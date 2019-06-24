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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Eşim sürekli başka kadınlara bakıyor

24 Haziran 2019

Eşim benim yanımda sürekli başka kadınlara bakıyor. O her başkasına baktığında kendimi küçük düşürülmüş, aşağılanmış hissediyorum.

Merhaba Güzin Abla, ben 19 yaşındayım. Eşim ise 23 yaşında ve bir de 1.5 aylık oğlumuz var. Erken yaşta evlenmek zorunda kaldım. Eşimin bana olan sevgisinden şüphem yok.

Belki beni eşi olarak sevmiyordur, belki âşık değildir. Bilmiyorum ama en azından insan olarak sevdiğine eminim.

Böyle düşünmemin sebebi, eşimin sürekli başka kadınlara bakması... Bir kere bakıp geçse bunu anlarım, çünkü istemsizce benim de gözüm bazen başka erkeklere takılabiliyor. Ama eşim kızlara defalarca dönüp bakıyor, hatta bazılarıyla bakışıyor.

Bir kere bir akrabamıza bile yaptı bunu. Beni en çok yaralayan, da o oldu. Dışarıdaki insanlar bilmiyor evli olduğunu.

O her başkasına baktığında kendimi küçük düşürülmüş, aşağılanmış hissediyorum.

Eşimle defalarca konuştum. Bazen kavga ettim, bazen ağladım, bazen anlatmaya çalıştım. Bana her defasında paranoyak olduğumu, böyle bir şeyin olmadığını, beni asla aldatmayacağını söyledi.

Bu durumu hamileyken fark ettim. Çevremdeki insanlar da hamilelik psikolojisiyle böyle düşündüğümü söylüyorlardı.

Doğumdan iki hafta sonra eski kiloma döndüm. Güzel bir kadınım. Çevrem tarafından beğenilen biriyim. Eşime karşı ilgiliyim, sadece o istiyor diye ailesiyle yaşıyorum. Ama yine de onun gözü dışarıda. Yaşına vereyim, düzelir belki diyorum ama olmuyor.

Huyu değişmiyor. Boşanmak, oğlumu da alıp gitmek istiyorum. Ama boşanırsam arkamda olacak, beni destekleyecek kimsem yok.

Çaresizim. Eşimi de seviyorum ama çok mutsuzum. Onunla dışarı çıkmak istemiyorum. Başkalarına baktığını görmeyeyim en azından diyorum.

Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana yardımcı ol lütfen Güzin Abla, dayanacak halim kalmadı artık.

Rumuz: Umurunda mı?

YANIT

Buna benzer o kadar çok mektup alıyorum ki... Genç erkekler evleniyor, ama gözleri hâlâ dışarıda mı kalıyor? Belki de... Bu biraz da çok genç evlenip çocuk sahibi olmaktan ve tecrübesizlikten kaynaklanıyor olabilir.
Ama bak sen de söylüyorsun, “benim de arada bir gözüm kayıyor, başka erkeklere bakıyorum” diyorsun.
Gördüğün gibi, işte senin de bir art niyetin, bir amacın yok. Onun da aslında hiç farkında olmadan, alışkanlık nedeniyle kızlara baktığını düşünsen, onu hoş görebilirsin değil mi?
Sana paranoya yaptığını söylerken belki de samimidir... İkiniz de o kadar gençsiniz, o kadar erken yaşta evlenmiş ve anne-baba olmuşsunuz ki, bu tür sorunları yaşamanız çok normal. Çünkü ikiniz de hâlâ o olgunluğa erişmemiş durumdasınız.
Eşine karşı tavır almamanı, bunu zamanla atlatacağınızı, eşinin de giderek akıllanacağını ve bu çocuksu davranışından vazgeçeceğini söylemeliyim sana.
Eğer sırf bu yüzden yuvanı yıkarsan, yazık olur, sevgili kızım.
Ben yıllardır yuvaları yıkan o kadar çok ağır sorunlarla karşılaştım ki... Senin eşin onların yanında o kadar saf kalıyor ki...

 

 

 

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