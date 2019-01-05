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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Eşim sosyal medyada eski sevgilisini takip ediyor

5 Ocak 2019

Evleneli sadece 3 hafta oldu. Eşimin bilgisayarında eski sevgilisiyle olan fotoğraflarını buldum. Üstelik onu hâlâ sosyal medyada takip ediyor.

Merhaba Güzin Abla, eşimle 1 yıl süren flörtün ardından evlendik. Evleneli sadece 3 hafta oldu...
Sevgililikte de, evlilik sürecinde de aramızda ufak tefek tartışmalar dışında hiç problem yaşanmadı. Eşimin benden önce 8 senelik çok problemli bir ilişkisi olmuş. Hatta 8 sene boyunca eşimin sabrıyla yürümüş.
Bir gün eşimin bilgisayarında eski sevgilisiyle olan fotoğraflarını buldum. Önce silmeyi unutmuştur diye düşündüm ama sonra eşimin kadını sosyal medyada hâlâ takip ettiğini fark ettim.
Eşime “neden takip ediyorsun?” diye sordum. “Sebebi yok. Ben seni seviyorum, eskiye dair içimde bir şey yok” diye yanıt verdi. “Ben yapsam ne hissedersin” dedim. Bana hak verdi ama bu kadar.
Üstelik sosyal medyadaki geçmiş aramalarını ben görmeden sildi. Demek ki sürekli profilini aratıyormuş...
Biz nişanlanacağımız zaman da eski sevgilisi eşime mesaj atmıştı. Eşim, o mesajlara “Sen işine bak” diye yanıt verdiğini söylemişti ama şu an buna inanamıyorum. Güvenimi çok sarstı. “Çivi çiviyi söker” dedikleri, ikinci çivi gibi hissediyorum kendimi.
◊ Rumuz: Eski sevgili

YANIT

Kendine haksızlık ediyorsun sevgili kızım. Kendini küçümseme, 8 yıllık bir ilişkiden sonra adam seni istemiş, seni seçmiş. Belli ki o kadınla yaşadığı sorunlardan bıkmış, usanmış. Eğer isteseydi onunla evlenebilirdi. Bak seni 1 yıldır tanıdığı halde seninle evlenmiş, seni sevmiş, belli ki artık o kadının dışında bir hayatı olsun istemiş.
Hâlâ o kadını sosyal medyada izlemesine gelince, anlattığına göre, kadın belli ki onu bırakmak istemiyor. Eşin de onu izlemek, ne yaptığını görmek istiyor. Bu biraz sizin güvenliğiniz için olabileceği gibi, biraz da eski alışkanlığı nedeniyle de olabilir. Zaman zaman insanlar duygusal anlamda kopmuş olsalar da, eski sevgililerden bir anda sıyıramazlar kendilerini. Bu zamanla olacaktır.
Bence endişe etmemelisin, onun seni sevdiğine ve seni seçtiğine inan, yeter. Boş yere kuşkularınla evliliğini tehlikeye sokma. Yuvanı bozma, eşini bunaltma. İlk önceleri bu sorgulamanı, güvensizliğini anlayışla karşılasa da bunu uzatırsan, bıkabilir. Zaten 8 yıllık sorunlu bir ilişkisi olmuş. Sende büyük ihtimalle huzur bulmuş, seninle rahat etmiş. Bırak böyle kalsın.

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