdaşı da olmasını ister. Yani sevgili kızım, eşinin aynı zamanda arkadaşı, dostu da olmalısın. Onun bu beklentilerini karşılayabilmelisin. Zaman zaman paranoyaklaşırsa bu tavırları sana anlamsız gelebilir, bu yüzden korkabilirsin hatta.

Fazlasıyla kıskanç bir erkekle karşı karşıya olduğunu unutmamalısın. Bu yüzden onu asla kıskandırmamalısın. Her şeyden önce güvenini kazanmak için çaba göstermelisin. Sen ayakları yere basan ve kendini koruyabilen insanlardansın. Bu nedenle her şeye rağmen ilişkinizi olumlu yönde yönetebileceğini düşünüyorum.

Köpeğimden ayrılmak istemiyorum

Merhaba, 3 ay önce bir sokak köpeği sahiplendim. Yazlığa da onu yanımda götüreceğim. Fakat uçak veya otobüs şirketlerine asla güvenmediğim ve bu açıdan pek çok acı vaka bildiğim için köpeğimi nasıl götüreceğimi bilmiyorum.

Bazı hayvansever derneklerin bu konuda yardımcı olduğunu, bir de bazı şirketlerin böyle bir hizmeti verdiğini öğrendim. Varsa deneyimleriniz veya farklı önerilerinizi almak isterim.

Köpeğimden ayrılmak istemiyorum, onu bırakırsam zehirlenerek öldürülme ya da darp edilme ihtimali çok yüksek. Lütfen yardımcı olun.

Rumuz: Acil yardım

YANIT

Bu konuda çok haklısınız sevgili hayvansever okurum. Uçakta hayvanları bagajların konduğu bölümde taşıdıklarında hayvanların soğuktan ya da havasızlıktan telef olduklarını okumuştum.

Otobüs firmalarının çoğu da hayvan taşımak istemiyor. Üstelik hiç de sağlıklı bir ortamda taşınmıyorlar.

Ben her yaz Datça’ya gidip dönerken kendi otomobilimle götürüyorum onları. Ama pek de kolay olmuyor açıkçası. Bu konuyu bazı derneklere de danıştım ve öğrendiğim kadarıyla internetten bulunabilen bir transfer firması, kedi ve köpekleri kazasız belasız taşıyabiliyormuş.

Biraz uzun sürse de sonuçta sağ salim dostlarınıza kavuşturuyorlar sizi. Yavru kedileri bile taşıyorlarmış. Ben hiç kullanmadım, ama kullananların tavsiyelerini okudum. Çok memnun kalmışlardı, kapıya kadar gelip alıyorlar ve adrese teslim ediyorlarmış. Bence yeni köpeğinizi bu şekilde rahatça gideceği yere kadar ulaştırabilirsiniz.