Eşim yıllarca beni kandırmış

16 yıllık eşimin evlenmeden önce bir başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrendim. Telefonu ve sosyal medya kayıtlarına bakınca bu kez 3 senedir devam eden yeni bir flörtü olduğunu fark ettim.
Merhaba Güzin Abla ben 42 yaşında, 16 yıllık evli bir erkeğim. Eşimin benden önce sevgilisi olduğunu ve her türlü birliktelik yaşayıp evlilikten döndüklerini daha yeni öğrendim. Bunu öğrenince eşimin telefon ve sosyal medya kayıtlarına baktım.
Bu kez de yaklaşık 3 senedir devam eden başka bir flörtü olduğunu fark ettim. Şimdiye kadar böyle şeylere ihtimal vermezdim. Dünyam başıma yıkıldı. İki çocuğumuz var.
Eşime güvenim kayboldu. 1.5 senedir sık sık tartışıyoruz...
Eşim toplum içinde biraz rahat davranır.
Ama bu kadar rahat olacağı hiç aklıma gelmedi.
Hâlâ neden böyle olduğunum anlayamıyorum. Beni ilk gece bekâreti konusunda nasıl yanılttığını da anlayamamışım zaten...
Düşünün ki bir erkek, karısını çok seviyor ama tesadüfen bir gün eşinin başkalarıyla ilişkisi olduğunu, ona yalan söylediğini öğreniyor.
Maddi durumum iyi.
Eşim beni bırakmak istemiyor, flörtü de kabul etmiyor. Sadece eski sevgilisini ve bana bu konuda yalan söylediğini itiraf ediyor. Ona güvenim sarsıldı, ne yapayım ben şimdi?
Yardım edin lütfen.
Bir psikoloğa mı gideyim?
◊ Rumuz: Derbeder
YANIT
Sevgili oğlum, belli ki yaşadığın bu şok seni çok sarsmış. Eşinin bunca yıl sonra sana yalan söylemiş olduğunu, hatta halen de bir yalanın içinde olduğunu öğrenmen hiç de hoş değil elbette.Sevgili oğlum, belli ki yaşadığın bu şok seni çok sarsmış. Eşinin bunca yıl sonra sana yalan söylemiş olduğunu, hatta halen de bir yalanın içinde olduğunu öğrenmen hiç de hoş değil elbette.Ancak sana şunu söylemeliyim, eski sevgilisini inkâr etmemiş. Sadece bunu sana söylemekten kaçınmış olabilir. Çünkü biliyorsun, ülkemizde erkekler, kendileri daldan dala atlarlar ama evlenecekleri kızların ilki olmak isterler. Onların hayatında daha önce bir başkası olma ihtimaline katlanamazlar. Bilmiyorum, belki sen onlardan biri değilsindir. Ama evlendiğin kadın bunu bilemezdi. Sana yalan söylememiş ama senden geçmişini saklamış olabilir.Şimdi bu olayın seni şu anda aldattığını düşünmeni gerektirecek bir bağlantısı olduğunu sanmıyorum. Sosyal medyada gördüğün yazışmaların ne derece ciddi olduğunu bilebilir misin? Pek çok sosyal medya kullanıcısı gibi, eşin de sadece eğlenmek için, hiç tanımadığı, önem vermediği, ciddi olmayan bir sanal arkadaş edinmiştir büyük ihtimalle. Zaten sana ilk flörtünü itiraf etmiş ama şu evliliğiniz sırasında yaşadığını düşündüğün ilişkiyi asla kabul etmemiş. Bence de doğru söylüyor. Bu kadar yıllık eşin, çocuklarının annesi, seni aldatmayı göze almış olamaz. En azından çocuklarını düşünürdü. Eşinin sosyal medyadaki arkadaşlarını araştırabilir, bu kuşkulandığın kişi hakkında da bilgi edinebilirsin. Ben samimi olarak ciddi bir ilişki kurmuş olacağını düşünmüyorum oğlum. Sadece bir kuşku yüzünden yuvanı bozmamalısın.İstersen eşinle birlikte bir psikoloğun yardımına da başvurabilirsiniz tabii...
