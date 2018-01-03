Eşim “Seni asker arkadaşım gibi görüyorum” dedi

38 yaşında, 17 yıllık evli ve 3 çocuk annesi bir kadınım. Eşim beni evliliğimizin ilk yıllarından itibaren sürekli aldattı. Öyle ki o kadınlar arasında en yakın kız arkadaşım bile vardı! Aynı evde otursak da birbirimizden nefret ediyoruz. Hatta eşim “Sen de kadın mısın! Artık seni askerlik arkadaşım gibi görüyorum” diye hakaretler ediyor.

Sevgili Güzin abla; ben 38 yaşında, 17 yıllık evli ve 3 çocuk annesi bir kadınım. Eşim beni evliliğimizin ilk yıllarından itibaren sürekli aldattı. Öyle ki o kadınlar arasında en yakın kız arkadaşım bile vardı!

Ama ben bir türlü cesaret edip boşanamadım. Kendi kendimi yedim durdum. Zaman zaman dayanamayıp tartışmalar çıkardım. Bu tartışmaların sonunda dayak yediğim de oldu.

Aslında çok istesem de boşanamıyordum. Çünkü ne bir mesleğim, ne de çalışmak için imkanım vardı. Üç çocukla babamın evine dönmem de söz konusu olamazdı. Olanları sineye çekip oturmaktan başka çıkar yol bulamadım.

Çocuklarım biraz büyüdükten sonra iş buldum çok şükür. Yaklaşık beş yıldır çalışıyorum. Kendime göre hayatıma bir yön verebildim. Ama hâlâ boşanmadım.

Benim durumum şu: Genç yaşta duygularım köreldi, ne eşimi ne de bir başkasını sevebiliyorum artık. Kimseye güvenemiyorum. Sadece çocuklarım için yaşıyorum. Herkesten uzaklaştım, içime kapandım.

Hayatım boyunca bana kimse destek olmadı. Bu arada ailemden pek çok kişi eşimin beni aldattığına inanmadı, onu kıskandığımı düşünüp durumumu alay konusu haline getirdi. Hatta beni dışladılar bile...

Aldatılan kadınların çoğu eşlerinden ayrılıp başka erkeklere yönelebiliyor. Ama ben hiçbir erkeğe güvenemiyorum. Aşkı, sevgiyi çoktan unuttum. Hayattan da zevk almıyorum. Birçok kez intiharı düşündüm ama çocuklarım için bundan vazgeçtim. Eşimle aynı evde otursak da birbirimizden nefret ediyoruz.

Ben, çocuklarım babalarına düşman olmasın diye yaşadıklarımı onlara hiç anlatmadım. Ama durum değişmedi, babalarıyla araları pek iyi değil.

Eşim bana “Sen de kadın mısın, katlanamayacaksan işte kapı orada, çeker gidersin. Seni askerlik arkadaşım gibi görüyorum artık” diyerek hakaretler yağdırıyor. Küçük düşürüyor. Zaten evde iki yabancı gibi yaşıyoruz. Yıllardır aramızda cinsellik yok. Aldatıldığımı bilerek ona yaklaşamazdım. Bana zulüm gibi geliyordu. Hem onun bir başka kadınla yattığını bile bile nasıl yapardım bunu.

Artık beni bırakır ya da benden tamamen uzaklaşır diye bir korkum da kalmadı. Hayatı akışına bıraktım... Bana bir diyeceğiniz, bir tavsiyeniz olabilir mi ablacığım? ◊ RUMUZ: MUTSUZ ANNE

YANIT

Sevgili kızım, aynı durumda ne yazık ki pek çok kadın olduğunu bilmek bilmem seni biraz olsun teselli edebilir mi?

Etrafta o kadar çok yüzsüz, evli erkeklere kanca takmaktan keyif alan kadın var ki, senin gibi acılar içinde kalanların sayısı da haliyle sürekli artıyor.

Şimdi okurlarım arasında “Boşansaydı, ne diye çekip oturmuş” diyenler çıkacaktır. Ama senin anlattıkların belli bir grup kadının hayatını özetliyor. Meslek sahibi olmadan evlenen, art arda çocuk yapan, sonra çocuklarıyla baba evine dönemeyen kadınlar bunlar. Biliyorlar ki baba evinde onu ve çocuklarını fazladan doyurulacak boğaz olarak görecekler...

Ben evli erkeklerle beraber olmaktan hoşlanan kadınlara şunu söylemek isterim: Bu adam evdeki karısına ne yapıyorsa, ileride size de aynı şeyi yapacaktır. Üstelik her şeye rağmen boşanmak istemeyecektir.

Senin erkeklere güvenmemeni çok iyi anlıyorum. Ama boşanıp kendine bir hayat kurmak için illa bir erkeğe muhtaç değilsin. Bu yeni hayatında, bir erkek olmadan da yola devam edebilirsin. Artık çalıştığına göre boşanıp çocuklarına bakabilirsin, ayrıca kocandan nafaka da alırsın. Boşanıncaya kadar olan süreçte de evi sen değil o terk eder. Boşanma gerçekleşince sen yeni bir ev bulup taşınırsın. Mahkeme çocuklar için sana nafaka bağlatacaktır.

Sana “Kapı orada, çek git” dediğine dair şahit ya da delil gösterebilirsen, sana engel olamayacaktır. Bu adamın ihanetine, şiddetine, hakaretlerine katlanmak zorunda değilsin. İlk adımı atar, kendi ayaklarının üzerinde durabildiğini seninle alay edenlere gösterirsen, belki ailen de yumuşar. Eminim herkes seni takdir eder. Sana biraz cesaret gerekiyor yalnızca.

Çocuklarına gelince, onların da durumu öğrenince sana hak vereceklerine inanıyorum ben. Bu kadar fedakarlık yeter artık.

Ertesi gün hapı güvenilir mi?

Sevgili ablacığım, doğum kontrol haplarıyla ilgili o kadar çok şey söyleniyor ki, yeni evli bir genç kadın olarak ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum.

Doktorum her ne kadar söylenenlere inanmamam gerektiğini belirtse de endişeleniyorum. En azından bir arkadaşım bu yüzden çok kilo aldı mesela.

Size son geliştirilen ertesi gün haplarının güvenilir olup olmadığını sormak istiyorum. İlişkiden sonra bu hapı kullanmamda sakınca var mıdır? Gerçekten istenmeyen bir gebeliği önlüyor mu?

◊ RUMUZ: HAP KONUSU

YANIT

Evet sevgili kızım, ertesi gün hapı yüzde 98 dolaylarında etkili. İlişkinin ardından 48 saat içinde kullanılması şartıyla tabii.

Ancak uzmanlar bu hapın alışkanlık haline getirilip kullanılmasının sakıncalı olduğunu vurguluyor. İçerdiği yüksek dozdaki hormon nedeniyle tüm hormon dengesini bozabileceğini, hatta genel sağlık sorunları yaratabileceğini de hatırlatıyorlar.

Bu durumda ender olarak kullanabilirsin de bunu bir doğum kontrol hapı şeklinde düşünmemelisin.

Doktoruna danışarak kendine en uygun doğum kontrol yöntemlerinden birini benimseyebilirsin.