Eşim yıllarca beni kandırmış
16 yıllık eşimin evlenmeden önce bir başkasıyla ilişkisi olduğunu öğrendim. Telefonu ve sosyal medya kayıtlarına bakınca bu kez 3 senedir devam eden yeni bir flörtü olduğunu fark ettim.
Merhaba Güzin Abla ben 42 yaşında, 16 yıllık evli bir erkeğim. Eşimin benden önce sevgilisi olduğunu ve her türlü birliktelik yaşayıp evlilikten döndüklerini daha yeni öğrendim. Bunu öğrenince eşimin telefon ve sosyal medya kayıtlarına baktım.
Bu kez de yaklaşık 3 senedir devam eden başka bir flörtü olduğunu fark ettim. Şimdiye kadar böyle şeylere ihtimal vermezdim. Dünyam başıma yıkıldı. İki çocuğumuz var.
Eşime güvenim kayboldu. 1.5 senedir sık sık tartışıyoruz...
Eşim toplum içinde biraz rahat davranır.
Ama bu kadar rahat olacağı hiç aklıma gelmedi.
Hâlâ neden böyle olduğunum anlayamıyorum. Beni ilk gece bekâreti konusunda nasıl yanılttığını da anlayamamışım zaten...
Düşünün ki bir erkek, karısını çok seviyor ama tesadüfen bir gün eşinin başkalarıyla ilişkisi olduğunu, ona yalan söylediğini öğreniyor.
Maddi durumum iyi.
Eşim beni bırakmak istemiyor, flörtü de kabul etmiyor. Sadece eski sevgilisini ve bana bu konuda yalan söylediğini itiraf ediyor. Ona güvenim sarsıldı, ne yapayım ben şimdi?
Yardım edin lütfen.
Bir psikoloğa mı gideyim?
◊ Rumuz: Derbeder
YANIT
Sevgili oğlum, belli ki yaşadığın bu şok seni çok sarsmış. Eşinin bunca yıl sonra sana yalan söylemiş olduğunu, hatta halen de bir yalanın içinde olduğunu öğrenmen hiç de hoş değil elbette.Sevgili oğlum, belli ki yaşadığın bu şok seni çok sarsmış. Eşinin bunca yıl sonra sana yalan söylemiş olduğunu, hatta halen de bir yalanın içinde olduğunu öğrenmen hiç de hoş değil elbette.Ancak sana şunu söylemeliyim, eski sevgilisini inkâr etmemiş. Sadece bunu sana söylemekten kaçınmış olabilir. Çünkü biliyorsun, ülkemizde erkekler, kendileri daldan dala atlarlar ama evlenecekleri kızların ilki olmak isterler. Onların hayatında daha önce bir başkası olma ihtimaline katlanamazlar. Bilmiyorum, belki sen onlardan biri değilsindir. Ama evlendiğin kadın bunu bilemezdi. Sana yalan söylememiş ama senden geçmişini saklamış olabilir.Şimdi bu olayın seni şu anda aldattığını düşünmeni gerektirecek bir bağlantısı olduğunu sanmıyorum. Sosyal medyada gördüğün yazışmaların ne derece ciddi olduğunu bilebilir misin? Pek çok sosyal medya kullanıcısı gibi, eşin de sadece eğlenmek için, hiç tanımadığı, önem vermediği, ciddi olmayan bir sanal arkadaş edinmiştir büyük ihtimalle. Zaten sana ilk flörtünü itiraf etmiş ama şu evliliğiniz sırasında yaşadığını düşündüğün ilişkiyi asla kabul etmemiş. Bence de doğru söylüyor. Bu kadar yıllık eşin, çocuklarının annesi, seni aldatmayı göze almış olamaz. En azından çocuklarını düşünürdü. Eşinin sosyal medyadaki arkadaşlarını araştırabilir, bu kuşkulandığın kişi hakkında da bilgi edinebilirsin. Ben samimi olarak ciddi bir ilişki kurmuş olacağını düşünmüyorum oğlum. Sadece bir kuşku yüzünden yuvanı bozmamalısın.İstersen eşinle birlikte bir psikoloğun yardımına da başvurabilirsiniz tabii...